Phonophorese – so wichtig wie noch nie

Seit der ersten Auflage des Praxisbuches „Stimmgabeltherapie“ im Jahre 2015 ist einiges in der Welt geschehen, das viele Menschen erschüttert hat und teilweise auch zu einer Spaltung von Freunden, Familien oder sogar Teilen der Gesellschaft beigetragen hat. Umso wichtiger ist es dem Limburger Schwingungstherapeuten Thomas Künne und der Expertin für Alternativmedizin Dr. med. Patricia Nischwitz, darauf hinzuweisen, dass es in der ganzheitlichen Sichtweise nicht um Ausgrenzung, Unterdrückung, Isolation oder Verdrängung geht: „Erst durch Integration aller Einzelteile kann in der Summe einund harmonisches Ganzes entstehen, im Außen wie auch im Innen.“Aus der Kombination von Phonophorese und chinesischer Meridianlehre ist eine neue sanfte Heilmethode hervorgegangen, die dabei hilft, die inneren Selbstheilungskräfte wiederzuentdecken und zu reaktivieren. Durch das gezielte Aufsetzen der in Schwingung versetzten Stimmgabel auf Akupunkturpunkte oder Chakren (Energiezentren) nimmt der Körper eine spürbare Vibration auf, die die Menschen als sehr wohltuend empfinden.Als Selbstheilungskraft wird die Fähigkeit des menschlichen Körpers bezeichnet, sich selbst zu harmonisieren und zu regenerieren, um sowohl äußere als auch innere Blockaden, Verletzungen oder Krankheiten zu lindern und zu heilen.Wenn ein (Musik-)Instrument verstimmt ist, so erzeugt es Misstöne. Betrachtet man den menschlichen Körper als großes Klangorchester, so bedeuten diese Verstimmungen Blockaden oder auch Krankheiten, die mittels Schwingung harmonisiert und aufgelöst werden können. Thomas Künne und seine Co-Autorin Dr. med. Patricia Nischwitz gehen davon aus, dass jene immer in Zusammenhang mit einer gestörten Resonanz bzw. Kommunikation stehen. „Gesundheit und Wohlbefinden haben viel damit zu tun, wie gut wir mit dem Fluss des Lebens mitschwingen. Wenn es Schwingungen gibt, die uns krankmachen, dann muss es auch solche geben, die unsere Selbstheilungskräfte aktivieren können.“ Die Stimmgabeltherapie will dazu beitragen, ohne großen Aufwand und selbstständig eine Linderung und Harmonisierung verschiedener Blockaden zu ermöglichen, um ein selbstbewusstes und aktives Leben in Harmonie, Glück und Wohlbefinden zu führen.Die Autoren des Buches schlagen bewährte Stimmgabel-Anwendungen vor, mit deren Hilfe häufige Alltagsbeschwerden und Symptome behandelt und gelindert werden können. Zudem kann jeder selbst zur Vorbeugung beitragen. Liegt ein körperliches oder seelisches Ungleichgewicht vor, hilft eine Harmonisierung dabei, wieder in Balance zu kommen. Die sogenannten Balancings (von engl. balance = Gleichgewicht, Ausgewogenheit) schaffen dort Ausgleich, wo etwas ins Ungleichgewicht geraten ist. Ein Balancing führt also (zurück) zu Harmonie, Ausgeglichenheit und Wohlbefinden, es unterstützt den Weg in die eigene Mitte.Die Stimmgabeln können im körperlichen Bereich z. B. bei Erkältungen, Verkrampfungen und Verspannungen, aufsteigenden Schmerzen und Knieproblemen helfen und zur Reinigung der Leber angewendet werden; im seelischen Bereich kommen sie unter anderem bei Unruhezuständen, Lampenfieber, Konzentrationsstörungen, zur Steigerung von Aufnahmebereitschaft und Vitalität, Freude, Lust und Sexualenergie, Lebensenergie und Partnerschaft zum Einsatz. Ziel ist dabei natürlich die Behandlung und Therapie bereits bestehender Symptome, vor allem aber auch die Vorbeugung und Gesunderhaltung.Thomas Künne | Dr. med. Patricia NischwitzHeilsames Wissen und praktische Anwendungen. Mit einem Vorwort von Dr. Ruediger DahlkeMankau Verlag, 4. aktual. und erweiterte Aufl. September 2024Taschenbuch, 12 × 19 cm, 239 SeitenISBN 978-3-86374-743-512,90 € (D) | 13,30 € (A)