Sonntag bis Sonntag – achttägiges BritPod Sonderprogramm

09. Interview mit Angelika Milster & Dr. Beling zum Pilcher-Musical und seiner Entstehung

09. Interview mit Barbara Wussow & Tim Werner u.a. bei Whiskey ‚Slyrs‘ Tasting

09. Interview mit Lara-Joy Körner & Dr. Claus Beling über Pilcher, England u.v.m.

09. Interview und Gesang mit Richard Blackford, Judith Williams, Dr. Claus Beling

09. Interview mit Francis Fulton-Smith

09. Interview mit Marcus Grüsser

09. Interview mit dem Adels-Experten der „Frau im Spiegel“, Andy Englert

10. Interview mit Mainstream Media AG CEO Tim Werner & Romance-TV-Sender-Chefin Christiane Blum

Der BritPod, moderiert von den renommierten England- und Rosamunde Pilcher-Experten Dr. Claus Beling und Alexander-Klaus Stecher, entführt seit fast einem Jahr die Zuschauer in die atemberaubenden Landschaften, malerischen Strände und romantischen Städtchen Großbritanniens. Mit fesselnden Geschichten und prominenten Gästen präsentiert der BritPod „England at its best" jede Woche ein Stück britisches Flair.Romance TV freut sich, ein exklusives Sonderprogramm des BritPods ankündigen zu dürfen. Anstelle der gewohnten Sonntagsfolge dürfen sich die Zuschauer in der Woche vom 24. September bis zum 1. Oktober auf tägliche Interview-Episoden freuen, die um 9 Uhr morgens abrufbar sein werden. Diese Kurzepisoden wurden während der Gala zum 30-jährigen TV-Jubiläum der Marke 'Rosamunde Pilcher' im Münchner Restaurant 'Seehaus' aufgenommen und sprühen geradezu vom Enthusiasmus des Abends.Die Kurzepisoden bieten den Rosamunde Pilcher-Fans die einzigartige Möglichkeit, noch tiefer in die Welt der erfolgreichen Autorin einzutauchen und spannende Einblicke hinter die Kulissen der TV-Verfilmungen zu erhalten. Die Gespräche mit den prominenten Gästen versprechen fesselnde Geschichten und berührende Anekdoten, die das Herz der Pilcher-Fans höherschlagen lassen.Am ersten Tag erwartet Sie ein inspirierendes Interview mit Angelika Milster und Dr. Claus Beling, bei dem sie Ihnen Einblicke in die Entstehung des Pilcher-Musicals geben. Lassen Sie sich von ihrer Leidenschaft und Hingabe mitreißen und genießen Sie vielleicht sogar einen von Angelika Milsters zauberhaften Gesangseinlagen. An den folgenden Tagen werden Interviews mit Barbara Wussow, Lara-Joy Körner, Richard Blackford, Judith Williams, Francis Fulton-Smith, Marcus Grüsser, Andiy Englert, Mainstream Media AG CEO Tim Werner und Romance-TV-Sender-Chefin Christiane Blum präsentiert.Tauchen Sie ein in diese Woche voller fesselnder Geschichten und berührender Momente. Begleiten Sie uns auf dieser einzigartigen Reise und lassen Sie sich von den Stars und ihren Erzählungen verzaubern. Seien Sie dabei und erleben Sie unvergessliche Augenblicke, die noch lange in Ihren Herzen nachklingen werden.Begeben Sie sich mit dem großen „BritPod“ in die Heimat von Rosamunde Pilcher. Die beiden England- und Rosamunde Pilcher-Experten Dr. Claus Beling, Erfinder der erfolgreichen TV-Verfilmungen, und Alexander-Klaus Stecher, Darsteller in gleich mehreren Filmen, erzählen in diesem Podcast von den traumhaft schönen Landschaften, malerischen Stränden, den beeindruckenden Bewohnern und romantischen Städtchen Großbritanniens – garniert mit vielen interessanten Anekdoten und prominenten Gästen. Das ist „England at its best“, präsentiert von Romance TV! Der "BritPod" ist über verschiedene Podcast-Anbieter wie Spotify, Apple Podcast, Amazon, Google, Podimo, Deezer oder direkt über Romance TV empfangbar.Mit romantischen, herzergreifenden Sendungen rund um die rauschende Gefühlswelt in Liebesbeziehungen, Familien, Freund- und Feindschaften bietet Romance TV besinnliche, aber auch spannende Stunden mit Happy End-Garantie. Dabei setzt der Romantiksender auf attraktive Premiuminhalte mit hoher Zuschauerwirkung. Prämierte nationale sowie internationale Serien und Filme aus den Genres Romantic Comedy, Biografie, Drama und große Historienfilme runden das vorwiegend nationale Programm ab. Betrieben wird der digitale Sender von der Romance TV GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Mainstream Media AG, und als Pay-TV-Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Kabel und Satellit sowie via IPTV verbreitet und kann u.a. über Sky, Vodafone, Deutsche Telekom, blue, Sunrise und M7 abonniert werden. Im Senderpaket FERNSEHEN MIT HERZ ist Romance TV über Prime Video Channels, Primetime Channels, Zattoo, Sunrise und TV.de buchbar. International wird Romance TV als eigenständiger Sender im Joint Venture mit ZDF Studios in Polen betrieben.