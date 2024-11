Von Malaria bis Corona

Seit Jahrtausenden ist der Einjährige Beifuß in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) als Heilmittel bekannt und wird heute vor allem in Asien und Afrika zur Gewinnung des Artemisinins als Anti-Malaria-Mittel angebaut. Doch enthält die Pflanze noch jede Menge weitere Inhaltsstoffe, die eine gesundheitliche Wirkung versprechen. Zahlreiche Studien zeigen, dass Artemisia annua uns auf allen Ebenen – Körper, Seele und Geist – wieder ins Gleichgewicht bringt.Gemeinsam mit dem erfahrenen Sprecher und Schauspieler Mathias Lühn hat die Gesundheitsautorin und engagierte Entwicklungshelferin Barbara Simonsohn ein Hörbuch ihres erfolgreichen Ratgebers produziert. Die einzigartige „Nobelpreispflanze“ stärkt das Immunsystem, bekämpft erfolgreich Viren jeder Art, wirkt antibakteriell auch gegen die Erreger der Borreliose, wirkt entzündungshemmend, stärkt die Leberfunktionen, hilft bei Erschöpfung und gilt seit alters her als Krebsheilpflanze, was moderne Studien bestätigen. Die ungekürzte Lesung, die als MP3-CD erhältlich und über die gängigen Hörbuchportale downloadbar ist, verspricht eine Fülle erstaunlicher Informationen – „vielleicht im Auto, im ICE oder zu Hause auf dem Liegestuhl im Garten!“Mit über 600 verschiedenen Inhaltsstoffen, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken, ist Artemisia eine wahre Wunderwaffe in Sachen Gesundheit. Die Artemisia-Blätter sind reich an Eiweiß, gesunden Fettsäuren und Kohlenhydraten. Sie enthalten Eisen, Mangan und Zink sowie auch Kalium, Kalzium, Phosphor, Schwefel und Bor in hochkonzentrierter Form. Artemisia annua stellt daher eine hervorragende Eiweißquelle dar und ist besonders zu empfehlen für Menschen, die einen erhöhten Eiweißbedarf haben, wie sportlich Aktive, Kranke, Geistesarbeiter, Schwangere, Veganer, Kinder, Jugendliche und Menschen mit erhöhter Stressbelastung.Artemisia-Eiweiß ist wie Moringa-Eiweiß leicht verdaulich, belastet den Körper – anders als tierische Eiweißquellen – nicht mit gesättigten Fettsäuren, Säuren und Cholesterin und weist im Gegensatz zu Soja und Süßlupinen ein äußerst geringes Allergiepotenzial auf. Die Pflanze enthält aber nicht nur eine hohe Konzentration von Eiweiß, sondern auch eine sehr gesunde Zusammensetzung der Aminosäuren.Durch einen hohen Anteil an Polyphenolen gilt Artemisia annua als „Antioxidantien-Wunder“ und wirkt antibakteriell, antifungizid – gegen Pilze –, gegen Würmer, antiviral, antientzündlich und antitumoral.Hilft Artemisia annua, die Nobelpreispflanze, somit auch gegen Corona? Auf Madagaskar wird Covid-19 erfolgreich mit Artemisia annua und Moringa oleifera therapiert. Laut einer Studie am renommierten Potsdamer Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung sei ein Artemisia-Gesamtextrakt auch wirksam gegen SARS-CoV-2-Viren, ähnlich gut wie Remdesivir, das eine Eilzulassung der europäischen Behörden als Heilmittel gegen Covid-19 erhalten hatte und das auch US-Präsident Donald Trump verabreicht worden war.Covid-19, so Professor Dr. Maximilian Moser, könne bei bestimmten Menschen sehr schwere Erkrankungen hervorrufen. Dabei sei es jedoch nicht primär der Virus, der die Schäden verursache, sondern das geschwächte und überreagierende Immunsystem. Wir müssen bzw. dürfen daher nicht ständig auf einen angepassten Impfstoff warten, sondern können mit vielfältigen Maßnahmen unser Immunsystem stärken und dann zur Virenhemmung auf Power-Pflanzen wie Artemisia und Moringa zurückgreifen. Dank eines Cocktails aus diesen beiden Pflanzen lag die Sterblichkeitsrate von Covid-19-Patienten in Madagaskar bei nur rund 20 % im Vergleich zu Europa.Barbara SimonsohnAntibakteriell – Antiviral – ImmunstimulierendMankau Verlag, 1. Auflage Juli 20241 MP3-CD im Jewelcase, 8-seitiges Booklet, Gesamtlaufzeit ca. 161 Min.ISBN 978-3-86374-724-4UVP 12,99 Euro (D) / 13,40 Euro (A)Auch als Download erhältlich (7,99 Euro)!Mankau Verlag, 10. Auflage Januar 2024Klappenbroschur, 11,5 x 16,5 cm, farbig, 127 S.ISBN 978-3-86374-474-88,99 Euro (D) / 9,30 Euro (A)