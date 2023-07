Gelassen und gestärkt zur Geburt

Egal, was man über Schwangerschaft und Geburt schreibt, diese Ereignisse sind doch so viel größer, als sich in Worte fassen lässt. Körperlich betrachtet erlebt jede Mama in der Schwangerschaft einen absoluten Schleudergang. Ein präzises Zusammenspiel von Hormonen, Organen, Stoffwechsel und Immunsystem bringt das weibliche System ordentlich auf Trab. Es ist daher wichtig, eine große Portion Vertrauen in die eigenen weiblichen Kräfte aufzubauen.„Hier bedarf es Zeit. Zeit, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, auf die innere Stimme zu lauschen und zu erspüren, was du gerade brauchst, um dich wohlzufühlen“, weiß Jeanette Luft, die in ihrem Heidelberger Yogastudio „Ganesha Yoga Lounge“ weit über 2.000 Frauen in der Schwangerschaft begleitet hat. Als Autorin hat sie zahlreiche Artikel in Print- und Onlinemedien veröffentlicht, u. a. in „Yoga Aktuell“, in „Auszeit“ und im „Happy Mind Magazin“. „Yoga in der Schwangerschaft“ ist ihr erstes Buch und nimmt werdende Mütter mit auf eine spannende Reise durch die wohl wichtigste Phase weiblichen Lebens.Der Ursprung des Yoga verliert sich im Dunkeln, und es kann nicht eindeutig gesagt werden, wann Yoga zum ersten Mal erwähnt wurde. Die Wissenschaft vermutet, dass es das älteste heute noch praktizierte Übungssystem der Welt ist und bereits vor ca. 4.500 Jahren in der Indus-Kultur existierte. 300 Millionen Menschen weltweit üben regelmäßig Yoga aus, und noch mehr haben es ausprobiert oder zumindest darüber gelesen. Auch die wohltuende Wirkung und der gesundheitliche Nutzen sind mittlerweile in unzähligen Studien belegt.Hatha Yoga ist heutzutage der am weitesten verbreitete Yogastil und ein ganzheitlicher Übungsweg, der zum einen für Zentrierung, für mehr Kraft und Selbstvertrauen, zum anderen für Entspannung, Intuition und Feinfühligkeit steht: „Hatha Yoga sorgt dafür, dass beide Anteile in dir stärker werden und du jede Menge Energie in der Schwangerschaft zur Verfügung hast“, verspricht Jeanette Luft. „Yoga hilft dir, dieses Wunder bewusster zu erleben. Die Zeit auf der Matte ist eine wertvolle Auszeit. Sie hilft dir, zur Ruhe zu kommen und nach innen zu gehen, Vertrauen in dich und dein Kind aufzubauen.“Doch gehören auch ein dauerndes Auf und Ab und so manches Wehwehchen zu jeder Schwangerschaft, denn der schwangere Körper ist konstant in Veränderung. In der Yogatherapie werden viele Beschwerden als wertvolle Zeichen des Körpers gesehen. Zeichen dafür, Gewohnheiten zu überdenken, mehr und richtige Bewegung in den Alltag zu integrieren oder sich Ruhe und Auszeiten zu gönnen. Eine Beschwerde ist keine Last, sondern ein Signal des Körpers: eine Bitte um Unterstützung.Schwanger zu sein bedeutet, neben dem Ausbilden eines menschlichen Körpers eine neue Seele zu empfangen und diese auf die Welt zu begleiten. Im Yoga heißt es, die Seele eines Babys tritt etwa am 120. Tag der Schwangerschaft in den Körper der Mutter ein. Davor soll sie locker mit der Mutter verbunden sein und zwischen den Welten hin- und herwechseln. Ab dem 120. Tag bindet sich dann die Seele an die Eltern. Im Yoga und vielen anderen Kulturen wird diese besondere Zeit der Seelenbindung gefeiert. Insbesondere die werdende Mama wird in ihrer ganzen Schönheit und als Behüterin der Seele geehrt.Jeanette LuftGestärkt – geliebt – geschütztMankau Verlag, 1. Aufl. Mai 2023Klappenbroschur, farbig, 16 x 22 cm190 Seiten, mit beiliegendem A2-PosterISBN 978-3-86374-685-822,00 Euro (D) / 22,70 Euro (A)