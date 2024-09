Romance TV, Heimatkanal, GoldStar TV, Starke Frauen, World of Freesports und Filmgold jetzt auch auf „o2 TV“

Mainstream Media AG

Die Mainstream Media AG ist ein mittelständisches Medienunternehmen, das seit dem Jahr 2000 erfolgreich im deutschsprachigen Fernsehmarkt tätig ist. Zum Kerngeschäft gehört der Bereich Broadcast mit mehreren eigenen Pay-TV-Sendern sowie Senderbeteiligungen im In- und Ausland. Neben den drei deutschen Pay-TV-Sendern GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV wird seit 2010 auch der polnische Sender Romance TV Polska ausgestrahlt. Seit 2019 wird außerdem Fernsehen mit Herz und GoldStar TV Plus über diverse Streaming-Plattformen vertrieben. 2022 erfuhr das Sender-Portfolio mit den Streaming-Channels STARKE FRAUEN, FILMGOLD und WORLD OF FREESPORTS, letzteres in Kooperation mit der quattro media GmbH, eine Erweiterung. Seit 2019 steht Tim Werner, Diplom-Sportökonom, als CEO an der Spitze der Mainstream Media AG.

