Schüßler-Salze: Sanfte Heilung auf Zellebene

Jede einzelnen unserer Körperzellen benötigt bestimmte Mineralstoffe, um zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren. Wilhelm Heinrich Schüßler wies in den menschlichen Organen zwölf Mineralsalze nach, die bei jedem Menschen in ähnlicher Form und Konzentration vorkommen. Außerdem untersuchte der Oldenburger Arzt, welche Aufgaben diese Mineralsalze haben und welche Beschwerden mit Störungen dieses Mineralstoffhaushaltes einhergehen.Oft nehmen wir zwar mit der Nahrung die richtigen Mineralstoffe auf, sie gelangen jedoch trotzdem in unserem Körper dorthin, wo sie gerade benötigt werden. Um nun eine solche „Verteilungsstörung" zu umgehen, bereitete Dr. Schüßler die Mineralsalze durch Potenzierung (= spezieller Verreibungssprozess) so auf, dass sie von den Zellen aufgeschlossen werden und die biochemischen Abläufe wieder normalisieren können.Nr. 1 Calcium fluoratum, Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 3 Ferrum phosphoricum, Nr. 4 Kalium chloratum, Nr. 5 Kalium phosphoricum, Nr. 6 Kalium sulfuricum, Nr. 7 Magnesium phosphoricum, Nr. 8 Natrium chloratum, Nr. 9 Natrium phosphoricum, Nr. 10 Natrium sulfuricum, Nr. 11 Silicea und Nr. 12 Calcium sulfuricum – diese zwölf Mineralsalze hat Dr. Schüßler bestimmt. Heutzutage sind sie in Tabletten-, Globuli- und auch in Salbenform in jeder Apotheke und erfreuen sich großer Beliebtheit, da ihre Anwendung überschaubar und nebenwirkungsfrei ist.Die (Eigen-)Behandlung kann Dysbalancen im Organismus und Mängelzustände beseitigen und damit alltägliche Gesundheitsstörungen beseitigen und ernsteren Erkrankungen rechtzeitig die Spitze nehmen. Gerade zur Vorsorge von Krankheiten, zur Nachbehandlung und zur Rekonvaleszenz eignen sich die Schüßler-Salze optimal, da ihre Einnahme völlig unbedenklich und auch über einen längeren Zeitraum in jeder Dosierung möglich ist. Das Erbe von Dr. Schüßler bleibt unvergessen und wird dankbar angenommen – als sicherer, wertvoller Wissenschaft für vernünftige Selbsthilfe!