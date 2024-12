Warum Nachfolge besser als Neugründung ist

Die Nachfolge eines bestehenden Maklerunternehmens ist eine oft unterschätzte Alternative zur Neugründung. Sie bietet nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern trägt auch dazu bei, das Lebenswerk des Vorgängers fortzuführen und zu bewahren. Mit der richtigen Planung und Vorbereitung kann eine Nachfolge nicht nur für den abgebenden Makler, sondern auch für den Nachfolger und die Kunden eine Win-Win-Situation schaffen.



Warum die Übernahme die bessere Entscheidung ist



Für Existenzgründer steht oft die zentrale Frage im Raum: Soll ein Unternehmen neu aufgebaut oder ein bestehendes übernommen werden? Diese Entscheidung ist besonders in der Versicherungsbranche relevant. Während die Neugründung häufig als klassischer Weg zur Selbstständigkeit gilt, wird die Nachfolge eines etablierten Unternehmens oft unterschätzt. Dabei bietet sie zahlreiche Vorteile, die nicht nur finanzieller Natur sind, sondern auch Zeit und Ressourcen sparen können. Die Übernahme ermöglicht den Zugang zu einem bestehenden Kundenstamm und bewährten Prozessen – ein Plus, das bei einer Neugründung erst mühsam aufgebaut werden muss.



Nachfolge bietet sofortige Einnahmen und eine stabile Basis



Ein entscheidender Vorteil der Übernahme liegt in der unmittelbaren finanziellen Sicherheit. Durch die Übernahme eines bestehenden Maklerbestands profitiert der Nachfolger von laufenden Einnahmen. Diese finanzielle Stabilität erlaubt es, sich stärker auf die Weiterentwicklung des Geschäfts zu konzentrieren, anstatt zunächst in die Gewinnung neuer Kunden zu investieren. Auch die Übernahme eines eingespielten Teams, einer funktionierenden IT-Infrastruktur und etablierter Geschäftsprozesse bietet eine stabile Grundlage für den Neustart in die Selbstständigkeit​



Darüber hinaus sorgt die Übergangsphase mit dem bisherigen Inhaber für einen reibungslosen Wissenstransfer. Diese Phase bietet die Möglichkeit, interne Abläufe kennenzulernen, Kunden persönlich vorgestellt zu werden und von der langjährigen Erfahrung des Vorgängers zu profitieren. Gerade in der Versicherungsbranche, die auf Vertrauen und langfristige Beziehungen setzt, ist dies ein unschätzbarer Vorteil.



Gerade für Um- oder Aussteiger aus Vertriebsorganisationen, Ausschließlichkeitsorganisationen oder dem angestellten Außendienst sind Übernahmen geradezu ideal, da sofort sämtliche für einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb notwendigen Strukturen out-of-the-box zur Verfügung stehen. Insbesondere bei Versicherungsmaklern liegt der Vorteil darin, dass alle nötigen Courtagezusagen bereits geschlossen sind und müssen nicht mühsam und langwierig geschlossen werden müssen, wenn sie für Newcomer überhaupt zur Verfügung stehen.



Nachfolge mit Herausforderungen



So attraktiv die Übernahme eines Maklerunternehmens auch sein mag, sie bringt auch Herausforderungen mit sich. Eine gründliche Planung und Vorbereitung sind unerlässlich, um den Übergang erfolgreich zu gestalten. Ein zentraler Punkt ist die Unternehmensbewertung. Dabei geht es nicht nur um den monetären Wert, sondern auch um die Bewertung immaterieller Vermögenswerte wie Kundenbeziehungen und Markenreputation. Die Verhandlung eines fairen Kaufpreises erfordert Fingerspitzengefühl und oft auch externe Unterstützung durch Experten.



Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Integration des Nachfolgers in das Unternehmen. Dies betrifft sowohl die Übernahme der Führungsrolle als auch die Akzeptanz durch das bestehende Team und die Kunden. Ein sorgfältig geplanter Übergabeprozess, der alle Beteiligten einbindet, ist hierbei entscheidend. Kunden und Mitarbeiter müssen das Gefühl haben, dass die Kontinuität gewahrt bleibt und der neue Inhaber die Werte und Qualitätsstandards des Vorgängers fortsetzt​



Nachfolgeprozess in der Versicherungsbranche



Die Versicherungsbranche ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Die Kundenbeziehungen sind oft über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gewachsen. Kunden vertrauen ihrem Makler nicht nur ihre Policen, sondern auch persönliche Lebensentscheidungen an. Ein abrupter Wechsel oder eine schlecht geplante Übergabe kann das Vertrauen erschüttern und im schlimmsten Fall zu einem Verlust der Kunden führen.



Deshalb ist es in dieser Branche besonders wichtig, den Nachfolgeprozess mit Bedacht zu gestalten. Ein langfristiger Übergabezeitraum, in dem der abgebende Makler weiterhin als Berater oder Mentor tätig bleibt, hat sich als erfolgreiches Modell erwiesen. Dies schafft Vertrauen bei den Kunden und bietet dem Nachfolger die Möglichkeit, die komplexen Kundenbeziehungen behutsam zu übernehmen.



Vorteile für alle Beteiligten



Die Vorteile einer gut geplanten Nachfolge sind vielfältig. Für den abgebenden Makler bedeutet sie die Sicherung seines Lebenswerks und oft auch eine finanzielle Absicherung für den Ruhestand. Für den Nachfolger eröffnet sich die Möglichkeit, auf einem stabilen Fundament aufzubauen und von Anfang an mit einem etablierten Geschäft zu arbeiten. Gleichzeitig profitieren auch die Kunden, da sie weiterhin eine hohe Betreuungsqualität und Kontinuität in der Beratung erhalten.



Eine weitere positive Auswirkung hat die Nachfolge auf die Wirtschaft insgesamt. Der Erhalt von kleinen und mittelständischen Unternehmen sichert Arbeitsplätze und trägt zur Stabilität der Branche bei. In Deutschland stehen jedes Jahr Tausende Unternehmen zur Übergabe an, doch viele davon finden keinen Nachfolger. Dies führt nicht selten zu Geschäftsaufgaben, die vermeidbar wären, wenn rechtzeitig mit der Nachfolgeplanung begonnen würde​



Die Nachfolge als nachhaltige Lösung



Die Übernahme eines bestehenden Maklerunternehmens ist mehr als nur eine wirtschaftliche Entscheidung. Sie ist eine nachhaltige Lösung, die sowohl für den abgebenden Makler als auch für den Nachfolger und die Kunden Vorteile bietet. Mit der richtigen Planung und Vorbereitung können Herausforderungen gemeistert und Chancen optimal genutzt werden. So wird nicht nur das Lebenswerk des Vorgängers fortgeführt, sondern auch der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt.

