Mainstream Media AG startet zwei neue FAST-Channels bei Prime Video

Über die Mainstream Media AG:

Die Mainstream Media AG ist ein mittelständisches Medienunternehmen, das seit dem Jahr 2000 erfolgreich im deutschsprachigen Fernsehmarkt tätig ist. Zum Kerngeschäft gehört der Bereich Broadcast mit mehreren eigenen Pay-TV-Sendern sowie Senderbeteiligungen im In- und Ausland. Neben den drei deutschen Pay-TV-Sendern GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV wird seit 2010 auch der polnische Sender Romance TV Polska ausgestrahlt. Seit 2019 wird außerdem Fernsehen mit Herz und GoldStar TV Plus über diverse Streaming-Plattformen vertrieben. 2022 erfuhr das Sender-Portfolio mit den Streaming-Channels FILMGOLD und WORLD OF FREESPORTS (national und international), letzteres in Kooperation mit der quattro media GmbH, eine Erweiterung. Seit 04/2025 ergänzen die Streaming-Channels Kultkrimi und Telenovela das Angebot der Mainstream Media AG. Seit 2019 steht Tim Werner, Diplom-Sportökonom, als CEO an der Spitze des Medienunternehmens.

Über Prime Video:

Prime Video ist ein umfassendes Entertainment-Angebot, das Kund:innen eine umfangreiche Auswahl an Premium-Programmen in einer einzigen App bietet und auf Tausenden von Geräten verfügbar ist. Bei Prime Video finden Kund:innen ihre Lieblingsfilme, -serien, -dokumentationen und Live-Sport – einschließlich der von Amazon MGM Studios produzierten Serien und Filme Road House, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Fallout, Reacher, The Boys, Als Du Mich Sahst, LOL: Last One Laughing, The 50, Viktor bringt‘s und Maxton Hall; lizenzierte Fan-Favoriten wie Die Discounter und Twisted Metal; exklusive Sport-Unterhaltung wie das Highlightspiel der UEFA Champions League am Dienstag und das berühmteste Tennisturnier der Welt, The Championship. Wimbledon; und Programme von Partnern wie Paramount+, DAZN und Discovery+ über Prime Video Channels-Zusatzbuchungen sowie mehr als 650 kostenlose werbegestützte FAST Channels weltweit. Prime Video ist einer von vielen wertvollen Vorteilen einer Prime-Mitgliedschaft: Prime-Mitglieder genießen das Beste aus Shopping und Unterhaltung. Alle Kund:innen, können auch ohne Prime-Mitgliedschaft Titel im Prime Video Store leihen oder kaufen, darunter Blockbuster wie Barbie, Oppenheimer, Fall Guy und Challengers – Rivalen , und können Inhalte wie 7 vs. Wild und Bosch: Legacy kostenlos mit Werbung auf Freevee sehen. Mit dem exklusiven X-Ray-Zugang können Kund:innen auch hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und -serien blicken. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.de/primevideo.

