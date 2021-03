Aus der Praxis eines Heilpraktikers

Mit knapp 30 Jahren hat der 1989 geborene Thomas Lambert Schöberl bereits eine beeindruckende Lebensbilanz vorzuweisen. Aufgewachsen in einem inspirierenden und natürlichen Umfeld, interessiert er sich von seiner Kindheit an für die Heilkräfte der Natur und die Schönheiten der Schöpfung. Er studiert Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Religionslehre und findet als Experte für alternative und ganzheitliche Heilmethoden zu seiner eigentlichen Berufung. Heilpflanzen, die Untersuchung des lebenden Blutes und spirituelle Lebensberatung sind heute die Schwerpunkte seiner Naturheilpraxis. In „Grüne Seelen“, ein erzählendes Sachbuch, das er selbst auch als poetisches Hörbuch vertont hat, beschreibt er auf authentische Weise seinen lebenslangen Drang, Spiritualität und Natur in Einklang zu bringen. Sein ganz persönlicher Lebensweg als Heilpraktiker und Lehrer lenkt den Blick auf den immateriellen Reichtum ursprünglichen Heilwissens und dessen Potenzial für die Gesundheit des modernen Menschen: „Ich möchte Ihnen den wunderschönen Beruf des Heilpraktikers näherbringen, seine Notwendigkeit in unserem Gesundheitssystem veranschaulichen und Ihnen Einblicke in mein ganz persönliches Leben als ganzheitlich arbeitender Heilpraktiker gewähren.“„Ich sehe meine Gabe und meine Berufung als Heilpraktiker nicht darin, ein Verwalter von Krankheiten zu sein. Ich sitze meinem Besucher gegenüber, um ihm neue Räume zu öffnen und um ihm bedingungslose Liebe zu schenken. Um sich dazu zu befähigen, braucht es eine sehr bewusste Routine der Selbstfürsorge.“ So formuliert Thomas Lambert Schöberl den Anspruch an sich und seine Arbeit. Wenn neue Patienten in seine Praxis kommen, ist es üblich, dass er neben einer sehr ausführlichen Krankenanamnese auch den Lebensweg und den beruflichen Werdegang seiner Besucher studiert. Oft dauert es eine Weile, bis diese erkennen, dass eine Vernachlässigung ihrer selbst, also das unentwegte Suchen im Außen, den Kern ihres Problems birgt. Weitere wichtige Informationen über sein Gegenüber entdeckt er in der Familiengeschichte, in Schicksalsschlägen, prägenden Lebensereignissen und in Vorerkrankungen aller Art. Oft ist der Heilpraktiker für viele Patienten die letzte Anlaufstelle nach einer langen Odyssee oder nachdem sie von der Schulmedizin „austherapiert“ worden sind. Heilpraktiker verhelfen dagegen dem Patienten zur Selbsthilfe und geben ihm Werkzeuge an die Hand, um aktiv und selbstbestimmt zu werden.Viele chronische Erkrankungen sind begleitet von einem starken Ungleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Damit ein Patient zurück in eine Position findet, von der aus ganzheitliche Genesung möglich wird, braucht es neben der naturheilkundlichen Therapie auch die aktive Auseinandersetzung mit dem eigenen Seelenplan und die Entwicklung einer nachhaltigen, individuellen Lebensführung. Das Grundprinzip einer naturheilkundlichen Behandlung sei dabei das bewusste Setzen von natürlichen Reizen, um Gesundungsreaktionen zu bewirken. Der Reiz (zum Beispiel die Injektion von homöopathisch aufbereitetem Eigenblut, die Behandlung mit Schröpfgläsern oder der Einsatz von Akupunktur, Wärme- oder Kälteanwendungen, Ernährungs-, Bewegungs- und Ordnungstherapie) dient als Impuls zur Selbstregulation. Die Fähigkeit zur Selbstregulation entspricht unseren Selbstheilungskräften. Solch ursächliche Therapieansätze ersetzen also die fehlenden oder falschen Reize unserer heutigen Lebensweise durch heilende. Als Heilpraktiker ist es Schöberl sehr wichtig, dass seine Patienten nicht nur ihre ganzheitlichen Hausaufgaben wie Atemübungen, Meditation, Ernährungsumstellung, Bewegung oder Ähnliches erledigen, sondern sich auch den schönen Dingen und den Freuden des Lebens neu zuwenden. Denn Gesundheit zeichnet sich nicht nur durch Symptomfreiheit aus, sondern auch durch einen nachhaltigen und respektvollen Umgang mit allen Ressourcen.