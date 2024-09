Ein Filmpreis, der die Herzen berührt - Romance TV startet den 14. Blaue Blume Award

Gesucht werden die schönsten romantischen Kurzfilme

Sie dürfen eine Maximallänge von 40 Minuten nicht überschreiten

Die Werke wurden noch nicht ausgestrahlt

Bester Film: 7.500 EUR

Beste Regie: 2.500 EUR

Beste schauspielerische Leistung: 2.500 EUR

Und wieder dürfen sich alle Filmschaffenden aus demaufgerufen fühlen, ihre Werke bei Romance TV einzureichen. Der vor 13 Jahren ins Leben gerufene Filmpreis hat sich inzwischen als perfekte Einstimmung auf die Berlinale etabliert. Die Blaue Blume, als immerwährendes Symbol der, gab dem Award seinen Namen und trägt deren Botschaft in unsere Zeit hinein. Sodass junge Kreative mit ihren filmischen Geschichten auf Spurensuche gehen, die den Menschen und seine vielschichtige Gefühlswelt in den Mittelpunkt ihres Schaffens rücken.Um am Wettbewerb teilzunehmen, brauchen die Einreichungen nur ein paar Voraussetzungen zu erfüllen:Kreative haben ab sofort die Möglichkeit ihre romantischen Kreationen einzureichen.Eine prominente Fach-Jury wählt unter allen Werken die inspirierendsten Leistungen aus. Zu den Jury-Mitgliedern gehören:Eric Welbers: Produzent (u. a. Der Schwarm), Geschäftsführer Bravado Media GmbHChristiane Sadlo: Pseudonym Inga Lindström, Bestsellerautorin, Drehbuchautorin, DramaturginEva Pfaudler: Deputy CEO Bavaria Media GmbH, CEO Content Distribution Bavaria Media GmbHAnnika Ernst: Schauspielerin (u. a. Zweiohrküken, Der Bergdoktor, Bettys Diagnose)Vivian Naefe: Regisseurin (u. a. Die wilden Hühner, Fünf-Sterne-Kerle inklusive, Balanceakt)Rebecca Immanuel: Schauspielerin (u. a. Edel & Starck, Der Bergdoktor, Ein Sommer in Antwerpen)Christian Asanger: Vice President Entertainment Sky DeutschlandSteffen Groth: Schauspieler, Synchronsprecher, Hörbuchsprecher, HörspielsprecherDr. Claudia Gladziejewski: Redakteurin PB Spiel – Film - Serie | Kino und Debut Bayerischer RundfunkDie Nominierten werden exklusiv zur Preisverleihung, amnach Berlin eingeladen.Im Rahmen eines stimmungsvollen Events erhalten die endgültigen Gewinner folgende Preise:Außerdem werden die Filme aller Platzierten am gleichen Abend auf Romance TV ausgestrahlt.Die Einreichungsfrist des Wettbewerbs endet am 01.10.2024.Alle Teilnahme-Infos gibt es kompakt auf: https://www.blaue-blume.tv/ Seit 2011 schreibt der Pay-TV-Sender Romance TV in Anlehnung an die großen Romantiker den Kurzfilmpreis BLAUE BLUME aus, um jungen, talentierten Filmemachern einen Anreiz zu schaffen, sich mit dem Thema Romantik zu beschäftigen.