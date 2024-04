Entspannung und Sicherheit für das Innere Kind

Zukunftsängste und depressive Verstimmungen, Krankheiten oder Todesfälle im Familien- und Freundeskreis – Krisen nötigen den Betroffenen körperlich, seelisch und geistig Höchstleistungen ab. Ein gutes Krisenmanagement ist dabei das A und O, um bei klarem Verstand zu bleiben, das Geschehene akzeptieren zu können, Lösungen und Visionen für die Zukunft zu entwickeln und mit der Kraft des positiven Denkens die persönliche Krise zu meistern.Sowohl Susanne Hühn als auch Abbas Schirmohammadi haben bereits zahlreiche Bestseller-Bücher, Audio-CDs und Kartensets veröffentlicht; damit zählen sie seit bald zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesundheitsexperten Deutschlands. Auf ihrer neuen Audio-CD „Hilfe in miesen Zeiten“ präsentieren sie für Menschen in schwierigen Situationen, aber auch für Coaches und Therapeuten ein Fünf-Schritte-Programm mit Meditationen und geführten Entspannungen in Krisenzeiten.Text und Konzept stammen von Susanne Hühn, die die Meditationen auch eingesprochen hat. Sie ist Physiotherapeutin, Seminarleiterin und Autorin. Ihr Schwerpunkt ist das Lehren emotionaler Intelligenz und innerer Freiheit dank einer liebevollen, beschützenden Beziehung des Erwachsenen zum eigenen Inneren Kind: „Nur wenn unser inneres Kind sicher und geschützt ist, können wir unser wahres Potenzial in die Welt bringen, denn nur dann können wir aufrecht im eigenen Feuer der Selbstverantwortung stehen“, schreibt sie auf ihrer Website und vermittelt ihr Wissen seit über 25 Jahren in Online-Kursen und Coachings.Unterstützt wird sie auf der aktuellen CD von Abbas Schirmohammadi, der auch für die Musik verantwortlich ist. Der Experte für Stressprävention und Entspannung ist Heilpraktiker für Psychotherapie, Coach, Mediator und Mentaltrainer sowie Chefredakteur mehrerer Gesundheitsmagazine. Gemeinsam zeigen sie in ihren Meditationen einen Weg, wie man zur Ruhe und in Sicherheit kommt, eigene Ressourcen und Talente nutzt und auf dieser Basis neue Entscheidungen trifft.Auch wenn alle Rettungsversuche nicht gefruchtet haben oder erschwerende Umstände hinzukommen, die endgültig das Gleichgewicht rauben, will das Innere Kind Kontakt aufnehmen. So heißt es in einer meditativen Übung: „Vor deinem geistigen Auge entsteht eine wunderschöne Landschaft, in der du dich sicher und geborgen fühlst. Es gibt einen Pfad, und du gehst ihn entlang. Auf einmal entdeckst du ein kleines Kind – dein Inneres Kind.“Diesem soll erklärt werden, dass es einen wunderbaren Ort gibt, einen Zaubergarten, in dem es behütet und geschützt ist und nie wieder einsam sein muss. Dort sei sein inneres Zuhause. Hier wird es nie wieder verletzt werden, es darf sich endlich entspannen und bekommt, was es braucht.Es erleichtert sehr zu wissen, dass das Innere Kind einen sicheren Ort hat, an dem es beschützt, behütet und genährt wird. Wann immer Verantwortung in schwierigen Situationen übernommen werden soll, kann man sich daran erinnern, es in sein Zuhause zu bringen.Susanne Hühn und Abbas Schirmohammadi(auch als Download erhältlich)Heilsame Meditationen: In fünf Schritten persönliche Krisen meisternMankau Verlag, 1. Auflage April 20241 Audio-CD im Jewelcase, Gesamtlaufzeit ca. 66 Min., 8-seitiges BookletISBN 978-3-86374-722-0UVP 14,95 Euro (D | A)