Seit 15 Jahren erzählt der BLAUE BLUME Award von der Liebe

Im Frederick’s Berlin wurde zum 15. Mal der BLAUE BLUME Award 2026 feierlich im Beisein von rund 250 Gästen verliehen. Der Preis, vergeben von Romance TV, würdigt junge Filmschaffende, die das romantische Genre mit frischen Ideen bereichern.



Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Ehrenpreises an Karoline Herfurth, für ihre prägnante, einfühlsame und visionäre Wirkung auf das romantische Genre sowie ihre facettenreiche Präsenz, die jungen Filmschaffenden als Inspiration dient.



„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung zum Ehrenpreis des BLAUE BLUME Awards. Für mich schließt sich heute ein Kreis, denn ich wurde hier bereits 2014 für mein Regiedebüt, dem Kurzfilm „Mittelkleiner Mensch“, ausgezeichnet. Diese frühe Anerkennung hat mir unerwartet Rückenwind gegeben und dafür bin ich den Verantwortlichen der BLAUEN BLUME sehr dankbar.“ Karoline Herfurth



Der Award selbst wurde vor genau 15 Jahren von Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG, ins Leben gerufen. Mit der klaren Vision, jungen Talenten und dem romantischen Genre mehr Aufmerksamkeit und eine Bühne zu geben.



Neues Showkonzept begeistert Gäste



Das Programm unterschied sich bewusst von den Vorjahren, um das 15-jährige Jubiläum gebührend zu feiern. Erstmals fand die Preisverleihung als Abendveranstaltung im Frederick’s Berlin statt. Valerie Niehaus moderierte im Late-Night-Show-Stil, unterstützt von der Band Ludi and the Lads. Das beliebte Sky-Talk-YouTube-Format wurde eigens für den Award adaptiert, und Patrice Bouédibéla interviewte die Gäste live und hautnah.



Die strahlenden Gewinner 2026



Die Gewinner des BLAUE BLUME Award 2026 wurden von einer hochkarätigen Fachjury ausgewählt, die sich aus erfahrenen Filmschaffenden, Produzenten, Medienschaffenden und Experten der Branche zusammensetzte. Zum Jury Gremium gehörten: Rebecca Immanuel (Schauspielerin), Christian Asanger (Vice President Entertainment Sky Deutschland), Felix von Poser (Geschäftsführer & Filmproduzent, Amalia Film GmbH), Vivian Naefe (Regisseurin), Eric Welbers (Geschäftsführer Bravado Media GmbH), Christiane Sadlo (Bestsellerautorin, Drehbuchautorin, Dramaturgin & Journalistin), Thomas Lückerath (Chefredakteur DWDL.de), Annika Ernst (Schauspielerin), Steffen Groth (Schauspieler), Prof. Lea Woitack (Schauspielerin & Professorin für audiovisuelle Medien) und Eva Pfaudler (Deputy CEO Bavaria Media GmbH / CEO Content Distribution Bavaria Media GmbH).



Bester Film dotiert mit 7.500 Euro



„Him and Her“ – Nathalie Lamb (Filmakademie Baden-Württemberg)

Der Kurzfilm erzählt eine Fernbeziehung zwischen Sehnsucht und Selbstverwirklichung. In der Vorstellung eines Baumhauses spiegeln sich Nähe, Konflikt und emotionale Höhen und Tiefen.



Jury: „Him & Her“ begeistert mit origineller Idee, poetischer Stop-Motion-Ästhetik und atmosphärischer, real-romantischer Erzählweise. Emotional authentisch, liebevoll handwerklich umgesetzt.“



Beste Regie dotiert mit 2.500 Euro



„Selma“ – Christina Schmid (HFF München)

Die Liebesgeschichte zweier Frauen in Berlin der 1930er-Jahre vor dem Hintergrund des aufkommenden Nationalsozialismus beeindruckt durch feinfühlige Schauspielführung, dichte Atmosphäre und präzises Erzähltempo.



Jury: „Eine kraftvolle, glaubwürdige Inszenierung einer sensiblen Liebesgeschichte in historisch bedrückender Zeit.“



Beste schauspielerische Leistung dotiert mit 2.500 Euro



Noah Tinwa – „Paradiesvogel“ (Jannik Weiße, Filmakademie Baden-Württemberg)

Nach der ersten großen Liebe folgt die erste Trennung: Noah Tinwa spielt Milan mit Intensität, Verletzlichkeit und Authentizität.



Jury: „Seine Performance eröffnet eindringliche Einblicke in ein junges Innenleben zwischen Schmerz, Sehnsucht und Stärke.“



Alle drei Gewinnerfilme des BLAUE BLUME Awards 2026 waren am am gleichen Abend als Premieren auf Romance TV zu sehen. Die Zuschauer haben so die Gelegenheit, die preisgekrönten Kurzfilme zu erleben und die Magie romantischer Geschichten, kreativer Ideen und herausragender Schauspielkunst hautnah zu genießen.



Romance TV Polska feiert Preisträger, Zuschauer und 15-jähriges Jubiläum



Zum dritten Mal nahm Romance TV Polska an der Verleihung des BLAUE BLUME Awards teil und zeichnete erneut einen herausragenden Film aus. „Initium“ von Marek Mogilski gewann und überzeugte die Jury mit seiner künstlerischen Reife, sorgfältigen Gestaltung und inhaltlichen Stärke.



Neu in diesem Jahr: Der Zuschauerpreis des polnischen Streamingdienstes Player, dotiert mit 2500 Euro, wurde feierlich an „Żeby już nigdy nie było Jesieni“ ("Möge es nie wieder einen Herbst geben") von Aleksandra Głowicka verliehen. Die polnischen Zuschauer hatten die Möglichkeit alle nominierten Filme auf Player im Vorfeld anzusehen und für ihren Favoriten abzustimmen. So wurden sie aktiv in die Preisvergabe eingebunden.



Darüber hinaus gibt es für Romance TV Polska gleich doppelten Grund zum Feiern: Der Sender wird in diesem Jahr ebenfalls 15 Jahre alt. Seit eineinhalb Jahrzehnten begeistert die treue polnische Zuschauerschaft mit großer Leidenschaft Geschichten rund um „Das Traumschiff“, „Die Bergretter“ und „Rosamunde Pilcher“. Ein Beweis für ihre anhaltende Liebe zu romantischen Geschichten.



Der BLAUE BLUME Award zeigt nun seit 15 Jahren, dass die Magie romantischer Geschichten, kreativer Ideen und herausragender Schauspielkunst einen würdigen, festlichen Rahmen verdient und steht dabei für die konstante Förderung junger Talente und die leidenschaftliche Unterstützung des romantischen Genres.



Als Hauptsponsoren traten auch diesem Jahr Bavaria Media, Media Acquisition, Meissen Porzellan, JANDA, Apart und player.pl auf, die den Abend mit ihrer Unterstützung zu einem unvergesslichen Erlebnis für Gäste, Preisträger und Publikum machten.



Über die BLAUE BLUME



Seit 2011 schreibt der Pay-TV-Sender Romance TV in Anlehnung an die großen Romantiker den Kurzfilmpreis BLAUE BLUME aus, um jungen, talentierten Filmemachern einen Anreiz zu schaffen, sich mit dem Thema Romantik zu auseinanderzusetzen.





(lifePR) (