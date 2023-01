Todesfallschutz für Makler und Maklerunternehmen

Durch die Erfahrungen mit den Todesfällen der letzten Jahre hat der Verein beschlossen seinen Mitgliedern einen Notfallordner mit Notfallplan zur Verfügung zu stellen. Dieser wurde im letzten Jahr ergänzt durch einen sofortigen Todesfallschutz bis 15.000,- €, eine 90-Tage-Verkaufsgarantie und eine kostenlose Bestandsbewertung.Der Verkauf eines Maklerbestands oder Maklerunternehmen kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. Ja nach Situation sind unterschiedliche Maßnahmen zu ergreifen von der Aufbereitung bis zur Suche nach einem geeigneten Nachfolger, der auch einen marktgerechten Kaufpreis bezahlt. Viele Hinterbliebene sind gerade in dieser schwierigen Situation überlastet oder auch fachlich nicht in der Lage eine erfolgreiche Nachfolge einzuleiten. Die Lasten für die Erben stehen daher oft vor großen organisatorischen und haftungsmäßigen Herausforderungen.Nachlässigkeit bei der Pflege und Vorbereitung der Bestandsübertragung können zu teils deutlichen Abschlägen beim Erlös und unter Umständen auch zum Wegfall der kompletten Courtageansprüche führen. Dies bedeutet für die Hinterbliebenen weitere finanzielle Herausforderungen.Eine würdevolle Bestattung kann mit Grabstein, Sarg, Kränzen und Blumen, Trauerredner, Trauerfeier etc. mehrere Tausend Euro kosten. Die gesetzliche Krankenversicherung kommt dafür nicht auf. Im Todesfall erhalten Angehörige also keine finanzielle Unterstützung, um die Bestattung oder Nachfolgeregelung zu bezahlen.Aber selbst eine bestens vorbereitete Bestandsübertragung verursacht Zusatzkosten. Beispielsweise sind Kunden und Versicherer zu kontaktieren oder einzelne Daten zu pflegen. Für diese Beratungsdienstleistungen fallen Gebühren an.Die private Vorsorge ist heute deshalb eine wichtige Absicherung und ein Stück Selbstbestimmung. Über das Makler Versorgungswerk vom Verein kann diese Vorsorge nach individuellen Wünschen flexibel gestaltet und jederzeit an die aktuelle Lebenssituation angepasst werden.Mit einem neuen Notfallpaket will der Verein seine Mitglieder unterstützen, eine nachhaltige Vorsorge für den Fall eines plötzlichen Todes zu treffen. Damit können die Mitglieder ihre Angehörigen in der Trauerzeit mit einem umfassenden Schutz durch den Verein, finanziell und begleitend entlasten.Der Verein bietet seinen Mitgliedern oder deren Angehörigen eine kostenlose und von Käufern unabhängige Bestands/Unternehmensbewertung in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) an. Dabei unterstützt er sie bei der Zusammenstellung der wichtigen Daten, bereiten alle Unterlagen vor und erstellen ein kostenloses Verkaufsexposé zur Ansprache von Kaufinteressenten. Er bietet ihnen eine aktive Begleitung beim kompletten Verkaufsprozess mit an.Der Verein sichert allen Mitgliedern zu, ihren Maklerbestand zum berechneten Kaufpreis in maximal 90 Tagen an einen geeigneten Nachfolger zu verkaufen oder in eine lebenslange Rente umzuwandeln. Dafür hat der Verein Zugriff auf einen Pool von über 1.000 geprüften Nachfolgern und Kaufinteressenten aus ganz Deutschland. Mitglieder können dazu dem Verein mit einer kostenfreien Unternehmervollmacht beauftragen den Bestand im Todesfall an einen geeigneten Nachfolger zu übertragen und für eine reibungslose Kaufpreiszahlung oder Rentenzahlung an die Hinterbliebenen zu sorgen.Um eine direkte finanzielle Entlastung zu schaffen, bietet der Verein den Angehörigen seiner Mitglieder im Todesfall eine sofortige Auszahlung (Überbrückungsgeld) bis zu 15.000,- € an. Der begünstigte Personenkreis bezieht sich auf den Ehegatten, den Lebenspartner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft, Kinder, den Lebensgefährten und nicht eingetragene Lebenspartner. Diese Personen erhalten die Leistungen als zinslosen Vorschuss auf den geplanten Verkauf der Bestände oder des Maklerunternehmens und wird nach Zahlung des Kaufpreises an den Verein zurückerstattet. Nach Freigabe des Vorstandes, wird die Sofortauszahlung als Überbrückungsgeld an die Angehörigen ausgezahlt.Makler, die Ihre Notfallplanung vorbereiten wollen, können sich unter: https://www.makler-nachfolger-club.de/kostenloses-coaching/ unverbindlich an den Verein wenden und ein kostenlose Coachinggespräch mit einem Spezialisten vereinbaren.