Heilen durch Hören

In über dreißig Jahren interdisziplinärer Forschung hat der Diplom-Pädagoge Andreas Winter seinen tiefenpsychologischen Ansatz entwickelt, der es seinen Klienten ermöglicht, den Ursprung ihrer individuellen Symptome zu reflektieren und diese von der Ursache her unschädlich zu machen. Denn, so der erfahrene Coach und erfolgreiche Ratgeber-Autor, ist eine Verhaltensweise, eine Krankheit oder psychische Störung stressbedingt, basiert sie auf frühkindlichen Eindrücken. „Und dies machen wir unseren Klienten bewusst, damit sie anschließend mit der Reife eines Erwachsenen neu wahrnehmen und agieren können.“Die Folge ist: Der Stress bleibt aus, dadurch wird das Symptom überflüssig. Je nach Art des Symptoms löst es sich sofort auf oder bildet sich nach und nach zurück, bis es verschwunden ist.Winter mitreißende Vorträge und Bücher haben mittlerweile Kultstatus erreicht. Die von ihm selbst eingesprochenen und seit vielen Jahren stark nachgefragten Audio-Coachings erscheinen jetzt als erweiterte Neuausgabe im MP3-Format.Unser Verhalten und die meisten Körperfunktionen werden nicht allein vom Verstand gesteuert – rund 97 Prozent unserer Gedanken entstehen unterbewusst. Um an diesen verborgenen Teil des Denkens heranzukommen, verwendet der Gründer und Leiter eines der größten Coaching-Institute Deutschlands Analysen, Ableitungen und eine spezielle tiefenpsychologische Technik, eine leichte Form der Hypnose. „Damit sind Sie in der Lage, etwas zu verändern, was Ihnen bislang rein rational nicht gelingen konnte“, verspricht Andreas Winter.Seine Coaching-Programme stellen aber weder eine herkömmliche Hypnose dar, noch enthalten sie direkte Suggestionen, Affirmationen oder Ratschläge – sondern sie schaffen über das bewusste Hören Erkenntnisse. Dadurch gelingt es, bestimmte blockierende Glaubenssätze und Verhaltensweisen zu entdecken und aufzulösen. So wird das Unterbewusstsein auf die Zukunft vorbereitet, indem den eigenen Wünschen, Plänen und Talenten ein geistiger Weg gebahnt wird. Die jahrzehntelange Erfahrung des Diplom-Pädagogen in seinen Seminaren und Sitzungen zeigt, dass die Hörer mit diesem Selbstcoaching bessere, schnellere und nachhaltigere Erfolge erzielen, als man bisher von CD-Programmen her kannte!Die Entdeckungsreise zum eigenen Selbst beginnt mit einer, um den Hörern ein echtes Gefühl von Ruhe und Gelassenheit vermitteln und auf daseinzustimmen. Die auf ihre wesentlichen Elemente konzentrierte Zusammenfassung einer Gruppensitzung mit Hypnose hat das Potenzial, das eigene Leben zu verändern – vorausgesetzt, die Hörer lassen sich auf diese Erfahrung ein und schaffen durch aufmerksames Zuhören und Mitdenken die Grundlage für den Erfolg.Beimerfährt man, wie und warum Verhaltensweisen und Muster, die sich jahrelang der Veränderung widersetzt und immer wieder Stress ausgelöst haben, innerhalb von Sekunden nachhaltig und dauerhaft aufgelöst werden können. In der spannend erzählten Traumreise „Der Berg des Lebens“ geht es darum, sich von fremden Wertvorstellungen zu trennen und den möglichen negativen Einfluss der elterlichen Erziehung auf ein unschädliches Maß zu reduzieren. Wer diese Hindernisse erst überwunden hat, wird erstaunt feststellen, was hinter der „Mauer der Angst“ auf ihn wartet und welche Möglichkeiten das eigene Selbst zu bieten hat.Andreas WinterPower-Trance I Selbstwertcoaching I Der Berg des Lebens I Anti-Stress-CoachingMankau Verlag, 1. Auflage März 20211 MP3-CD im Jewelcase, 8-seitiges Booklet, Laufzeit ca. 220 Min.18,00 Euro UVP (D/A)ISBN 978-3-86374-593-6