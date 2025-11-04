Mainstream Media AG startet zwei neue FAST-Channels bei Prime Video
„KultKrimi“ und „Telenovela ZDF“ ab 4. November kostenlos verfügbar
„Wir freuen uns sehr, dass unsere beiden FAST-Channels künftig bei Prime Video verfügbar sind. Damit erschließt sich für unsere Sender ein weiterer wichtiger Verbreitungsweg in der DACH-Region“, erklärt Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG.
KultKrimi – Spannung mit Kultfaktor rund um die Uhr
Mit „KultKrimi“ erleben Fans die Höhepunkte deutscher Krimigeschichte neu. Zeitlose Serienklassiker wie Derrick, Der Alte, Ein Fall für zwei oder Percy Stuart sorgen für Nervenkitzel und Retro-Charme zugleich. Rund 1.500 Episoden garantieren ununterbrochenen Krimi-Genuss – perfekt für alle, die authentische Ermittlergeschichten lieben.
Telenovela ZDF – Große Gefühle, bewegende Geschichten
Der Channel „Telenovela ZDF“ steht für Emotion pur: Serienhits wie Bianca – Wege zum Glück, Julia – Wege zum Glück, Hanna – Folge deinem Herzen oder Alisa – Folge deinem Herzen bieten Romantik, Drama und unvergessliche Charaktere. Fans deutscher Serienklassiker können die beliebten Geschichten künftig jederzeit kostenlos streamen.
Ausbau der kostenlosen Streamingpräsenz
Mit dem Start bei Prime Video setzt die Mainstream Media AG ihre Expansionsstrategie im FAST-Bereich fort. Neben Prime Video sind die Channels bereits auf Plattformen wie Samsung TV Plus, LG Channels, Titan OS, VIDAA, waipu.tv, Pluto TV, Zattoo und YouTube verfügbar. So wird die Reichweite der Sender kontinuierlich gesteigert, und die Inhalte sind auf Smart-TVs, Streaming-Sticks sowie mobilen Geräten für ein noch breiteres Publikum zugänglich.