Haarprobleme durch Hören heilen

Haarausfall kann jeden treffen, egal ob Frau, Mann, Junge oder Mädchen, ob in jungen Jahren oder im höheren Alter. In der Regel gibt es nicht nur eine einzelne Ursache; meist sind mehrere Dinge aus dem Gleichgewicht geraten, die für gesunde Kopfhaut und Haare verantwortlich sind. Aus ayurvedischer Sicht ist Krankheit immer ein Zeichen dafür, dass die Lebensenergien, die in jedem Mensch in individueller Verteilung vorhanden sind, nicht mehr in Balance sind. Krankheiten werden daher niemals isoliert betrachtet, sondern im Kontext der gesamten Lebensumstände und auf allen drei Ebenen des Menschen – Körper, Geist und Seele.30 Jahre praktische Erfahrung in der Haarausfallberatung haben Balvinder Sidhu bestätigt, dass sich Haarprobleme nur ganzheitlich wirklich lösen lassen. Mit ihrer natürlichen, auf Ayurveda basierenden Methode hilft sie Betroffenen zurück zu schönem Haar und gesunder Kopfhaut. Ihr neuer Audio-Ratgeber führt in die wichtigsten ayurvedischen Prinzipien ein und legt mit zahlreichen Tipps, Übungen und speziellen Heilungsimpulsen eine neue Basis für gesundes, schönes Haar.Haarausfall kann uns in jedem Alter treffen. Obwohl viele Männer ihre Haare als Teil ihrer Identität und Männlichkeit empfinden, finden sie sich mit lichter werdendem Haupthaar und Geheimratsecken einfach ab. Besonders bei Frauen aller Altersgruppen sind gesunde und schöne Haare eine Quelle des Selbstbewusstseins, denn sie sind Zeichen von Gesundheit und Schönheit. Für Frauen, die unter Haarausfall leiden, ist die psychische Belastung meist extrem. Haarprobleme bei Frauen können verschiedene Ursachen haben, z. B. Stress, falsche Ernährung und Crash-Diäten, hormonelle Veränderungen des Körpers durch Schwangerschaften und Wechseljahre, Schilddrüsenfehlfunktionen, Medikamente, Krankheiten, eine Chemotherapie und vieles mehr.Auch Haarausfall bei Jungen und Mädchen kommt häufiger vor, als man denkt. Für Kinder und Jugendliche ist das besonders schlimm, denn häufig verstehen sie gar nicht, was in ihrem Körper vorgeht. Oft wird ein betroffenes Kind oder ein Teenager zudem zur Zielscheibe von Spott und Hänseleien durch Gleichaltrige. Häufig sind die Ursachen für Haarausfall oder andere Haarprobleme beim Kind vermehrter Stress und Konflikte in der Schule oder eine Umstellung im privaten Umfeld. In den meisten Fällen handelt es sich bei allen Betroffenen um eine Kombination verschiedener Faktoren.Die Beratung bei Haarausfall und anderen Haarproblemen ist eine der Kernkompetenzen von Balvinder Sidhu, Leiterin des Kaya-Veda-Instituts in Augsburg. Sie hat sich schon vor 30 Jahren auf ayurvedische Lösungen bei Haarausfall spezialisiert und unterstützt ihre Klienten dabei, die Haarprobleme langfristig zu lösen und das Haarwachstum wieder anzuregen.„Die ganze Hektik, mit der wir durch den Tag hetzen, wirkt sich irgendwann auf Körper, Geist und die Seele aus. In der täglichen Arbeit mit unseren Klienten gehören die negativen Folgen von Stress zu den Hauptursachen für Haarausfall“, weiß die erfahrene Therapeutin und Ratgeber-Autorin. Deshalb packt sie das Haarproblem „an der Wurzel“ und beschränkt die Diagnose nicht auf den Körperstatus. Mit der Kaya-Veda-Methode werden nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen des Haarausfalls analysiert. Bei Bedarf kommt dabei auch eine mikroskopische Haaranalyse zum Einsatz. „Wir können so erkennen, in welcher Phase des Wachstumszyklus sich Ihr Haar befindet. Zudem stellen wir fest, ob Ihre Haarwurzeln ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind“, betont Sidhu.In ihrem Audio-Ratgeber wendet sie eine besondere ayurvedische Visualisierungs- und Meditationstechnik mit speziellen Heilungsimpulsen an, um die Haare und den ganzen Organismus nachhaltig zu regenerieren und zu stärken.Balvinder Sidhu: Hol dir dein Haar zurück! (Audio-CD). Dein Ayurveda-Coaching für volles und gesundes Haar. Audio-Ratgeber mit Tipps und Übungen. Mankau Verlag, 1. Aufl. Januar 2020, 1 Audio-CD im Jewelcase, Gesamtlaufzeit ca. 47 Min., 8-seitiges Booklet. 12,95 Euro (D/A), ISBN 978-3-86374-554-7