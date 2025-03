Top Ten der Küchenkräuter

Kräuter versorgen den menschlichen Organismus mit wichtigen Vitalstoffen und stärken die Selbstheilungskräfte. Dabei sind viele Küchenkräuter wahre Tausendsassas, was ihr Wirkspektrum betrifft; der Salbei bspw. war „Arzneipflanze des Jahres 2023“.Die Ernährungsberaterin, Heilpflanzen-Expertin und Bestseller-Autorin Barbara Simonsohn hat für ihren neuesten Ratgeber die zehn beliebtesten Kräuter ausgewählt, deren gesundheitliche Wirkungen nahezu in Vergessenheit geraten sind. Als ursprüngliche Pflanzen im Gegensatz zu züchterisch normierten Nahrungspflanzen schenken sie neben Gesundheit auch Ordnungskraft, Vitalität und Lebensfreude. Was als roter Faden durch alle wissenschaftlichen Studien zu Küchen- und Heilkräutern zu beobachten ist: Die Inhaltsstoffe von Heilpflanzen unterstützen sich gegenseitig in ihrer Wirkung.„Tauchen Sie ein in die Welt der grünen Alleskönner, und lassen Sie sich überraschen, welche ungeahnten Möglichkeiten Kräuter auf den Tisch bringen“, ermuntert Barbara SimonsohnDie Küchenkräuter gehören zu verschiedenen Pflanzenfamilien. Zu den Lippenblütlern zählen Oregano, Rosmarin, Melisse, Pfefferminze, Thymian, Lavendel und Salbei. Schirmblütler sind Dill, Fenchel, Koriander, Liebstöckel und Petersilie. Zu den Liliengewächsen gehören Bärlauch, Knoblauch und Schnittlauch. Einjährige – wie Petersilie und Koriander – und mehrjährige Kräuter sollten jeweils in einem eigenen Bereich wachsen, da Erstere mehr Wasser und Nährstoffe brauchen.Zwar stammen viele der Küchenkräuter ursprünglich aus dem Mittelmeerraum, sie wurden aber schon von den Römern über die Alpen gebracht und sind daher bei uns seit Langem heimisch. Sie stellen keine hohen Ansprüche, was Boden und Wasserversorgung betrifft. Man braucht also keinen „grünen Daumen“, um beim Anbau von Küchenkräutern Glück zu haben.Viele Küchenkräuter sind gleichzeitig Heilkräuter, die man innerlich und äußerlich anwenden kann. Wer nicht so der Do-it-yourself-Typ ist oder wenig Zeit hat, kann alle erwähnten Präparate auch in der Apotheke, im Drogeriemarkt oder im Internet bekommen.Die häufigste Anwendungsform von Heil- und Küchenkräutern ist die Teezubereitung. Bäder mit Küchenkräutern haben eine ähnliche Wirkung wie Tees, nur werden die Wirkstoffe über die Haut aufgenommen und im Körper verteilt. Wenn die empfindlichen Vitamine und Aromastoffe der Küchenkräuter erhalten bleiben sollen, bieten sich Frischsäfte aus dem Entsafter oder Smoothies aus dem Mixer an. Beliebt bei Erkältungen und Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum sind Inhalationen, weil der Dampf zähflüssigen Schleim löst und hartnäckigen Husten lindert. Cremes und Salben auf der Basis von Küchenkräutern dienen der Hautpflege, helfen bei jeder Art von Hautproblemen und lindern den Schmerz bei Insektenstichen.Wickel sind hilfreich bei Entzündungen, Schwellungen, Schmerzen und Fieber. Warme Wickel regen die Durchblutung und den Stoffwechsel an, beruhigen, lösen Giftstoffe und Muskelverspannungen. Kalte Wickel verengen die Blutgefäße, hemmen die Vermehrung von Krankheitskeimen und dämpfen Schmerzen; sie sind daher die Anwendung der Wahl bei Entzündungen, Fieber und Verstauchungen.Barbara Simonsohn10 Kräuter für Körper und SeeleMankau Verlag, 1. Auflage Februar 2025Klappenbroschur, durchgeh. farbig, 11,5 × 16,5 cm, 159 S.ISBN 978-3-86374-758-912,00 Euro (D) | 12,40 Euro (A)