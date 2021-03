Entspannen mit der Königin der Blumen

Nach dem Ratgeber „Rosenmedizin“ und dem liebevoll gestalteten Malbuch „Rosenmandalas“ setzt der Mankau Verlag die Rosen-Reihe mit dem meditativen Hörbuch „Rosentraum“ fort. Anna Marguerita Schön, Autorin der „Rosenmandalas“, hat die Audio-CD mit Entspannungsreisen, Meditationen und Affirmationen selbst eingesprochen und leitet HörerInnen in sieben aufeinander abgestimmten Kapiteln dazu an, die besonderen Momente eines ganzen Tages zu erleben.„Der Alltag mag uns oft so sehr vereinnahmen, dass wir manchmal vergessen, innezuhalten und durchzuatmen. Die Rose aber weiß, dass wir immer mit unserer eigenen inneren Quelle verbunden sind, die uns fortwährend nährt und uns Kraft schenkt“, schreibt die Autorin und Redakteurin, die ihre persönliche und berufliche Inspiration aus der innigen Verbundenheit mit der Natur erfährt. Die vielgerühmte Königin der Blumen lädt in diesem Hörbuch dazu ein, selbst „Königin im eigenen Reich“ zu sein, sich bewusst ganz besondere Wohlfühlmomente zu gönnen, tiefe Entspannung und Zuspruch zu erfahren und dadurch innerlich wie äußerlich aufzublühen.Die Rose ist die am häufigsten besungene oder in Lyrik und Prosa verherrlichte Blume und gilt bereits seit der Antike als deren Königin. Sie steht für Schönheit und Liebe, für Zartheit und Kraft und inspiriert dazu, sich selbst in ganzer Fülle und Pracht zu zeigen. Ihre Blüte ist stets zur Sonne ausgerichtet und weiß in ihrem ureigenen Rhythmus instinktiv, wann es Zeit ist, sich zu öffnen und zu schließen.Je nach Jahreszeit – in eine Kuscheldecke gewickelt oder am Lieblingsplatz im blühenden und duftenden Garten – soll der „Rosentraum“ eine Auszeit schenken und von Kopf bis Fuß guttun. Sei es der Start in einen wunderbaren neuen Morgen, Stärkung und Zuspruch in schweren Zeiten, eine Reise ins innere Paradies, die Verwandlung zum bunten Schmetterling oder auch die Vorbereitung für eine entspannte Nachtruhe – in den Mediationen und Affirmationen bieten Stimme und Musik wohltuende Entspannung und unterstützen die Entfaltung der eigenen Rosenkräfte.Wie bereits die „Rosenmandalas“ mit kraftvollen Assoziationen zu ganz persönlichen Rosenmomenten inspirieren und die „Rosenmedizin“ mit wertvollen Inhaltsstoffen das innere und äußere Aufblühen anregt, fördert auch der „Rosentraum“ die Selbstfürsorge und stärkt das Selbstbewusstsein.Auch im täglichen Leben sind wir nicht jeden Tag von Sonnenschein umgeben. Oft werden wir mit Situationen und Herausforderungen konfrontiert, und manchmal mag es den Anschein haben, dass uns diese schwächen oder uns viel Kraft abverlangen. Die Rose lädt dazu ein, den Blickwinkel zu verändern. Auch schwere und traurige Zeiten lassen uns wachsen. Denn die Rose ist seit jeher wegen ihrer Dornen auch mit Schmerz verbunden und wegen ihrer hinfälligen Kronblätter sogar mit Vergänglichkeit und Tod. Doch bleibt sie stets auf die Sonne ausgerichtet und scheut sich nicht, Farbe zu bekennen: „Du bist schön, so, wie Du bist! In Deiner Einzigartigkeit leuchtest Du von innen heraus. Selbstbewusst zeigst Du Dich in Deiner ganzen Fülle und Pracht.“Anna Marguerita SchönMeditationen und Entspannungsreisen –Aufblühen mit der Königin der BlumenMankau Verlag, 1. Aufl. März 20211 Audio-CD im Jewelcase, 8-seitiges Booklet, Laufzeit ca. 61 Min.ISBN 978-3-86374-594-3, 12,95 UVP (D/A)