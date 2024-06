Universelle Berater für ein neues Bewusstsein

Schon immer bitten die Menschen um Rat und Hilfe aus der geistigen Welt, zum Beispiel mit einem Bild – einer Vorstellung von Gott oder den Engeln. Andere glauben an die Astrologie und an die Kräfte der archetypischen Zeichen oder der Planeten. Der Einfluss des Mondes auf die Gezeiten und die vor allem weiblichen Rhythmen ist deutlich zu spüren.Aber auch andere unsichtbare Kräfte wirken auf uns Menschen. Das Bewusstsein ist weder durch Zeit noch durch Raum von ihnen getrennt, auch wenn sie vermeintlich Lichtjahre entfernt sind. Zwar kann die Ratio kann sie nicht wahrnehmen, jedoch lässt sich ihr Einfluss zum Beispiel am Körper durch kinesiologische Testungen feststellen.Roswitha Stark übersetzt die Informationen des Universums in Symbole und diese in sprachliche Botschaften, um innere und äußere Heilprozesse anzustoßen. Seit über 20 Jahren ist sie als Heilpraktikerin, Coach und Expertin für energetisches Heilen tätig und hat mit „Starseeds und kosmische Lichtsprache“ ein neues Kartenset zu diesem Thema veröffentlicht.Im Gegensatz zu den „zivilisierten“ Kulturen verstehen auch heute noch viele Urvölker die Zeichen und Symbole der Natur als Sinnbilder für tiefere Bedeutungsinhalte, als Zugang zur Sprache der Seele. Aus diesem Bewusstsein heraus erreichen Symbole unbewusste und unterbewusste Regionen des Seins und können dort auch heilende und transformierende Prozesse in Gang setzen.In den Bewegungen der Planeten unseres Sonnensystems liegen urbildhafte geometrische Formen und Symbole verborgen. Diese Schwingungsmuster in Form von Geometrie strahlen etwas aus, das uns tief berühren kann, weil es uns an unsere innere Ordnung und ursprüngliche Struktur erinnert.Starseeds und kosmische Geometrien sind ungewöhnlich starke Energien, die aus weit entfernten Feldern, Galaxien und Universen zu uns strömen. So, wie die Engel universell sind und nicht durch jedwede Zeiten oder Räume begrenzt, so sind auch die Energien dieser Karten unbegrenzt. Sie können auf irdischer körperlicher Ebene wirken wie auch zur Heilung alter karmischer Muster oder Verletzungen der Seele dienlich sein. Und sie können unser energetisches Feld in eine höhere Schwingungsfrequenz versetzen.Es gibt viele mehr oder weniger intuitive Möglichkeiten, die passenden Karten für das persönliche Anliegen herauszufinden. Testsysteme wie der Fingertest, das Pendel oder die Einhandrute sind sehr gut geeignet, um die richtigen Karten herauszufiltern. Wer kein Testsystem beherrscht, geht am besten rein intuitiv beim Ziehen der Karten vor.Wichtig ist zu wissen, wofür das Symbol gebraucht bzw. angewendet werden soll, z. B. für ein körperliches oder emotionales Anliegen, als Hinweis, welche Tagesenergie heute nützlich ist, zum Ausgleich bzw. Aktivieren von Chakren (Energiezentren) oder zur Unterstützung eines Wunsches. „Wenn Ihre Wünsche mit Ihrem Lebensplan in Einklang stehen, kann Sie die Kartenenergie bei der Wunscherfüllung unterstützen, und die kosmischen Energien werden in die richtige Richtung gelenkt“, empfiehlt Roswitha Stark. Es ist ganz gleich, für welchen Zweck die Hilfe der Energien genutzt wird; es sind wirksame Kräfte, die für den Körper und für emotionale Anliegen, für Situationen, Häuser, Wohnungen, Tiere oder für die Natur einsetzbar sind. „Haben Sie Vertrauen in sich und zu Ihrer geistigen Führung. Diese Haltung wird Sie genau zur passenden Karte führen.“Roswitha StarkKartenset mit 55 Starseed-Symbolen und 44 Lichtcodes. Inkl. ausführlichem Booklet und 13 ÜbertragungskartenMankau Verlag, 1. Aufl. Mai 202499 Symbol- und 13 Übertragungskarten (Kartenformat 79 x 120 mm), farbig, mit 64-seitigem BookletISBN 978-3-86374-720-629,95 Euro (D) | 30,90 Euro (A) Unsere sozialen Netzwerke – für Fragen, Kritik, Anregungen Mehr über Autorin Roswitha Stark

