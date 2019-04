Selbstliebe als Basis der Partnerschaft

Vor rund zehn Jahren verfasste der Diplom-Pädagoge und „Psychocoach“ Andreas Winter ein kleines Büchlein mit dem Titel „Liebe, Sex und Partnerschaft“ (2008). In diesem versuchte er zu erklären, wie man aus Beziehungen den Stress hinaus- und die Harmonie hineinbringt und diese auch erhält.Nach einigen Jahren stellte sich heraus, dass einige Dinge in diesem Buch noch viel deutlicher und ausführlicher gesagt werden müssten, also schrieb er es noch einmal neu und gab ihm den Titel „Artgerechte Partnerhaltung – Lieben ohne Stress“ (2014). Wieder einige Jahre später zeigt sich eine Thematik, deren Ausmaß dem Autor damals nicht bewusst war, die er aber aufgrund seiner Forschung, Erfahrung und praktischen Arbeit noch deutlicher hervorheben möchte.Dabei geht es um ein Thema, das bislang in keinem Partnerschaftsbuch auftaucht: verborgene gesellschaftliche Gründe für den oft hilflosen Umgang mit Partnerschaft. Sein neues Buch, das auch als Audio-Coaching vorliegt, setzt sich daher das ehrgeizige Ziel, das Geheimnis glücklicher und beständiger Liebe zu ergründen.Im Vorwort zu „Artgerechte Partnerhaltung“ stellt der Philosoph und Coach Bernhard Reicher fest, dass menschliches Zusammenleben an einem Tiefpunkt angekommen sei: „Wir alle beklagen den zunehmenden Verlust an Sozialkompetenz, Empathie und echtem menschlichen Kontakt in unserer Gesellschaft, haben aber eine fast instinktive Scheu davor, Gefühle zu zeigen. Wir sind top informiert, wollen in der Regel aber gar nicht wissen, wie es den Menschen in unserem Umfeld tatsächlich geht. Wir sind mehr interessiert an Likes als an Wahrhaftigkeit.“ Die gute Nachricht aber ist, dass sich Beziehungsfähigkeit durchaus erlernen lasse und es dafür nie zu spät sei – wie Andreas Winter in seinem Buch an vielen Beispielen aus seiner langjährigen Coaching-Praxis zeigt.Voraussetzung dafür ist, verletzlich zu sein und bedingungslos Ja zu uns selbst zu sagen. Der erfolgreiche Institutsleiter behauptet, die meisten Probleme und Konflikte in Partnerschaften kommen allein dadurch zustande, dass die Partner sich selbst und den anderen nicht gut genug kennen und daher etwas erwarten, was dieser gar nicht erfüllen kann. Eine weitere ernste Ursache von Beziehungsproblemen sind versteckte Verhaltensmuster, mit denen man seine eigene Liebesfähigkeit sabotiert. Hinzu kommen zahlreiche blockierende Glaubenssätze, veraltete Moralvorstellungen sowie Ängste und Vorbehalte.Wenn es an Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen, kurzum: an Selbstliebe mangelt, ist die Beziehung meist ein Abhängigkeitsverhältnis, welches sich auflöst, wenn es seinen Zweck erfüllt hat. Im Gegensatz dazu ist Partnerschaft ein Zweck an sich, der Stabilität aus sich heraus erzeugt. „Echte partnerschaftliche Liebe bedarf weder Vorsätze noch Disziplin“, schreibt Winter. Doch müssen dieses gegenseitige Vertrauen, der Respekt, die Toleranz und die Bewunderung füreinander ganz aktiv hergestellt und gepflegt werden, damit Liebe bedingungslos ist.Dazu gehört, dass man sich zunächst selbst vertraut, sich selbst respektiert, toleriert und bewundert – denn wer sich selbst nicht liebt, kann erst recht keinen anderen lieben. Das sei der erste und wichtigste Schritt, seine Liebesfähigkeit zu „reparieren“: zu erkennen, dass man liebenswert ist und schon immer war. Selbstliebe bedeutet somit weder Arroganz noch Egoismus, sondern die klare Überzeugung, dass man ein guter Mensch ist, der sich charakterlich nicht zu verbiegen braucht, um Respekt und Anerkennung zu bekommen: „Das ist die innere Größe, die einem Menschen die Gelassenheit gibt, andere Menschen mit ihren Meinungen und Urteilen so zu respektieren, wie sie sind – ohne sich davon negativ, sondern höchstens positiv beeinflussen zu lassen.“Andreas Winter: Artgerechte Partnerhaltung. Das Geheimnis glücklicher und beständiger Liebe. Mankau Verlag 2019, Taschenbuch, 12 x 19 cm, 278 S., 10,90 Euro (D) / 11,30 Euro (A), ISBN 978-3-86374-508-0.Andreas Winter: Artgerechte Partnerhaltung. Das Geheimnis glücklicher und beständiger Liebe. Hörbuch mit Coaching. Mankau Verlag 2019, Digifile mit 3 Audio-CDs, Gesamtlaufzeit ca. 231 Min., 19,95 Euro UVP (D/A), ISBN 978-3-86374-511-0.