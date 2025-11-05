Ganzheitliche Geburtskultur

Kristina Marita Rumpel ist Mitinitiatorin des FlowBirthing-Netzwerks und setzt sich seit 2015 für eine neue Geburtskultur ein, in der Frauen in Sicherheit, Freude und Liebe gebären – frei von Angst, Schmerz und Fremdbestimmung. Die Visionärin und Autorin vereint in ihrer Arbeit altes weibliches Weisheitswissen mit modernen Erkenntnissen und begleitet Frauen auf ihrem Weg vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zur Geburt und darüber hinaus.Gemeinsam mit Marie-Luise Schiegl, Doula, Mentorin für lichtvolle Geburten und selbst dreifache Mutter, hat sie ein Buch verfasst, das mehr sein will als ein klassischer Ratgeber: Mit Affirmationen, Reflexionen und praktischen Übungen sollen werdende Mütter lernen, innere Blockaden zu lösen, ihr Vertrauen zu stärken und Geburt als heiliges, kraftvolles Erlebnis zu gestalten: „Wir möchten dir mit diesem Buch einen sicheren Raum öffnen, in dem du dich selbst erkennen, alte Glaubenssätze hinter dir lassen und dich mit der tiefen Weisheit deines Körpers verbinden kannst.“Alles beginnt damit, den weiblichen Körper wieder mit ehrfürchtigem Blick zu betrachten – ihn zu ehren, zu achten, zu bewundern. Der weibliche Körper ist ein Wunderwerk. Nicht nur in seiner äußeren Form, sondern in dem, was er möglich macht: Leben empfangen, nähren, gebären und halten.Diese Fähigkeiten seien nicht zufällig oder biologisch zweckmäßig, sie seien Ausdruck einer höheren Ordnung, Ausdruck göttlicher Intelligenz. „Der weibliche Körper ist ein Tempel, durch den die Schöpfung selbst wirkt“, betonen Rumpel und Schiegl. Er öffne sich nicht nur physisch für neues Leben, sondern auch energetisch, seelisch und geistig. Alles in ihm bereite sich vor auf das höchste Ereignis: das Durchfließen der Schöpfungskraft zur Geburt eines neuen Wesens.„Wenn wir beginnen, diesen Körper wieder als heilig zu betrachten, ändert sich unser Umgang mit ihm.“ Dann gehe es nicht mehr um Form oder Funktion, sondern um Würde, Liebe und Vertrauen. Und somit werde in jedem körperlichen Signal, jeder Empfindung und jeder Veränderung eine Botschaft des Lebens selbst erkannt.Der Körper ist das Sprachrohr unserer Seele. Immer dann, wenn die innere Stimme nicht wahrgenommen wird, schaltet er sich mit körperlichen Symptomen ein. Im Falle von Schwangerschaft und Geburt, wenn zwei Seelen in einem Körper sind, spricht er besonders laut, d. h. er kann mitunter drastische Symptome hervorrufen. Oder wie es die beiden Autorinnen in ihrem Buch ausdrücken: „In der Zeit von Schwangerschaft und Geburt ist die seelische Ursache von Symptomen doppelt bedeutsam und kann großen Einfluss auf das körperliche Geschehen nehmen – in beide Richtungen.“Körperliche Symptome verdienen Aufmerksamkeit – sowohl auf der medizinischen als auch auf der energetisch-seelischen Ebene, und für Letzteres stehen die beiden Expertinnen mit ihrem „Seelenwissen“ und ihrer langjährigen Erfahrung bei der Begleitung vieler Frauen. Nur wenn beide Ebenen berücksichtigt werden, kann echte Heilung geschehen. Das Buch hilft dabei, die Botschaften des Körpers zu verstehen, die Gedanken bewusst auszurichten und das Herz für die Magie der Mutterschaft weit zu öffnen.Kristina Marita Rumpel | Marie-Luise SchieglSeelisch-geistige Impulse für Schwangerschaft, Geburt und StillzeitMankau Verlag, 1. Auflage Oktober 2025Taschenbuch 12 × 19 cm, 159 SeitenISBN 978-3-86374-772-512,00 Euro (D) | 12,40 Euro (A)-----Link-Empfehlungen: