Leichtfüßig durchs Leben

Béatrice Drach-Schauer spürt nicht nur an ihrem eigenen Körper, was man alles mit Fußtraining erreichen kann, sondern konnte auch bereits zahlreichen Betroffenen helfen, ihre Fußbeschwerden in den Griff zu bekommen. Als Läuferin, als Trainerin, aber auch als Mentaltrainerin wird sie täglich mit dem Thema Füße konfrontiert.In ihren zahlreichen Ausbildungen hat sie sich nicht nur ein großes Repertoire an Übungen rund um die Fußgesundheit angeeignet, sondern erkennt immer mehr auch den Zusammenhang zwischen unseren Füßen und dem Rest des Körpers – aber auch unseres Geistes. Und die positiven Rückmeldungen ihrer Klienten und Klientinnen bestätigen ihr Credo: „Es macht Sinn, seinen Füßen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, um wieder leichtfüßiger und beschwerdefrei durchs Leben zu gehen (oder zu laufen).“Ihr Ratgeber zeigt, wie schon mit einfachen Übungen im Alltag ohne großes Equipment echte Erfolge erzielt werden. Da gut zu Fuß zu sein im wahrsten Sinne die Grundlage für ein gesundes Leben ist, kommen darüber hinaus auch Fußexperten aus anderen Gebieten, wie der Orthopädie und der Physiotherapie, zu Wort.Füße sind wahre Multitalente und Meister der Feinmotorik – bereits von Kindesbeinen an. Und dennoch fristen sie oft ein tristes, verstecktes und unbeachtetes Dasein oder haben gar einen schlechten Ruf, wie sich an vielen negativen Redewendungen rund um die Füße zeigt. Béatrice Drach-Schauer möchte die Menschen dagegen dazu anhalten, ihre Füße wichtig und auch in die Hand zu nehmen. Denn: Füße sind nicht unangenehm und hässlich, sie sind ein Teil unseres Körpers, den wir liebevoll in unsere Körperpflege miteinbeziehen müssen. Deshalb sollten wir schon unseren Kindern vorleben, unsere Füße liebevoll anzunehmen und ihnen Gutes zu tun.Nicht nur Gesicht, Arme und Beine lieben es, durch Massagen und Cremes verwöhnt zu werden. Auch die Füße schätzen diese Aufmerksamkeiten und Streicheleinheiten. Den ganzen Tag stecken sie in Strumpfhosen oder Socken und sind in Schuhen eingezwängt. Umso schöner ist es, wenn die Füße ganz selbstverständlich in das tägliche Verwöhnprogramm miteinbezogen werden. Besonders angenehm und eine wahre Wellness für die Füße ist z. B. das Eincremen mit einer wohlriechenden Fußcreme. Nach einem langen Tag sorgt ein wohltuendes Fußbad mit anschließender Verwöhnmassage für wahre Wunder.Jeder Fuß ist anders und hat natürlich auch individuelle Bedürfnisse. Nur wenn das beachtet wird, kann die Fußgesundheit gewährleistet werden. Daher ist es wichtig zu wissen, ob der Fuß bereits eine Fehlstellung aufweist. Am einfachsten kann dies mit einem Test festgestellt werden: „Schau dir an, welchen Abdruck deine Füße am Boden hinterlassen, so siehst du, wie du deinen Fuß tatsächlich belastest.“Dabei zeigen sich folgende Varianten: Bei einem „gesunden“ Fuß zeichnen sich alle Zehen ab und der Abdruck auf der Sohle ist durchgehend; nur an der Innenseite hebt sich das Gewölbe. Beim Hohlfuß liegen meist nur die Zehen und die Ferse am Boden auf. Beim Knick-Plattfuß ist der Abdruck der Sohle vergrößert und die Stabilität des Fußes ist nicht mehr gegeben.Auch andere Fuß- und Beinbeschwerden, wie zum Beispiel der Fersensporn oder das Schienbeinkantensyndrom, können ihren Ursprung in einer Fußfehlstellung haben. Eine Fehlbelastung im Fußbereich wirkt sich oft negativ auf die Knie aus. Aber erst mit den Schmerzen merkt man, wie enorm wichtig unsere Fußgesundheit ist und dass wir dafür auch etwas tun müssen. Und glücklicherweise auch tun können!Béatrice Drach-SchauerDie effektivsten Übungen für gesundes und schmerzfreies Gehen und LaufenMankau Verlag, 1. Auflage November 2021Klappenbroschur, durchgeh. farbig, 11,5 x 16,5 cm, 158 S.ISBN 978-3-86374-617-912,00 Euro (D) / 12,40 Euro (A)