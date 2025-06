„Der neue Taschen-Knigge“ sorgt für den perfekten Auftritt

Über 200 Jahre nach dem namensgebenden Urtext des Freiherrn von Knigge „Über den Umgang mit Menschen“ und mehr als 20 Jahre nach dem Bestseller „Knaurs neuer Knigge“ liegt die Taschenbuchausgabe des Ratgebers für gutes Benehmen nun in sechster und erweiterter Auflage vor. In ausführlichen Kapiteln mit wichtigen Hintergrundinformationen finden sich in „Der neue Taschen-Knigge“ die wichtigsten Regeln für den gelungenen Auftritt sowohl im privaten Alltag als auch in geschäftlichen Situationen.Von der Höflichkeit zu Hause und auf Reisen über die passende Kleidung am Arbeitsplatz und das richtige Verhalten als Gastgeber und Gast bis hin zur stilvollen Kommunikation in der analogen wie digitalen Öffentlichkeit oder dem rücksichtsvollen Miteinander zum Wohle der Gesundheit – hier werden sämtliche Lebenslagen abgedeckt. Ein umfassendes Stichwortregister, ein „Glossar des guten Benehmens“ und ein „Fettnäpfchen-Radar“ an jedem Kapitelende geben Orientierung auch in besonders brenzligen Situationen.Nicht nur gute Manieren und eine dem Anlass entsprechende Kleidung prägen das äußere Erscheinungsbild eines Menschen, sondern auch ein sicheres persönliches Auftreten. Dazu gehören unter anderem eine selbstbewusste Körperhaltung sowie ein gepflegtes Äußeres – kurz gesagt: Die Ausstrahlung muss positiv sein. Der erste Eindruck, den man von einem Menschen gewinnt, ist meistens der entscheidende. Es ist ganz normal, dass man sich zuerst am Äußeren orientiert, denn das eigentliche Kennenlernen braucht Zeit. Und so zieht man aus wenigen Momentaufnahmen seine Schlüsse. Ob diese eher positiv oder negativ sind, hat jeder selbst in der Hand.Dabei ist die Körperhaltung immer auch ein Spiegel unserer selbst. Wer optimistisch und energiegeladen ist, wird automatisch eine aufrechtere Haltung einnehmen als derjenige, dem etwas auf der Seele lastet. Auch wenn militärisches Strammstehen heutzutage kaum noch vorkommt, ist demonstrative Lässigkeit nicht in jeder Lage angebracht. Eine aufrechte Haltung steht nicht nur für Selbstbewusstsein, sondern verkörpert auch eine Aufrichtigkeit, der meist mit Wohlwollen begegnet wird.Man begegnet einander im Bus, auf der Rolltreppe, im Wartezimmer, auf der Straße – tagtäglich treffen Menschen zufällig aufeinander. Oft sind sie in Eile und nehmen die anderen nicht als Individuen, sondern als Masse wahr. Wenn man etwas mehr Muße hat, beispielsweise auf einer längeren Zugfahrt, kommt man vielleicht ins Gespräch, und aus dem anonymen Fahrgast wird ein Mensch mit einem Namen und einer Lebensgeschichte.Unabhängig davon, ob der Kontakt gesucht wird oder erzwungenermaßen stattfindet: Gute Umgangsformen helfen, Brücken zu schlagen. Der Umgang zwischen den Generationen und zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen läuft leider nicht immer so harmonisch und reibungslos ab, wie dies zu wünschen wäre. Doch hinter einer missglückten Kommunikation stecken meist keine bösen Absichten, sondern eher Unkenntnis und Unsicherheit. Aus Angst, etwas falsch zu machen oder doch nicht den richtigen Ton zu treffen, bleibt man lieber unter sich. Dabei schaffen die Wahrung und Einübung gewisser Formen eine Plattform, auf der eine funktionierende Kommunikation möglich ist.Herbert SchwinghammerGute Umgangsformen in jeder LebenslageMankau Verlag, 6. erweiterte und aktualisierte Auflage 2025Taschenbuch, 12 × 19 cm, 382 SeitenISBN 978-3-86374-761-912,00 Euro (D) | 12,40 Euro (A)-----