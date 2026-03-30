Abnehmen beginnt im Kopf – nicht am Kühlschrank

Seit der Veröffentlichung seines Bestsellers „Abnehmen ist leichter als Zunehmen“ im Jahr 2007 hat Andreas Winter tausende Zuschriften von Menschen erhalten, die ihm erzählten, wie sie ihr Gewicht verloren haben – ganz ohne Diät, ohne Sport, ohne Zwang. Entscheidend war das Verständnis der emotionalen Hintergründe des Essverhaltens.Seit über drei Jahrzehnten verhilft der Diplom-Pädagoge und psychologische Berater Klienten aus aller Welt zu mehr Lebensqualität durch unkonventionelle Problemlösungen. Sein neues Buch ist die Weiterentwicklung all dessen, was sich in seiner tiefenpsychologischen Arbeit bewährt hat: „Es geht nicht um Kohlenhydrate, Kalorien oder Fettverbrennung. Es geht um Sie. Um Ihre Geschichte.“Die Leserinnen und Leser lernen, wie ein Kummer-Stress-Übergewicht zu einem Symbol vergangener Verletzungen wurde – und wie man dieses loswird. Dabei verbindet der Autor auf gewohnt unterhaltsame und mitreißende Weise fundierte Erkenntnisse aus Psychologie und Biologie mit konkreten Praxisbeispielen und Übungen zur sofortigen Umsetzung. Getreu seiner Devise „Ohne Happy End geht bei mir keiner nach Hause!“ zeigt Winter, wie ein gesundes Verhältnis zur Ernährung und zum eigenen Körper entsteht.„Wenn Sie abnehmen möchten, geht das ganz einfach. Man muss wissen, warum man überhaupt zugenommen hat“, behauptet Andreas Winter. Und genauso entscheidend sei die Frage, warum man überhaupt abnehmen will. Hinter den wahrscheinlichen Antworten, dass man sich wohler, gesünder oder attraktiver fühlen will, steckt seiner Ansicht nach nur eine Wahrheit: Man will sich nicht länger gestresst fühlen! Denn emotionaler Stress sorgt dafür, dass der Körper ein Notfallprogramm abspult: Cortisol, das Hauptstresshormon, fördert die Glukoneogenese und hemmt den Abbau von Depotfett. Es verstärkt die Insulinwirkung im Fettgewebe – besonders im Bauchraum. Das Resultat: sogenannte zentral adipöse Gewichtszunahme, d. h. ein Stressbauch entsteht.Unser Körper speichert Erfahrungen, und wenn diese Erfahrungen mit Mangel, Angst oder Not zu tun hatten, wird Fett zum Lebensretter. Es sei nicht unser Feind, sondern eine überlebenskluge Reaktion auf alte Alarmsignale. Das bedeutet umgekehrt: „Abnehmen geschieht nicht durch Verzicht, sondern durch innere Heilung.“ Sobald wir die alten Gefühle anerkennen und umdeuten – von Mangel zu Fülle, von Angst zu Sicherheit –, braucht unser Organismus die Notration nicht länger.Im zweiten Teil seines neuen Buches lädt Andreas Winter seine Leserinnen und Leser zu einem alltagstauglichen Begleitprogramm ein, das er ausdrücklich nicht als „Diät“ im klassischen Sinne verstanden wissen will: „In den nächsten zehn Tagen geht es nicht um das,Sie essen. Es geht darum,Sie essen und was Siebrauchen.“ Statt Kalorien zu zählen, Sport zu treiben und eiserne Disziplin einzuhalten, gibt es tägliche Denkanstöße, emotionale Entlastung und eine neue Verbindung zum eigenen Körper.Anders als die Diätindustrie, die vom Rückfall lebt, oder die „Anticoaches“ in Familie, Freundeskreis oder Beruf, „die immer und überall wissen, wie Sie Ihr Leben angeblich besser führen sollten“, ist es Winter nicht egal, wenn dadurch Lebensqualität, Würde, Partnerschaft und Gesundheit vor die Hunde gehen. Heilung geschieht in Wellen, und Rückfälle sind nicht das Ende, sondern ein Teil des Lernprozesses. Das eigentliche Ziel sei nicht, Gewicht zu verlieren, sondern sein neues Selbst zu stabilisieren. „Denn am Ende gilt: Leichtigkeit beginnt im Kopf – und wandert dann ganz von allein auf die Hüften.“Andreas WinterUnbewusste Gefühle verstehen – körperlichen Ballast loswerdenMankau Verlag, 1. Auflage Februar 2026Klappenbroschur, 13,5 × 21,5 cm, 190 SeitenISBN 978-3-86374-794-718,00 € (D) | 18,50 Euro (A)ISBN 978-3-86374-797-8MP3-CD im Jewelcase mit 8-seitigem Booklet: UVP 18,00 € (D) | 18,50 € (A)Download: 12,99 €