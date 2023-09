Romance TV lud zum 15. Geburtstag ein und feierte dabei das 30. Jubiläum der „Rosamunde Pilcher“-Verfilmungen

Stimmungsvolles Bühnenprogramm mit Protagonisten wie Angelika Milster, Richard Blackford, Lara Joy Körner, Barbara Wussow, Alexander-Klaus Stecher und Dr. Claus Beling begeisterten an diesem Abend

Mit einem Gala-Dinner und rund 80 Gästen feierten die Mainstream Media AG und ihr Romantiksender Romance TV am Donnerstagabend das 30-jährige Jubiläum der beliebten Verfilmungen der Liebesromane von Erfolgsautorin Rosamunde Pilcher und zugleich den 15. Geburtstag des Kanals. Unternehmens-CEO Tim Werner begrüßte gemeinsam mit seiner Romance-TV-Senderchefin Christiane Blum hochkarätige Geschäftspartner und Journalisten sowie VIPs aus Film, TV und dem „Pilcher“-Kosmos“ wie Diana Körner, Francis Fulton-Smith, Michael Smeaton, Ann-Kristin Knubben, Timothy Peach und Marcus Grüsser zu einem britischen Abend voller Romantik.Die von der sechsmaligen „Pilcher“-Hauptdarstellerin Lara Joy Körner und Ralph Fürther im „Seehaus“ am Englischen Garten moderierte Veranstaltung stand ganz im Zeichen der berühmten Filmreihe: Herausragende Protagonisten aus der Welt von Rosamunde Pilcher wie Barbara Wussow, Alexander-Klaus Stecher, Dr. Claus Beling, der Schöpfer der „Rosamunde Pilcher“-Filme, sowie Musical-Legende Angelika Milster und der weltbekannte Komponist Richard Blackford teilten ihre Erinnerungen an die vergangenen 30 Jahre. Milster und Blackford sorgten außerdem für ein musikalisches Rahmenprogramm der Extraklasse. Vom Dudelsackspieler zur Begrüßung bis zum nächtlichen Whiskey-Tasting hielten die Veranstalter das Event, passend zu den meist im malerischen Cornwall spielenden Geschichten, very British, inklusive eines – selbstverständlich freiwilligen – Dresscodes.Zum 15-jährigen Bestehen von Romance TV zeigten sich die Verantwortlichen sehr zufrieden mit der Entwicklung des Pay-TV-Senders. Der Kanal, der unter anderem über Sky, Vodafone und die Deutsche Telekom abonniert werden kann, erreicht stabil hohe Zuschauerzahlen und in den letzten Jahren expandierte Romance TV in neue Richtungen, wie mit dem Kurzfilmpreis Blaue Blume oder dem erfolgreichen polnischen Ableger Romance TV Polska. In der Geschichte des romantischen TV-Kanals spielte die „Rosamunde Pilcher“-Reihe von Beginn an eine zentrale Rolle. Christiane Blum freut sich darüber, dass viele „Pilcher“-Fans ihre Lieblingsfilme regelmäßig auf Romance TV schauen.Romance TV wird dem 30. Jubiläum der „Rosamunde Pilcher“-Verfilmungen daher auch einen kompletten Monat widmen. Die Programmchefin kündigte an, dass ihr Sender im Oktober zusätzlich zu den regulär geplanten Filmen der Marke an jedem Abend gegen 21:45 Uhr einen Liebesfilm aus der Reihe zeigen werde, darunter je eine Pay-TV-Premiere an den ersten vier Sonntagen des Monats. Freuen dürfen sich die Zuschauer auch auf „Stürmische Begegnung“. Romance TV sendet die allererste „Rosamunde Pilcher“-Verfilmung am 30.10., exakt 30 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung, direkt nach einem exklusiven Portrait der legendären Autorin.„Das Dinner-Event zu unserer doppelten Jubiläumsfeier war eine äußerst stimmungsvolle und kurzweilige Veranstaltung. Die großartigen Gäste aus dem ‚Rosamunde Pilcher‘-Universum machten den Abend mit ihren spannenden Anekdoten ebenso unvergesslich wie die großartigen musikalischen Darbietungen. Wir sind sehr stolz auf die wunderbare Erfolgsgeschichte von Romance TV in den letzten 15 Jahren, die ohne „Rosamunde Pilcher“ so nicht vorstellbar gewesen wäre. Hier ist wirklich eine fantastische Symbiose entstanden.“„Der 15. Geburtstag von Romance TV und die erfolgreiche Entwicklung während dieser Zeit machen mich sehr stolz. ‘Rosamunde Pilcher‘ ist eines unserer wichtigsten und stärksten Programme, welches die Zuschauer zurecht seit 30 Jahren begeistert. Wie schön, dass diese beiden Jubiläen so zusammenfallen und wir sie an einem so stimmigen Abend mit so vielen Gästen aus der ‚Pilcher‘-Welt feiern konnten. Mit unserer großen Sonderprogrammierung wollen wir allen Fans eine Freude machen und sie einen Monat lang jeden Tag ins romantische Cornwall entführen.“Mit romantischen, herzergreifenden Sendungen rund um die rauschende Gefühlswelt in Liebesbeziehungen, Familien, Freund- und Feindschaften bietet Romance TV besinnliche, aber auch spannende Stunden mit Happy End-Garantie. Dabei setzt der Romantiksender auf attraktive Premiuminhalte mit hoher Zuschauerwirkung. Prämierte nationale sowie internationale Serien und Filme aus den Genres Romantic Comedy, Biografie, Drama und große Historienfilme runden das vorwiegend nationale Programm ab. Betrieben wird der digitale Sender von der Romance TV GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Mainstream Media AG, und als Pay-TV-Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Kabel und Satellit sowie via IPTV verbreitet und kann u.a. über Sky, Vodafone, Deutsche Telekom, blue, Sunrise und M7 abonniert werden. Im Senderpaket FERNSEHEN MIT HERZ ist Romance TV über Prime Video Channels, Zattoo, Sunrise und TV.de buchbar. International wird Romance TV als eigenständiger Sender im Joint Venture mit ZDF Studios in Polen betrieben.