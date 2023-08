Neues E-Book vom Makler Nachfolger Club – Die 7-Punkte-Nachlass-Strategie©

Was muss ich tun, wenn ich meine Familie finanziell entlasten möchte, wenn ich einmal nicht mehr da bin oder selbst nicht mehr dafür sorgen kann?

Warum brauche ich eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung?

Wer sorgt für meine letzten Weg und was wünsche ich mir, wenn es einmal soweit ist?

Warum benötige ich dringend einen Notfall und Dokumentenordner und eine Unternehmervollmacht, wenn ich selbstständig tätig bin?

u.v.a.m.

Auch Makler müssen rechtzeitig vorsorgen. Was passiert mit einem Maklerunternehmen/ Maklerbestand, wenn der Inhaber einen medizinischen Notfall erleidet oder plötzlich verstirbt? Ist nichts geregelt, kann die Firma oder der Bestand nach kurzer Zeit nichts mehr wert sein. Makler müssen also für einen solchen Notfall gut vorsorgen. In diesem neuen E-Book wird beschrieben, welche Maßnahmen in der Vorbereitung auf eine spätere Nachfolge bei der Nachlassplanung wichtig sind und welche Strategien Sie dafür benötigen. Erfahren Sie alles über Nachlass, Testament, Vollmachten, Verfügungen & Co.