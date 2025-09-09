Kontakt
Auf die Sprache der Seele hören

Taschenbuch-Longseller „Heilen mit Symbolen“ jetzt auch als Hörbuch

Petra Neumayer und Roswitha Schreiner beschreiben Botschaft und Bedeutung der 64 wichtigsten Heilsymbole. Als Bonus aktivieren drei geführte Meditationen mit Musikuntermalung die energetischen Heilimpulse für Gesundheit und Wohlbefinden.

Neue Dimensionen der Heilarbeit mit Symbolen

Mit mehr als 45.000 verkauften Exemplaren der deutschsprachigen Printausgabe und vier Lizenzausgaben gehört der Ratgeber „Heilen mit Symbolen“ zu den erfolgreichsten Titeln des Autorenteams. Seit mehr als zwei Jahrzehnten haben Petra Neumayer und Roswitha Stark mit ihren Buchreihen und Kartensets die Themen Informationsmedizin und energetisches Heilen fest etabliert.

Ihr Erfolgsbuch zu den 64 wichtigsten Heilsymbolen wurde nun von den erfahrenen Sprechern Matthias Lühn und Christina Besser als Hörbuch eingesprochen, um die Heilimpulse noch besser im Unterbewusstsein wirken zu lassen: „Stimmen, Klänge und Melodien aktivieren das limbische System, Bereiche in unserem Gehirn, die für Gefühle und Erinnerungen zuständig sind. So kann uns das, was wir hören, tiefer berühren und entspannen oder gar heilend wirken.“ Drei eigens für dieses Projekt gestaltete geführte Meditationen zu den Symbolen Ypsilon, Sonnenzeichen und Galaktische Spirale erschließen neue Dimensionen bei der Heilarbeit mit Symbolen, die beim bloßen Lesen bisher noch nicht bewusst wahrnehmbar waren.

Neue Homöopathie, Heilige Geometrie und Symbole aus aller Welt

Die Symbolexpertinnen präsentieren 64 zentrale Heilsymbole aus dem Bereich der Informationsmedizin (auch erhältlich im Kartenset „Medizin zum Aufmalen“). Dazu gehören das Strichcode-System von Erich Körbler, bedeutende Symbole der Heiligen Geometrie sowie bewährte Heilsymbole aus aller Welt. Zu jedem Symbol werden Hintergrundinformationen und eine „Seelenbotschaft“ bereitgestellt, sodass jeder Hörer selbst erspüren kann, welche Bedeutung das jeweilige Symbol in der jeweiligen Angelegenheit hat.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt: So können beispielsweise Meridiane ausgeglichen und Schmerzen gelindert werden, Unverträglichkeiten getestet, psychische Traumata aufgespürt und informiertes Wasser hergestellt werden. Die Autorinnen betonen dabei besonders das Vertrauen in die eigene geistige Führung und die Gewissheit, dass das gewählte Symbol das richtige ist. Wichtig ist, dass man weiß, wofür das Symbol benötigt wird, sei es für ein körperliches oder emotionales Anliegen oder als Hinweis auf die Tagesenergie, die zum Ausgleich oder zur Aktivierung der Chakren (Energiezentren) oder zur Unterstützung eines Wunsches nützlich ist. Wenn diese Wünsche im Einklang mit dem eigenen Lebensplan stehen, kann das Symbol bei der Wunscherfüllung unterstützen und die kosmischen Energien in die richtige Richtung lenken.

Die heilende Kraft der Symbole

Bilder und Symbole sind auch in der modernen Welt allgegenwärtig. Immer tragen sie für den Betrachter eine Bedeutung in sich und wollen uns etwas sagen, ob wir das nun „rational“ verstehen können oder eher unterbewusst als „Sprache der Seele“. Als Impulse des Unbewussten können sie einen heilenden Einfluss haben, denn Energie und Informationsfelder bestimmen auch unsere Physiologie und unsere Biochemie.

Symbole enthalten Informationen in komprimierter Form und dienen als Hilfsmittel zur Aktivierung von freien Energien, um diese für sich oder für andere Menschen in allen möglichen Lebensbereichen nutzbar zu machen. Genauso wie jedes Wort oder jeder Klang, so hat auch jedes Symbol eine ganz bestimmte Frequenz und einen bestimmten geistigen Inhalt gespeichert, der zur Wirkung gebracht wird, sobald man das Symbol aktiviert.

Die Symbolenergien dienen der energetischen Hamonisierung von Dissonanzen im feinstofflichen Feld lebender Organismen, so wie es auch Blütenessenzen, homöopathische Mittel oder Heilsteine vermögen. Symbole können wie andere Frequenzen jederzeit, ohne großen Aufwand und kostenfrei „angezapft“ werden und auf die unterschiedlichen Ebenen Körper/stoffliche Welt, Seele/Gefühle und Geist/Denken spürbar ausgleichend einwirken.

Petra Neumayer und Roswitha Stark
Heilen mit Symbolen. Hörbuch
Die 64 wichtigsten Heilzeichen
Bonusteil: Drei Symbol-Meditationen
Mankau Verlag, 1. Aufl. September 2025
1 MP3-CD im Jewelcase, Gesamtlaufzeit ca. 200 Min., 16-seitiges Booklet
ISBN 978-3-86374-771-8, UVP 15,00 Euro (D) | 15,50 Euro (A)

Buchtipp:
Petra Neumayer und Roswitha Stark
Heilen mit Symbolen. Die 64 wichtigsten Heilzeichen
Mankau Verlag, 8. Aufl. Juni 2024
Taschenbuch, 12 × 19 cm, 174 S.
ISBN 978-3-86374-336-9, 9,95 Euro (D) | 10,30 Euro (A)

