Der Tanz der Hormone

Für die Medizinjournalistin und Ratgeber-Autorin Petra Neumayer hat sich in den letzten Jahren sehr viel Positives getan. Denn sie erlebte ihren persönlichen Eintritt in die Menopause wie ein Tor in ein neues Leben: „Ich komme meinem Wesen und meinem Seelenplan immer näher und versuche, das zu leben, was für mich im Augenblick ‚wesentlich‘ ist.“ Die Wechseljahre bedeuten einen ganz natürlichen Übergang im Leben, der körperliche und seelische Veränderungen nach sich zieht.In ihrem Ratgeber „Meno-Balance“ geht es daher nicht nur um die typischen Symptome wie Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen, Schlafstörungen, Erschöpfung & Co., sondern gleichzeitig um den Eintritt in eine ganz neue Lebensphase. Neben präventiven Ratschlägen und Tipps, die zu einem besseren Wohlbefinden verhelfen, möchte ihr Buch auch mit all den Mythen aufräumen, die rund um die Wechseljahre kursieren: „So hoffe ich, dass Sie in diesem Ratgeber das Richtige zur richtigen Zeit finden und dass Sie nicht die ‚Last‘, sondern wieder die ‚Lust der Hormone‘ leben können.“Hormone sind chemische Botenstoffe, die eine Information überbringen, die in der Folge einen biochemischen Prozess auslöst. Mit anderen Worten: Hormone sind die Dirigenten des Lebens, weil sie alle Lebens- und Stoffwechselprozesse steuern. Sie werden von verschiedenen Körperdrüsen gebildet und dann ins Blut abgegeben. Ob Wachstum, Stoffwechsel oder Gefühle – an jeder noch so alltäglichen Reaktion sind die Hormone beteiligt. Und damit alles gut funktioniert, müssen sie in den ausreichenden Mengen und den richtigen Verhältnissen untereinander vorhanden sein. Sonst gelangt das hormonelle Gefüge schnell aus der Balance.Ein Schwinden oder Schwanken einzelner Hormone kann schnell die Gesamtharmonie stören. Diese Dysbalance äußert sich dann in psychischen oder körperlichen Symptomen und Befindlichkeiten. Wenn es gelingt, durch vorbeugende und ausgleichende Maßnahmen mehr Balance ins Auf und Ab der Hormone zu bringen, kann das bereits sehr viel zur Linderung beitragen, und es muss vielleicht gar nicht mehr gezielt gegen einzelne Beschwerden vorgegangen werden. Denn insbesondere durch die Änderung des Lifestyles, beispielsweise das Loslassen von schlechten Lebens- oder Ernährungsgewohnheiten, kann oftmals ein größeres Wohlbefinden in den Wechseljahren erzielt werden.Mit zunehmenden Alter werden wir auch sensibler, dünnhäutiger. Was früher ins Leben gepasst hat, muss jetzt vielleicht verändert werden. Das kann gerade auch bei der Ernährung der Fall sein. Oft treten beispielsweise Nahrungsmittelunverträglichkeiten erst mit zunehmendem Alter auf. Plötzlich reagieren wir auf Gluten oder können tierische Eiweiße (auch Milchprodukte) nicht mehr so gut vertragen wie früher; und Kaffee, Alkohol und scharfe Gerichte triggern Wechseljahresbeschwerden und machen sie damit noch intensiver.Alles, was mit dem Wechsel zu tun hat, ist sehr individuell … genauso individuell wie der Hormonspiegel. Zwar gibt es kein Patentrezept gegen die vielfältigen Wechseljahres­symptome, aber für Petra Neumayer lautet der richtige Fahrplan: „Gehen Sie Hand in Hand mit Naturheilkunde, Medizin und Lebenskunst auf ganzheitlichem Weg durch die Wechseljahre!“ In ihrem Ratgeber findet sich daher auch viel Präventives, wie beispielsweise im Kapitel über die hormonelle Harmonie oder die Brustkrebsprävention sowie in den Kapiteln über Hormonfreunde und Hormonfeinde. „Nur wer Freund und Feind kennt, kann sich proaktiv mit seinen Gedanken auf einen gesunden Lebensstil und auf Meno-Balance ausrichten“, empfiehlt die Expertin.Petra NeumayerMit gutem Gefühl durch die WechseljahreMankau Verlag, 1. Aufl. April 2021Klappenbroschur, 13,5 x 21,5 cm, 191 S.ISBN 978-3-86374-587-514,95 Euro (D) / 15,40 Euro (A)