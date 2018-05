Lustvoll lieben – All you need is Love

Lustpunkte ganzheitlich stimulieren - erfüllte Liebe erleben: Das neue Buch "Lustvoll lieben" von Christina Stägert und Thomas Künne ist ein einfühlsamer Impulsgeber in Sachen Lust(gewinn) für alle Paare und Singles, die sich eine sinnliche und erfüllende Liebe wünschen.Unser modernes Leben ist stressig und fordernd, da braucht es Inseln der Regeneration - das finden zumindest die beiden erfahrenen Coaches und Therapeuten Christina Stägert und Thomas Künne. Ein ausgeglichenes und vitalisierendes Liebesleben erweist sich hierfür als sprudelnder Energiespender. Aber einer lustvoll erlebten Partnerschaft oder der erfüllten sinnlichen Erfahrung stehen nicht nur kulturelle Tabus und unbewusst einengende Glaubenssätze entgegen. Um das menschliche Energiefeld in den blockadefreien Zustand zu versetzen, der sexuellen Genuss erst ermöglicht, muss die gesamte Lebensenergie in Einklang gebracht und die Vitalität im Innen und Außen gesteigert werden.Wie dies gelingt, zeigen die beiden Autoren in ihrem Ratgeber "Lustvoll lieben" anhand von gefühlvollen und klaren Texten und inspirierenden Bildern und Zeichnungen. Kompakte und übersichtliche Anleitungen zu Akupressur, Massagen, Jin Shin Jyutsu oder Yoga, hilfreiche Checklisten zum Optimieren der eigenen Lust und detaillierte Beschreibungen der erogenen Zonen machen dieses Buch zum idealen Wegweiser, um sich und seinen Körper (wieder) neu zu entdecken.Den von Christina Stägert und Thomas Künne vorgestellten Techniken aus Ost und West ist eines gemeinsam: Sie vermitteln lebensbejahende Impulse, die Menschen auf freudvolle und direkte Art und Weise zusammenführen. Denn das zarte Berühren bestimmter Zonen und Punkte des Körpers lindert Verstimmungen und Schmerzen, wirkt heilsam und fördert die Entspannung, stärkt das Vertrauen zu sich selbst und zum Partner oder zur Partnerin.Thomas Künne/Christina Stägert: Lustvoll lieben. Akupressur, Yoga & Co. für neu erlebte Intimität und Lebensfreude. Mankau Verlag, April 2018, Klappenbroschur, 126 Seiten, durchg. farbig, 16 x 22 cm, € 15,95 (D) / € 16,40 (A), ISBN 978-3-86374-452-6.