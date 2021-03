Von der "Ware" zur "Wahren" Liebe

Über die Jahrhunderte hinweg haben sich immer mehr Interpretationen und Legenden um die Liebe herum angesammelt. Mit seinem neuen Buch „Die Kraft der wahren Liebe“ versucht Claus Walter, der nach über 16 Jahren Forschung zielgerichtete Methoden zur Revitalisierung erschöpfter Menschen und Unternehmen entwickelt, Klarheit zu schaffen und die Liebe von all diesen Verdrehungen, Verfälschungen, Verwirrungen, Desinformationen, Täuschungen und damit einhergehenden Missverständnissen und Verstrickungen zu befreien.Das Buch richtet sich an all jene, die sich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung bereits vorwärtsbewegt haben und jetzt noch weitere oder letzte Bestätigungen, Einsichten oder Reflexionen suchen, um ihren Lebensweg mit innerer Ruhe, Zuversicht, Lebensfreude, Leichtigkeit und in wahrer Liebe weiterzugehen. Ziel ist es, ein persönliches nachhaltiges Wachstum in allen Lebensbereichen im Einklang mit Sinn, Sinnhaftigkeit, Werten und in Verbindung mit der wahren Liebe zu ermöglichen. In über 600 Herz-Resonanz-Coachings hat Claus Walter umfassende Erfahrungen und neue Erkenntnisse zur Liebe für und durch die Menschen gewonnen, die er einfach und klar verständlich zusammenfasst.Der Mangel an Liebe und die Folgen von fehlender, unterdrückter oder zerstörter Liebe lassen sich heute am besten an den Krankheitszahlen und Krankheitskosten absehen. Demnach sind psychische Erkrankungen wie Burnout, Depressionen und Angststörungen mittlerweile mit 37 Prozent die häufigste Ursache für eine Berufsunfähigkeit. Sie wirken sich gleichzeitig auf mentaler, emotionaler und körperlicher Ebene aus. Denn die erschöpfenden und ermüdenden Wirkungen auf den Körper lassen auch die emotionale und mentale Leistungsfähigkeit erschlaffen.Psychische Erkrankungen sind eindeutige Signale, dass etwas auf der emotionalen Ebene, auf der Gefühlsseite, mit der Liebe bei den Menschen nicht stimmt. Wenn Dinge nur noch mit dem Verstand (Kopf) abgearbeitet werden und die emotionale, intuitive Seite (Herz und Bauch) unterdrückt wird, dann reagiert der Körper über Körpersymptome. Der Körper wehrt sich so lange, bis man sich selbst wieder zuhört, sich selbst wieder achtet, wertschätzt und liebt. Die Gründe dahinter sind unter anderem negative Gefühle oder emotionale Verletzungen der Vergangenheit, die bis heute nicht versöhnt oder neutralisiert, sondern immer weitergegeben worden sind. Wird die Ursache bewusst gemacht, das Thema erkannt, und werden die dazugehörigen Gefühle neutralisiert, wird die Gesundung über den Selbstheilungsprozess des Körpers aktiviert.Erst durch den Wandel hin zum Menschen als Mittelpunkt und die parallele Rückbesinnung und den Einsatz der Menschlichkeit wird es der Wirtschaft und Gemeinschaften nach Ansicht des Unternehmensberaters und Coachs für betriebliches Gesundheitsmanagement wieder gelingen, in diesem Wandel zu einem Erfolg für alle im Sinne der Nachhaltigkeit zu kommen. Es lohnt sich somit, diesen Mangel an Liebe zu neutralisieren, mit sich selbst ins Reine zu kommen und ihn schließlich ins Positive zu wandeln: „Ersetzen Sie den ‚Mangel an Liebe‘ mit der ‚wahren Liebe‘. Hinter der wahren Liebe stehen: Selbstbestimmtheit, Freiheit, Balance und Harmonie, innere Ruhe und Frieden.“Der Mensch sollte auch im Arbeitsalltag wieder im Mittelpunkt stehen und nicht nur Mittel sein. Anerkennung, Wertschätzung, Menschlichkeit, Erarbeitung gemeinsamer Lösungen und die Nutzung der Intuition und der wahren Liebe sollten im Vordergrund stehen. Die wahre Liebe ermöglicht sehr viel und wirkt positiv bei der Materialisierung von Lebensaufgaben und Lebenswünschen im Privat- und Berufsleben. Sinn, Werte und Nachhaltigkeit sind dabei wichtige Fundamentbausteine, damit sich Ziele und Visionen verwirklichen können. Eine Investition in die wahre Liebe ist die beste Lebensinvestition, da sie sich sogar vermehrt, wenn man sie teilt.Claus WalterVom Ego zum Selbst: Der Weg zur ErfüllungMankau Verlag, 1. Aufl. Januar 2021Klappenbroschur, 16 x 22 cm, farbig, 174 Seiten16,95 Euro (D) / 17,50 Euro (A)ISBN 978-3-86374-602-5