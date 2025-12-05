Kontakt
Ein Licht in der Winterzeit

„50 Wörter für Liebe“ – Buch und Hörbuch

„50 Wörter für Liebe“ ist ein Projekt, das Wärme schenkt – ein Begleiter für stille Wintertage und ein wohltuender Hoffnungsschimmer für die Seele. Thomas Lambert Schöberl widmet sich dem wichtigsten aller Gefühle und wirft einen Blick auf die Liebe in all ihren Formen. 50 Begriffe hat er für sein Buch ausgewählt und füllt sie mit Licht und Leben – anrührend, überraschend und unerwartet zart. Nun ist das wunderbare Geschenk an sich selbst wie an andere auch als Hörbuch erhältlich.

Thomas Lambert Schöberl lädt dazu ein, die Liebe in all ihren Facetten neu zu entdecken: als Haltung, als Kraft und als Einladung, das Leben mit offenen Augen und offenem Herzen zu betrachten. Mit berührenden Geschichten, poetischen Gedanken und inspirierenden Impulsen öffnet jeder der ausgewählten Begriffe ein Tor zu einem tieferen Verstehen und Fühlen.

Die „50 Wörter für Liebe“ – jetzt neu als Hörbuch erhältlich – sind mehr als eine „Lektüre“; sie sind ein Herzensgeschenk, das Sinn, Frieden und Freude in die Weihnachtstage trägt. Für alle, die Liebe verschenken möchten – und sich selbst dabei nicht vergessen.

„... ein wundervolles Werk, welches – wie die Liebe – erforscht werden möchte und zur eigenen Entdeckung anregt. Danke.“
Sabrina Fox, Autorin und Moderatorin

„Am Anfang, oder im Anfang, war das Wort – das wohlwollende, lebensbejahende Wort, und wir haben die Verpflichtung, diese Worte heilend und schaffend einzusetzen. (…) eine Textsammlung zum Verinnerlichen!“
Fritz Fenzl, Schriftsteller

„...eine poetische und inspirierende Hommage an die Vielschichtigkeit der menschlichen Emotionen und lädt dazu ein, die Liebe in all ihren Formen neu zu entdecken. Und sich ihrer zu besinnen.“
Katja Bauroth, Redakteurin

Thomas Lambert Schöberl
50 Wörter für Liebe
Inspirationen, die das Herz berühren

Als Hörbuch:
1 MP3-CD im Jewelcase, 8-seitiges Booklet
Gesamtlaufzeit ca. 416 Min.
ISBN-978-3-86374-770-1
18,00 € (D) | 18,50 € (A) | Download 12,99 €
Mankau Verlag, November 2025

Als gebundenes Buch:
13,5 × 18,5 cm, 222 Seiten
ISBN 978-3-86374-728-2
18,00 € (D) | 18,50 € (A)
Mankau Verlag, Januar 2025

