Eine starke Zusammenarbeit setzt sich fort

Streaming-Channels FILMGOLD und STARKE FRAUEN und WORLD OF FREESPORTS in Deutschland und Österreich nun als Live Channels im Amazon Freevee-Programm

Tim Werner (CEO Mainstream Media AG): „Mit starken Partnern und erstklassigen Inhalten in die Zukunft“

FILMGOLD bietet eine Prise Nostalgie gepaart mit ganz viel Gefühl und Humor.

Beim Serien-Channel STARKE FRAUEN stehen Powerfrauen mit Ecken und Kanten im Mittelpunkt.

Der Sportsender WORLD OF FREESPORTS liefert aufregende Sportspektakel inmitten gewaltiger Naturkulissen

Mit dem Unternehmen Amazon verbindet die Mainstream Media AG eine langjährige Erfolgsgeschichte. Bereits 2018 startete Mainstream Media das hauseigene Senderpaket FERNSEHEN MIT HERZ als Prime Video Channel im Pay-TV-Angebot von Amazon.Nun wird eine sehr gut funktionierende Zusammenarbeit fortgesetzt: Die Mainstream Media AG erweitert ihr Angebot mit den FAST Channels (Free Ad-Supported Streaming Television) FILMGOLD, STARKE FRAUEN und WORLD OF FREESPORTS auf Amazon Freevee. Nach dem erfolgreichen Start von FILMGOLD am 16. Mai ist der Feed des Serienkanals STARKE FRAUEN seit dem 23. Mai ebenfalls über den kostenfreien, werbeunterstützten Video-on-Demand-Service Amazon Freevee in Deutschland und Österreich empfangbar. Zu guter Letzt wurde am 13. Juni auch die Aufschaltung des Sportsenders WORLD OF FREESPORTS bekannt gegeben. Durch die parallele Abrufbarkeit der Freevee-Kanäle über eigenständige Apps und die Einbindung in die Benutzeroberflächen von Prime Video können enorme Reichweiten erzielt werden.Für die Mainstream Media AG ist dies ein weiterer großer Schritt in der rasant wachsenden Welt der FAST Channels. Die Streaming-Channels starteten Ende im Zuge der FAST-Channel-Expansion des Unternehmens aus Unterföhring. Tim Werner (CEO Mainstream Media AG) „Für uns war der Einstieg in die FAST-Welt ein wichtiger Schritt in die Zukunft des Streamings. Diese neue Art der Medienverbreitung sehen wir als die ideale Möglichkeit, die Vorteile von linearem Fernsehen auf den digitalen Markt zu übertragen. Mit Amazon konnten wir bereits in den letzten Jahren große Erfolge verzeichnen. Freevee ist für uns also der logische nächste Schritt in dieser Zusammenarbeit.“Das Streaming-Angebot von FILMGOLD bietet glanzvolle Unterhaltung für die Nostalgiker unter den Streamern. „Wir füllen mit dem Kanal eine absolute Marktlücke“, sagt Tim Werner. „Die Mischung aus altbekannten Gesichtern, humoristischen Eskapaden und emotionalen Höhepunkten macht FILMGOLD zur idealen Film- und Fernsehunterhaltung, mit der Zuschauer:innen in Erinnerungen schwelgen können.“Auch der Sender STARKE FRAUEN passt perfekt ins Amazon-Freevee-Portfolio. Der FAST Channel bietet in HD-Qualität beste Serienunterhaltung, bei der die Protagonistinnen ganz klar den Ton angeben. „Wir möchten den Zuschauer:innen Inhalte anbieten, die nicht nur unterhalten, sondern ihnen auch starke Identifikationsfiguren bieten. Gut geschriebene weibliche Charaktere sind leider auch in der heutigen Serienwelt noch immer eine Seltenheit. Genau aus diesem Grund stellen wir hohe Ansprüche bei der Wahl unserer Titel. Unser Motto ist dabei schlicht ‚Qualität geht über Quantität‘“, erklärt Tim Werner.Das Ergebnis kann sich sehen lassen: STARKE FRAUEN brilliert mit herausragenden und vielfach ausgezeichneten Hollywood-Serien, in denen Powerfrauen wie Laura Linney oder Jennifer Love Hewitt den Ton angeben und dabei immer wieder aufs Neue beweisen, was in ihnen steckt. Von bissigen Komödien über herzergreifende Dramatik bis hin zur spannenden Krimiserie können die Zuschauer:innen sich auf viele spannende Fernsehstunden freuen. Zu sehen sind sie in preisgekrönten Serien wie „The Big C“, „Drop Dead Diva“, „Hawthorne“, „The Client List“, „Masters of Sex“ oder „My Boys“.WORLD OF FREESPORTS steht für packende Unterhaltung im Bereich Action-, Outdoor- und Extremsport – mit nervenaufreibenden Abenteuern vor grandiosen Naturkulissen in gestochen scharfer HD-Qualität.In Deutschland sind die Streaming-Channels - neben Amazon Freevee - auch über eine Reihe weiterer Plattformen zu empfangen:FILMGOLD - LG Channels, Rakuten.TV, Samsung TV Plus, Pluto TV und Zattoo zu empfangen.STARKE FRAUEN - LG Channels, Rakuten.TV, Samsung TV Plus, Zattoo und waipu.tv.WORLD OF FREESPORTS – YouTube Primetime Channels, LG Channels und Zattoo in Deutschland sowie europaweit über Rakuten TV.