Mainstream Media AG bleibt mit den Sendern Romance TV und Heimatkanal Partner von Sky Deutschland

Langfristige Vereinbarung für die weitere Ausstrahlung beider Sender für Sky Kunden in Deutschland und Österreich Sky Media bleibt Vermarkter und übernimmt künftig auch den Verkauf von Webeplätzen für die drei FAST Channels „STARKE FRAUEN“, „FILMGOLD“ und „WORLD OF FREESPORTS“



Tim Werner, CEO Mainstream Media AG: „Die Zusammenarbeit mit Sky existiert nun schon seit 24 Jahren. Dies spricht für gegenseitiges Vertrauen, von dem unsere Zuschauer auch weiterhin profitieren werden.“



Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer von Sky Deutschland: „Die Sendermarken Romance TV und Heimatkanal sind wichtige Bestandteile unseres werthaltigen Entertainment-Programms. Ich freue mich auf die Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft.“



Unterföhring, 14.12.2023 – Die traditionsreichste Partnerschaft im deutschen Pay-TV wird fortgesetzt! Die von der Mainstream Media AG produzierten Sender Romance TV und Heimatkanal bleiben auch in den nächsten Jahren im Angebot von Sky Deutschland. Die neue Vereinbarung regelt die Verbreitung der beiden Sender für Sky Kunden in Deutschland und Österreich. Das Angebot ist in diesen Territorien sowohl linear als auch auf Abruf empfangbar. Romance TV zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Sendern im Gesamtranking aller Pay-TV Sender in Deutschland. Im 15. Jahr seines Bestehens erreicht Romance TV in der Zielgruppe der 14-59-jährigen die höchsten Marktanteile seiner Geschichte. Auch der Heimatkanal erfreut sich als traditionsreichster deutscher Pay-TV-Sender weiterhin großer Beliebtheit. Zuletzt sorgten besonders die Kult-Krimiserien „Derrick“ und „Der Alte“, sowie die Marathon-Programmierung der „Schwarzwaldklinik“ für Quoten-Bestwerte.



Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG: „Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der Kooperation mit Sky. Die Zusammenarbeit und das enge Miteinander existieren nun schon seit 24 Jahren. Dies spricht für gegenseitiges Vertrauen, das in den aktuell sehr bewegten Zeiten im Mediengeschäft keine Selbstverständlichkeit ist. Von dieser Kontinuität profitieren auch unsere Zuschauer:innen, die unsere Programme über Sky linear und auf Abruf empfangen. Ich denke, die neue Vereinbarung ist für die vielen Fans von Romance TV und des Heimatkanals auch ein vorweggenommenes Weihnachtsgeschenk.“



Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer von Sky Deutschland: „Die Sendermarken Romance TV und Heimatkanal sind wichtige Bestandteile unseres werthaltigen Entertainment-Programms, das bestätigen unsere Zuschauer tagtäglich, wenn sie die beiden Sender einschalten. Deshalb freue ich mich, dass wir die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit Mainstream Media fortsetzen und in der Vermarktung sogar ausbauen.“



Parallel zur Verbreitung sichert ein neuer Vertrag auch die Werbevermarktung der beiden Sender durch Sky Media. Neu ist, dass sich das Sky Deutschland-Tochterunternehmen künftig auch um die Vermarktung der drei Mainstream Media-FAST Channels STARKE FRAUEN, FILMGOLD und WORLD OF FREESPORTS kümmern wird.



Ralf Hape, Geschäftsführer Sky Media: „Mit den Partnersendern von Mainstream Media haben wir nutzungsstarke ‚Feelgood‘ Umfelder in unserem Vermarkungs-Portfolio. Deshalb freue ich mich, dass wir mit den FAST Channels unsere langjährige Zusammenarbeit weiter ausbauen und zugleich unser digitales Mandantengeschäft stärken. Damit setzen wir ein wichtiges positives Signal im Werbemarkt.“