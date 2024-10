Von Geburtshilfe über Heilpflanzen bis zur Tiefenpsychologie: Hochwertige Ratgeberbücher seit 20 Jahren

„Es war eine aufregende Reise mit vielen Höhen und Tiefen, aber vor allem mit unzähligen geschätzten Autoren und Lesern, die uns auf unserem Weg begleitet haben. Ich bin dankbar für all die Unterstützung und das Vertrauen, das uns entgegengebracht wurde“, so Raphael Mankau, Gründer und Geschäftsführer des oberbayerischen Verlags.In den letzten Jahren hat sich der Mankau Verlag mit seinen über 130 Autorinnen und Autoren durch sein breites Spektrum an Themen einen Namen gemacht. Die Publikationen – derzeit sind rund 250 Titel lieferbar – reichen von Ayurveda über Geburtshilfe bis hin zu Heilpflanzenkunde, Tiefenpsychologie und Traditionelle Chinesische Medizin. Die Bücher, Audio-Ratgeber und Kartensets bieten fundiertes Wissen und praktische Tipps für ein gesundes und erfülltes Leben.Zu den Bestsellern zählen Titel wie „HypnoBirthing“ von Marie F. Mongan, „Die 12 Salze des Lebens“ von Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg, „Abnehmen ist leichter als Zunehmen“ von Andreas Winter, „Heilen mit Symbolen“ von Petra Neumayer und Roswitha Stark oder „Artemisia annua – Heilpflanze der Götter“ von Barbara Simonsohn. „In unseren Publikationen für interessierte Laien steht die Hilfe zur Selbsthilfe an oberster Stelle“, erklärt Mankau.Zum 20-jährigen Bestehen ist der Mankau Verlag von seinem Gründungsort Murnau am Staffelsee ins 20 Kilometer entfernte Unterammergau gezogen und hat seinen Sitz nun im Herzen des idyllischen Naturparks Ammergauer Alpen. Zudem wurde die Internetpräsenz vollständig überarbeitet und ist seit September unter www.mankau-verlag.de in modernem Design zu finden.Wichtig seien neben dem handwerklich gut gemachten Buch und einem großen Angebot an digitalen Medien vor allem authentische Autorinnen und Autoren und jede Menge Networking. So arbeitet der Mankau Verlag heute mit und in einem großen Netzwerk aus professionellen Partnerinnen und Partnern aus Programmplanung, Lektorat/Korrektorat, Grafik/Layout, Druck, Marketing/Öffentlichkeitsarbeit und Vertrieb/Auslieferung.„Wir sind glücklich darüber, seit 2008 Mitglied der Aurora Vertriebskooperation zu sein“, so Mankau. Dem einmaligen Erfolgsmodell gehören heute 14 inhabergeführte Buchverlage an. Das Netzwerk zählt im gesamten deutschsprachigen Raum zu den Top-Ten-Lieferanten in den angebotenen Warengruppen.Trotz der Herausforderungen der Krisenjahre 2022 und 2023 freut sich Raphael Mankau auf die kommende Zeit: „Das unternehmerische Risiko ist gestiegen, die Margen sind kleiner geworden. Viele Verlage geben auf. Aber unser Herz tickt weiterhin für das gedruckte Buch – und wir haben noch viele, viele spannende Projekte in Planung.“