Maklerbestand verkaufen in München und Umkreis
Maklernachfolge im Raum München: Erfahrener Versicherungsmakler sucht Bestände und Maklerunternehmen zur langfristigen Fortführung
Die Frage der Unternehmensnachfolge beschäftigt immer mehr Versicherungsmakler. Viele Unternehmer stehen vor der Herausforderung, ihr über Jahrzehnte aufgebautes Lebenswerk in vertrauensvolle Hände zu übergeben und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre Mandanten auch künftig persönlich, kompetent und nachhaltig betreut werden.
Der Makler Nachfolger Club e.V. begleitet Versicherungsmakler bei der Suche nach geeigneten Nachfolgelösungen und bringt Verkäufer mit qualifizierten Kaufinteressenten zusammen. Aktuell sucht ein erfahrenes, inhabergeführtes Versicherungsmaklerunternehmen aus dem Raum München Versicherungsbestände sowie Maklerunternehmen zur Übernahme.
Fokus auf langfristige Nachfolge statt kurzfristigen Bestandskauf
Gesucht werden Maklerunternehmen und Versicherungsbestände in München sowie im Umkreis von etwa 80 Kilometern. Besonders interessant sind Bestände in den Regionen München, Erding, Freising, Ismaning, Garching, Dachau, Fürstenfeldbruck, Germering, Feldkirchen, Ottobrunn und Unterhaching.
Der Kaufinteressent verfügt über langjährige Erfahrung bei der Übernahme von Maklerbeständen und legt besonderen Wert auf eine verantwortungsvolle Unternehmensnachfolge. Ziel ist nicht allein die Übernahme eines Kundenbestandes, sondern die nachhaltige Fortführung bestehender Kundenbeziehungen und die Bewahrung des aufgebauten Vertrauens.
Verantwortung für Mandanten und Lebenswerk
Viele Versicherungsmakler wünschen sich einen Nachfolger, der ihre Beratungsphilosophie fortführt und die persönliche Betreuung ihrer Mandanten sicherstellt. Genau hier setzt der Interessent an.
Das Unternehmen betreut mittelständische Unternehmen, Selbstständige und Privatkunden im Großraum München und verbindet persönliche Beratung mit modernen digitalen Prozessen. Neben der klassischen Versicherungsberatung verfügt das Team über fundierte Kenntnisse im Unternehmens- und Privatsteuerrecht und bietet seinen Mandanten eine ganzheitliche Betreuung.
Die Übernahme erfolgt strukturiert, diskret und in enger Abstimmung mit dem bisherigen Inhaber. Bestehende Ansprechpartner, Prozesse und Kundenbeziehungen werden behutsam weitergeführt, um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Frühzeitig die Nachfolge planen
Die Erfahrung zeigt, dass eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge nicht erst kurz vor dem Ruhestand beginnen sollte. Wer sich frühzeitig mit seiner Nachfolge beschäftigt, schafft die besten Voraussetzungen für einen optimalen Unternehmenswert, eine geordnete Übergabe und die langfristige Sicherung seiner Kundenbeziehungen.
Der Makler Nachfolger Club e.V. empfiehlt daher, sich rechtzeitig über mögliche Nachfolgelösungen zu informieren und erste Gespräche unverbindlich zu führen. So lassen sich individuelle Wünsche und Vorstellungen frühzeitig berücksichtigen.
Vertrauliches Erstgespräch
Versicherungsmakler, die über den Verkauf ihres Maklerunternehmens oder Versicherungsbestandes nachdenken, können über den Makler Nachfolger Club e.V. einen persönlichen Kontakt zu dem Kaufinteressenten herstellen.
Ein erstes Gespräch erfolgt selbstverständlich unverbindlich und unter strikter Wahrung der Vertraulichkeit. Gemeinsam werden Ziele, Vorstellungen und der optimale Ablauf einer möglichen Unternehmensnachfolge besprochen.
Über den Makler Nachfolger Club e.V.
Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Versicherungsmakler deutschlandweit bei der Planung und Umsetzung ihrer Unternehmensnachfolge. Ziel des Vereins ist es, qualifizierte Nachfolger und verkaufsbereite Makler zusammenzubringen und damit langfristig den Fortbestand erfolgreicher Maklerunternehmen sowie die nachhaltige Betreuung ihrer Mandanten sicherzustellen.
Kontaktanfrage Bestandsnachfolger aus Umkreis München Nr.: 85260611
Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.
Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen in Bayern.
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.