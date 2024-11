FAST-Channel „World of Freesports“ holt Stars der Extrem- und Actionsportszene auf die Bühne

Dani Arnold: Extrem-Bergsteiger, Speedkletterer, Speaker

Anja Blacha: Extrem-Bergsteigerin, Polarforscherin, Speakerin

André Höflich: Halfpipe Snowboarder, Olympionike

Nadine Wallner: Skisportlerin, Freeride-Weltmeisterin

Tarek Rasouli: Ehemaliger BMX & Mountainbike Profi, Eventorganistator, Athletenmanager

Camilla Kemp: Surferin, Deutsche Meisterin, Olympionikin

Olaf Obsommer: Kajakfahrer, Filmemacher

Jan Stratmann: Triathlet, Ironman

Chris Boehm: CEO Surftown München

Harald Schreiber: Mammut Athleten Manager/ Head of Corporate Communication International

Heiko Wörrlein: Media Manager Datev Challenge Roth

Christian Osterode: Head of Broadcast & Marketing World Rowing

Linda Lilly: YouTube Partner Engagement Manager

Benedikt Frey: Country Lead DACH + BeNeLux Samsung TV Plus

Steffi Wolter: Commentator Olympics Skateboarding

Ralph Fürther: ehem. SKY-Unternehmenssprecher, freier Kommunikationsberater

Einmal im Jahr treffen sich alle Sportbegeisterten, Topathleten, Trainer, Marken- und Medienvertreter zur ISPO in München. Dieses Jahr findet im Vorfeld endlich wieder ein Sport-Business-Kongress statt. Auch bei dieser Veranstaltung dreht sich alles um den Sport. Am 02.12. nimmt der FAST-Channeldas erste Mal an diesem riesigen Event teil. Um 11:30 Uhr, bei einem Paneltalk, treffen sich Topathleten des Free-, Extrem- und Actionsports und diskutieren über mediale Wirkung, Reichweiten und Anerkennung in der Öffentlichkeit.Die Olympischen Sommerspiele in Paris verdeutlichten, wie vielseitig, aufreibend und inspirierend Sportarten wie Sportklettern, Surfen, BMX-Freestyle oder Breaking sind. Doch auch abseits des olympischen Rampenlichts müssen diese Sportarten ihr Publikum und ihre Finanzierung sichern. ESB-Besucher können bei einer vielseitigen Talkrunde mitverfolgen, wie Top-Athleten, Verbandsvertreter und Sponsoren die Ausgangslage diskutieren. Diese entwickeln Strategien, um auf einer sich permanent wandelnden Sport- und Medienlandschaft zu performen.„Gemeinsam präsentieren wir Lösungen und eröffnen neue Perspektiven für die Zukunft des Free- und Actionsports.“ Tim Werner, CEO Mainstream MediaDie Besucher erwartet eine Gesprächsrunde mit inspirierenden Gästen, rasanten Videos und tiefgehenden Einblicken hinter die Kulissen des Freesports.„Outdoorsport & Actionsportarten sind seit 25 Jahren unsere DNA. Wir sind stolz, global für Athleten, Brands, Veranstalter und Verbände vieler Sportarten Reichweite, Sichtbarkeit und Verständnis bei den Medien zu generieren. Mit Tim Werner und der Mainstream Media ist es uns möglich den FAST TV-Channel World of Freesports national und international auszurollen. Das begeistert mich.“ Peter Hertrampf, CEO quattro mediaWORLD OF FREESPORTS bietet seit vielen Jahren faszinierende Einblicke in die Welt des Action-, Outdoor- und Extremsports. Mit spektakulären Abenteuern in berauschenden Naturkulissen und durch adrenalingeladene Sportevents präsentiert der Sender eine breite Vielfalt abseits des Mainstreams. Egal ob Wintersport, Mountainbiking oder Surfen – Zuschauer können internationale Spitzenathleten beobachten, die über ihre Grenzen gehen.Das Programm ist jederzeit und überall über Partnerplattformen verfügbar – ganz ohne Abonnements und Zusatzkosten. WORLD OF FREESPORTS steht für erstklassige Unterhaltung in gestochen scharfer HD-Qualität, immer gänsehautnah am Geschehen.Die Mainstream Media AG ist ein mittelständisches Medienunternehmen, das seit dem Jahr 2000 erfolgreich im deutschsprachigen Fernsehmarkt tätig ist. Zum Kerngeschäft gehört der Bereich Broadcast mit mehreren eigenen Pay-TV-Sendern sowie Senderbeteiligungen im In- und Ausland. Neben den drei deutschen Pay-TV-Sendern GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV wird seit 2010 auch der polnische Sender Romance TV Polska ausgestrahlt. Seit 2019 wird außerdem Fernsehen mit Herz und GoldStar TV Plus über diverse Streaming-Plattformen vertrieben. 2022 erfuhr das Sender-Portfolio mit den Streaming-Channels STARKE FRAUEN, FILMGOLD und WORLD OF FREESPORTS, letzteres in Kooperation mit der quattro media GmbH, eine Erweiterung. Seit 2019 steht Tim Werner, Diplom-Sportökonom, als CEO an der Spitze der Mainstream Media AG.quattro media ist ein einzigartiges Fullservice Sport- und Marketingunternehmen. Gegründet im Jahr 2001 von dem ehemaligen Rundfunkmoderator und Journalisten Peter Hertrampf, arbeiten wir für viele internationale Sportorganisationen, Verbände und Marken, um neue und aufregende Medienstrategien zu entwickeln, die die Grenzen der sportlichen Leistung und Unterhaltung verschieben. Wir lieben die Natur ebenso wie den klassischen Sport, und viele der Sportarten, mit denen wir zu tun haben, teilen unsere Leidenschaft für Natur, Berge, Wasser, Luft und Land. Vom Skifahren bis zum Mountainbiking, vom Snowboarden bis zum Gleitschirmfliegen - aber wir übertragen unseren kreativen und innovativen Ansatz auch auf klassische Sportarten wie Rudern, Motorsport, Rennrodeln oder Triathlon.*FAST = Free-Ad-Supported Streaming Television