Erster Deutscher Makler Nachfolger Club e.V. begrüßt sein 1.000. Mitglied

Im Jahr 2014 wurde in Bamberg der erste Deutsche Makler Nachfolger Club e.V. gegründet, der sich seitdem erfolgreich für die Nachfolgeregelungen von Maklern und Maklerunternehmen in Deutschland einsetzt. Mit über 1.000 Mitgliedern bundesweit hat sich der Verein als zentrale Anlaufstelle für Makler etabliert, die auf der Suche nach einem passenden Nachfolger sind.Zudem bietet der Verein ein spezielles Expertennetzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten und TOP-Experten der Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen um die Mitglieder bei Ihrer Nachfolgeplanung unterstützen.Viele Makler stehen vor der Herausforderung, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Der erste Deutsche Makler Nachfolger Club e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Prozess zu vereinfachen. In den letzten 10 Jahren hat der Verein über 350 erfolgreiche Nachfolgeplanungen begleitet und bietet damit eine wertvolle Unterstützung für die Branche.Das größte Nachfolgerportal für Makler und Maklerunternehmen in Deutschland, www.bestandsnachfolge24.de , ermöglicht es, potenzielle Nachfolger in allen Regionen Deutschlands zu finden, die nicht nur zu den Kunden passen, sondern auch den gewünschten Kaufpreis zahlen. In beeindruckenden 98 % aller Fälle gelingt es dem Verein, den passenden Nachfolger zu vermitteln. In den meisten Fällen werden den abgebenden Maklern mindestens 3-5 ausgewählte Nachfolgekandidaten gleichzeitig vorgestellt um eine bessere Verhandlungsposition zu ermöglichen.Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören eine kostenlose Bewertung von Maklerbeständen und -unternehmen sowie die Erstellung eines umfangreichen Verkaufs-Exposés. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder eine 90-Tage-Verkaufsgarantie, die zusätzliche Sicherheit bietet. Der Verein unterstützen seine Mitglieder von der professionellen Notfallplanung bis zur professionellen Übergabe an einen geeigneten Nachfolger und stellen somit einen nachhaltigen Generationenwechsel sicher.Aktuell bereitet der Verein über 200 Makler und Maklerunternehmen auf eine Übergabe vor und unterstützt sie dabei, ihre Nachfolge erfolgreich zu gestalten.Werden Sie Teil unseres Vereins und profitieren Sie von unserem Netzwerk und unserer Expertise in der Nachfolgeregelung. Gemeinsam machen wir den Übergang für Makler einfacher und erfolgreicher.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.makler-nachfolger-club.de