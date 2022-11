Alternative Auswege aus dem Dunkel der Depression

Wer sich in gedrückter, depressiver Stimmung befindet, neigt dazu, sich zurückzuziehen. Gedanken kreisen im Kopf, man fühlt sich leer und verloren – oder hat jede Art von Gefühlsempfindung eingebüßt. Die Zukunft erscheint düster, und Pessimismus drängt sich auf, alles macht Angst. Betroffene verlieren schneller die Fassung und empfinden Schuldgefühle, wenn sie sich haben hinreißen lassen. Offenheit oder Herzlichkeit gegenüber anderen bereiten große Mühe. Sie ziehen es vor, die Gesellschaft anderer Menschen zu meiden und lieber allein zu bleiben und ihre Niedergeschlagenheit zu verbergen. Sie fühlen sich schwach und müde, zweifeln mehr und mehr an sich selbst. Die Welt ist ein grauenhafter Ort, dem man besser entflieht. Mit einem Wort: Sie sind unglücklich.Jeder, der die Seelenqual der Depression selbst ertragen oder als Beobachter miterlebt hat, kennt die Sprengkraft solch extremer Stimmungszustände. In der aktualisierten und erweiterten Neuauflage seines erfolgreichen Kompakt-Ratgebers zeigt der Arzt und Medizinautor Dr. Eberhard J. Wormer alternative Auswege zur Bewältigung depressiver Erkrankungen, die ganzheitlich wirken und zudem keine schädlichen Nebenwirkungen haben.Depression ist eine Stimmungslage, die die Menschheit seit Tausenden von Jahren begleitet und von der antiken griechischen Medizin „Melancholie“ genannt wurde. Dieser depressiv eingeengte Stimmungszustand wird von Gefühlen der Trauer und des Verlusts, von Bedauern und Hoffnungslosigkeit beherrscht. Die Gedanken kreisen ständig um Schuld und Sünde, die man auf sich geladen hat und die den Betroffenen ständig verfolgen. Der depressive Mensch fühlt sich häufig schuldig und verantwortlich für Probleme, die er sich selbst oder anderen bereitet hat. Mitunter verstärken sich solche Schuldgefühle außerordentlich, werden zum Schuldwahn und Betroffene wünschen nichts mehr, als bestraft zu werden.Ein typisches Symptom der Depression ist der Verlust des Interesses an gewöhnlich angenehmen Aktivitäten: Weder Musik noch Kino, Sport oder Hobbys oder die Schönheit der Natur bereiten Freude – alles erscheint stumpf und leblos. Bei der Depression kommt es auch zu Denk- und Befindlichkeitsstörungen. Denkprozesse verlangsamen sich, verlieren ihren Sinn, das Gedächtnis lässt nach und die Konzentration leidet.Darüber hinaus ist es nicht ungewöhnlich, dass zahlreiche Befindlichkeitsstörungen an Bedeutung gewinnen und sich meist verschlechtern: Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Verstopfung, Erschöpfungszustände und chronische Müdigkeit. 40 bis 80 Prozent aller Patienten haben während einer depressiven Episode sogar Suizidgedanken.Häufig suchen depressive Patienten wegen solcher Befindlichkeitsstörungen ihren Arzt auf und lassen unzählige Untersuchungen über sich ergehen – weil sie sich scheuen zu erwähnen, dass sie an einer depressiven Stimmungsstörung leiden. Leider verordnen Ärzte oft viel zu schnell Antidepressiva – ohne darauf hinzuweisen, dass deren Wirkung erst Wochen später (wenn überhaupt) eintreten wird und die Therapie oft von belastenden Nebenwirkungen begleitet wird.Dabei gelingt es oft mit sehr einfachen und natürlichen Mitteln, aus dem Stimmungstief herauszufinden, wenn die ursächlichen Faktoren beseitigt werden. Lässt sich die Trübung der Stimmung etwa auf einen Mangelzustand zurückführen, können Vitamine, Hormone oder Mineralstoffe natürliche Abhilfe schaffen. Auch Fettsäuren und Aminosäuren haben sich als sehr wirksame und verträgliche Optionen bewährt. Darüber hinaus können gut verträgliche Heilkräuter wie Johanniskraut oder Baldrian zur Behandlung von Stimmungsstörungen von großem Nutzen sein. Seit einigen Jahren weisen klinische Studien außerdem auf die Heilkraft von Cannabidiol (CBD) bei Depressionen hin, und in jüngster Zeit sind auch Heilpilze in den Fokus der modernen Forschung gerückt, wenn es um ganzheitliche Vorbeugung und Behandlung von Störungen des Nerven- und Immunsystems geht. Dazu gibt unzählige komplementäre, vorzugsweise naturheilkundliche Verfahren, die sich als nützliche Ergänzung anderer Therapien bewährt haben.Dr. med. Eberhard J. WormerSanfte Wege aus dem StimmungstiefMankau Verlag, 2. aktual. u. erw. Auflage 2022Klappenbroschur, farbig, 11,5 x 16,5 cm, 158 S.ISBN 978-3-86374-664-312,00 Euro (D) / 12,40 Euro (A)-----