„Boundary Boss“ – Anleitung zum Abgrenzen

„Sagst du öfter mal Ja, wenn du Nein sagen willst? Stellst du Bedürfnisse und Wünsche anderer über deine eigenen? Hast du oft das Gefühl, du müsstest in allen Bereichen des Lebens mehr tun? Liegen dir Entscheidungen, Gefühle und Belange Nahestehender übermäßig am Herzen? Widerstrebt es dir so sehr, um Hilfe zu bitten, dass du meist alles selbst machst? Wenn dir diese Fragen bekannt vorkommen, dann bist du, meine Liebe, eine meiner übermäßig funktionierenden, übermäßig zugewandten, total ausgebrannten Schwestern im Geiste. Und du bist hier genau richtig.“Mit weit über 250.000 Followern ihres Podcasts und ihrer Social-Media-Kanäle sowie über 100.000 verkauften Exemplaren ihres Bestsellers „Boundary Boss“ gehört die US-Psychotherapeutin Terri Cole seit zwei Jahrzehnten zu den einflussreichsten Beziehungsexperten. Zu ihren Klientinnen gehören Medienpromis und erfolgreiche Geschäftsfrauen genauso wie die gestresste Mutti von nebenan. Und so unterschiedlich deren Probleme auch sein mögen, sie alle haben Probleme mit der Abgrenzung. Das nun auf Deutsch vorliegende Buch ist ein Intensivkurs in Sachen Selbstermächtigung, von dem alle Geschlechter profitieren können.Ein „Boundary Boss“ ist für Terri Cole eine Frau, die sich selbst sehr gut kennt – wozu auch das Wissen gehört, woher die dysfunktionalen Muster der Abgrenzung bei ihr kommen und inwiefern diese sie womöglich ausbremsen. Sie weiß, wie man Verhaltensmuster erkennt und umwandelt, welche ihren wahren, von Herzen kommenden Wünschen und deren Umsetzung im Weg sind. Sie legt auf inneres Wachstum Wert und sieht ein, dass das der einzige Weg ist, um das gewünschte und ihr zustehende Leben zu erschaffen.Zwar hat die Beziehungsexpertin ihr Buch im Hinblick auf sogenannte Cisgender-Frauen geschrieben, doch ist sie überzeugt, dass eigentlich jeder von den Strategien und dem Inhalt profitieren kann. Denn ein ungesundes Muster beim Grenzensetzen wurzelt oft in der Unsicherheit darüber, was eigentlich inVerantwortung liegt. So meinen wir vielleicht, dass es an uns ist, Nöte oder Konflikte anderer zu lösen. Dabei ist esAufgabe, sich mit ihren emotionalen Erfahrungen und Problemen zu befassen. Das istAngelegenheit. „Dieses Buch dreht sich aber um dich undAngelegenheiten“, stellt Cole klar.Die einzelnen Kapitel des Buches sollten dabei helfen, die treibenden Kräfte vor Augen zu führen, die unbewusst hinter einem üblichen Verhalten stecken. Die 3 E = „Entdecken – Entlassen – Entgegnen“ sind dabei eine Strategie in drei Schritten, „damit wir entdecken lernen, wann eine Reaktion gestört oder historisch bedingt ist; damit wir entlassen, was wir an Übertragungen und damit einhergehenden körperlichen Symptomen erleben; und damit wir achtsam etwas entgegnen, ausgehend davon, was wir erschaffen wollen“. Die Strategie der 3 E hilft dabei, neue Verhaltensnormen zu etablieren.Wenn wir an unseren vertrauten Gewohnheiten und Mustern festhalten und uns dadurch aufgebracht, bedrückt, wütend oder verzweifelt fühlen, machen wir nichts anderes, als im gleichen, zähen Sumpf festzustecken. Mit einer konzentrierten, konsequenten Anstrengung können wir uns hingegen dafür entscheiden, mit unserem plastischen Gehirn zu arbeiten, um flexibler und kreativer zu werden – was unser Wohlbefinden exponentiell steigert. Die Anwendung der 3-E-Strategie soll dabei helfen, Konflikte zu lenken, sich selbstsicher zu äußern und obendrein neue, neutrale Wege zu etablieren. „Das ist eine der BB-Strategien, die als Grundlage für ein Leben dienen, das zu dir passt.“Terri ColeKlarheit finden und endlich selbstbestimmt lebenMankau Verlag, 1. Aufl. Oktober 2024Klappenbroschur, 13,5 × 21,5 cm, 286 SeitenISBN 978-3-86374-734-322,00 Euro (D) | 22,70 Euro (A)