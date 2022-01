Eine Unternehmervollmacht bietet Sicherheit für Versicherungsmakler

Während mittelgroße und große Unternehmen durch Management- und Geschäftsleitungsebenen und Bereichszuständigkeiten häufig für Notfälle Inhouse-Interimslösungen mit gegenseitiger Vertretungsvollmacht vorhalten, sollten einzelne Führungsmitglieder ausfallen, sind kleine Unternehmen und insbesondere Einmann-Gewerbetreibende oder Ein-Mann-GmbHs sehr oft in einer schwierigen Situation, sollte der Geschäftsführer bzw. Inhaber unvorhergesehen kurz- oder längerfristig ausfallen.Der Makler-Nachfolger-Club e.V. trägt dieser Problematik für seine Mitglieder schon längere Zeit Rechnung und hat den mittlerweile sehr bekannten und beliebten Notfallordner mit dem Notfallplan entwickelt. Er wurde bisher an mehrere hundert Maklerinnen und Makler kostenfrei zur Verfügung gestellt und verschickt. www.makler-notfallordner.de Doch das Aufstellen des Notfallplanes und das Befüllen des Notfallordners kostet Zeit und Aufmerksamkeit. Es wurde von Maklerinnen und Maklern immer wieder gesagt, dass das Tagesgeschäft alles dominiert und einfach viel zu wenig Zeit für dieses Thema da ist, obwohl man sich der Wichtigkeit sehr bewusst ist. Es erreichten den Verein gerade in Corona-Zeiten viele Anfragen, ob es nicht eine Möglichkeit der Absicherung gäbe, sollte auf dem Weg bis zur Einrichtung des Notfallplanes etwas passieren.Um auch hier eine nachhaltige und tragfähige Lösung bereitzustellen, hat der Makler-Nachfolger-Club e.V. eine Unternehmervollmacht entwickelt. Diese Out-of-the-box-Lösung versetzt Maklerinnen und Makler in die Lage, sofort eine tragfähige Notfalllösung zu installieren. Die Firma bzw. das Unternehmen bleibt sofort auch in Notfällen voll handlungsfähig und die Geschäfte können weitergehen, bis der ausgefallene Geschäftsführer oder Inhaber seinen Platz wieder einnehmen kann. Sollte eine Rückkehr nicht möglich sein, sind die Weichen für eine Nachfolgeregelung gestellt.Die Unternehmervollmacht ist flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse abstimmbar und in wenigen Tagen eingerichtet. Sie ist jederzeit veränderbar und widerruflich. Der Makler-Nachfolger-Club e.V. bietet die Einrichtung der Unternehmervollmacht für seine Mitglieder selbstverständlich kostenfrei an.Weitere Informationen zur Vollmacht, deren Inhalt und die Gestaltungsmöglichkeiten erhalten Sie unter info@makler-nachfolger-club.de oder telefonisch beim Autor unter 0711/6567487.