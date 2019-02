Den Raum zum Sprechen bringen

19.02.19

Ob Messe, Showroom oder Pop-up-Store – für das facettenreiche Spektrum von Kommunikation im Raum holt sich die Agentur marbet einen weiteren Experten ins Haus. Mit Thomas Lang wird ein versierter Branchenkenner, der auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in Sachen Live-Kommunikation blickt, Teil des marbet-Teams.



In der Position des Business Development Directors wird Thomas Lang als Mitglied des marbet Sales-Teams Kunden fachlich beraten sowie als kompetenter Sparringspartner ihnen während eines Projektes zur Seite stehen.



Neben seiner strategischen Beraterfunktion im Bereich Live-Kommunikation und seinem inputgebenden Part innerhalb des Expertenteams „Kommunikation im Raum“ ist Thomas Lang die Schnittstelle zu einem internationalen Netzwerk, welches es marbet ermöglicht, Messekonzepte an nahezu jedem Messeplatz dieser Welt zu realisieren.



Als Fullservice-Agentur und versierter wie gleichermaßen erfahrener Kommunikationsexperte bietet marbet den Mehrwert, nicht nur Event- und Ausstellungsbau sowie die Planung und Durchführung von Messeauftritten zu realisieren, sondern vielmehr das gesamte Spektrum der Live-Kommunikation umsetzen zu können und so zielgenau den Ansprüchen des Kunden beziehungsweise der Markeninszenierung gerecht zu werden. Die bewusste Akzentuierung der Bereiche „Jubiläum“, „Messe“ und „Automotive“ mittels Expertenteams sorgt keineswegs für eine Schwächung anderer Kompetenzfelder, sondern schafft vielmehr eine Verdichtung von langjähriger Erfahrung und explizitem Fachwissen.

