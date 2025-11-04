Kontakt
Mainstream Media AG startet zwei neue FAST-Channels bei Prime Video

„KultKrimi“ und „Telenovela ZDF“ ab 4. November kostenlos verfügbar

Ab dem 4. November 2025 sind die beliebten FAST-Channels „KultKrimi“ und „Telenovela ZDF“ nun auch über Prime Video empfangbar. Mit diesem Schritt erweitert die Mainstream Media AG ihre kostenlosen Streamingangebote und steigert die Reichweite ihrer Sender in der DACH-Region. Parallel dazu startet FAST bei Prime Video auch in weiteren europäischen Märkten.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere beiden FAST-Channels künftig bei Prime Video verfügbar sind. Damit erschließt sich für unsere Sender ein weiterer wichtiger Verbreitungsweg in der DACH-Region“, erklärt Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG.

KultKrimi – Spannung mit Kultfaktor rund um die Uhr

Mit „KultKrimi“ erleben Fans die Höhepunkte deutscher Krimigeschichte neu. Zeitlose Serienklassiker wie Derrick, Der Alte, Ein Fall für zwei oder Percy Stuart sorgen für Nervenkitzel und Retro-Charme zugleich. Rund 1.500 Episoden garantieren ununterbrochenen Krimi-Genuss – perfekt für alle, die authentische Ermittlergeschichten lieben.

Telenovela ZDF – Große Gefühle, bewegende Geschichten

Der Channel „Telenovela ZDF“ steht für Emotion pur: Serienhits wie Bianca – Wege zum Glück, Julia – Wege zum Glück, Hanna – Folge deinem Herzen oder Alisa – Folge deinem Herzen bieten Romantik, Drama und unvergessliche Charaktere. Fans deutscher Serienklassiker können die beliebten Geschichten künftig jederzeit kostenlos streamen.

Ausbau der kostenlosen Streamingpräsenz

Mit dem Start bei Prime Video setzt die Mainstream Media AG ihre Expansionsstrategie im FAST-Bereich fort. Neben Prime Video sind die Channels bereits auf Plattformen wie Samsung TV Plus, LG Channels, Titan OS, VIDAA, waipu.tv, Pluto TV, Zattoo und YouTube verfügbar. So wird die Reichweite der Sender kontinuierlich gesteigert, und die Inhalte sind auf Smart-TVs, Streaming-Sticks sowie mobilen Geräten für ein noch breiteres Publikum zugänglich.

 

Mainstream Media AG

Über die Mainstream Media AG:
Die Mainstream Media AG ist ein mittelständisches Medienunternehmen, das seit dem Jahr 2000 erfolgreich im deutschsprachigen Fernsehmarkt tätig ist. Zum Kerngeschäft gehört der Bereich Broadcast mit mehreren eigenen Pay-TV-Sendern sowie Senderbeteiligungen im In- und Ausland. Neben den drei deutschen Pay-TV-Sendern GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV wird seit 2010 auch der polnische Sender Romance TV Polska ausgestrahlt. Seit 2019 wird außerdem Fernsehen mit Herz und GoldStar TV Plus über diverse Streaming-Plattformen vertrieben. 2022 erfuhr das Sender-Portfolio mit den Streaming-Channels FILMGOLD und WORLD OF FREESPORTS (national und international), letzteres in Kooperation mit der quattro media GmbH, eine Erweiterung. Seit 04/2025 ergänzen die Streaming-Channels Kultkrimi und Telenovela das Angebot der Mainstream Media AG. Seit 2019 steht Tim Werner, Diplom-Sportökonom, als CEO an der Spitze des Medienunternehmens.
Über Prime Video:
Prime Video ist ein umfassendes Entertainment-Angebot, das Kund:innen eine umfangreiche Auswahl an Premium-Programmen in einer einzigen App bietet und auf Tausenden von Geräten verfügbar ist. Bei Prime Video finden Kund:innen ihre Lieblingsfilme, -serien, -dokumentationen und Live-Sport – einschließlich der von Amazon MGM Studios produzierten Serien und Filme Road House, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Fallout, Reacher, The Boys, Als Du Mich Sahst, LOL: Last One Laughing, The 50, Viktor bringt‘s und Maxton Hall; lizenzierte Fan-Favoriten wie Die Discounter und Twisted Metal; exklusive Sport-Unterhaltung wie das Highlightspiel der UEFA Champions League am Dienstag und das berühmteste Tennisturnier der Welt, The Championship. Wimbledon; und Programme von Partnern wie Paramount+, DAZN und Discovery+ über Prime Video Channels-Zusatzbuchungen sowie mehr als 650 kostenlose werbegestützte FAST Channels weltweit. Prime Video ist einer von vielen wertvollen Vorteilen einer Prime-Mitgliedschaft: Prime-Mitglieder genießen das Beste aus Shopping und Unterhaltung. Alle Kund:innen, können auch ohne Prime-Mitgliedschaft Titel im Prime Video Store leihen oder kaufen, darunter Blockbuster wie Barbie, Oppenheimer, Fall Guy und Challengers – Rivalen , und können Inhalte wie 7 vs. Wild und Bosch: Legacy kostenlos mit Werbung auf Freevee sehen. Mit dem exklusiven X-Ray-Zugang können Kund:innen auch hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und -serien blicken. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.de/primevideo.

