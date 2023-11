Ängste meistern lernen

Kinder machen sich Sorgen, Teenager machen sich Sorgen, und auch Erwachsene machen sich Sorgen – um sich selbst, die Zukunft oder um die ganze Welt. Das Ziel des Buches „Mein ängstliches Kind“ ist es nicht, Sorgen vorzubeugen – sondern zu verhindern, dass die ganze Familie von ihnen dominiert wird. Dr. Reid Wilson, Direktor desund international anerkannter Experte für die Behandlung von Angststörungen, und die Psychotherapeutin Lynn Lyons haben zusammen fünfzig Jahre Er­fahrung und Hunderte von Familien, Schulen und Einrichtungen dabei unterstützt, mutige und unabhängige Kinder und Jugendliche zu fördern.Mit ihrem Erfolgstitel(2013), der nun erstmals auf Deutsch erscheint, haben sie einen außergewöhnlichen und tausendfach bewährten Ansatz zur Bewältigung von allgemeinen Angstzuständen, Phobien, sozialen Ängsten, Zwangsstörungen und Leistungsängsten vorgestellt. Ergänzt durch das für Kinder und Jugendliche aufbereitete Begleitbuch „Casey’s Guide“, das als Download angeboten wird, gehen sie dem Ursprung der Ängste auf den Grund und entwickeln ein konkretes Programm zur positiven Verhaltensänderung.Wenn Eltern besorgt und frustriert sind, werden auch ihre Kinder selten unbeschwert durchs Leben gehen. Stattdessen werden sie unbeabsichtigt dazu erzogen, auf eine Art zu denken und zu handeln, die ihre Ängste und ihr Vermeidungsverhalten verstärkt. Zu den üblichen Fehlern, die Eltern machen, gehören z. B., die Kinder davon zu überzeugen, dass schon nichts Schlimmes passieren wird und sie in Sicherheit sind; dass die Kinder genau das befolgen sollen, was ihnen erklärt wird; oder dass jedem Wutausbruch oder Trotzanfall nachgegeben wird und alle schwierigen Situationen vermieden werden: „Wir lassen zu, dass sie unser eigenes ängstliches Verhalten erleben, ohne Vorbilder oder Bewältigungsstrategien anzubieten.“Die beiden Autoren zeigen dagegen, wie Eltern die Fähigkeit entwickeln können, Kinder und Jugendliche ohne Angst großzuziehen. Dazu werden die eigenen Überzeugungen und die Art und Weise betrachtet, wie mit unangenehmen Situationen umgegangen wird – und ob dem Kind vielleicht ein falsches Verhalten vorgelebt wird. Außerdem machen Wilson und Lyons Vorschläge, um Veränderungen in der Familie und beim Kind anzustoßen, und liefern konkrete Vorgaben, wie die Eltern dem Kind Mut und Unabhängigkeit vorleben können.Zu diesem Zweck sollten sich die Eltern als eine Art „Coach“ verstehen, der das Kind dazu bringt, selbst aktiv zu werden. Denn obwohl vermeintlich alles richtig gemacht wird, steckt die Familie fest, wenn das Kind sich weigert mitzumachen.Als Ergänzung zu ihrem Ratgeber haben Wilson und Lyons ein E-Book speziell für ängstliche Kinder geschrieben, in dem die vierzehnjährige Casey ihre Erlebnisse und Erfahrungen in Sachen Angst beschreibt.kann gratis als PDF-Datei heruntergeladen werden und erzählt, wie Casey und ihre Mom das siebenteilige „Sorgenpuzzle“ entdecken und zusammensetzen, um Caseys Leben zu verändern. „Casey hat genau den Mut, den es braucht, damit ein Kind seine Ängste besiegen kann, und sie wird Ihrem Kind zeigen, wie es ebenfalls zum Sieger wird.“Die ungewöhnliche Methode wurde bereits erfolgreich bei Hunderten von Familien erprobt, bei deren Kindern eine schwere Angststörung diagnostiziert wurde, zu denen spezifische Phobien, Trennungsangst, Schulangst, generalisierte Angststörungen, soziale Ängste, Panikstörungen und Zwangsneurosen gehören.Dr. Reid Wilson | Lynn LyonsIn 7 Schritten den Sorgenkreislauf durchbrechen und mutige, unabhängige Kinder erziehen. Die bewährte Methode der Angst-ExpertenMankau Verlag, 1. Aufl. Oktober 2023Klappenbroschur, 13,5 x 21,5 cm, 238 S.ISBN 978-3-86374-697-122,00 Euro (D) | 22,70 Euro (A)Mit PDF-Begleitbuch „Casey’s Guide” (151 S.) zum Download