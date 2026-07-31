Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1068614

Mainstream Media AG Bavariafilmplatz 7 Gebäude 071A 82031 Grünwald, Deutschland https://www.mainstream-media.ag
Ansprechpartner:in Frau Susann Müller +49 89 552909208
Logo der Firma Mainstream Media AG

Beliebtes Senderpaket FERNSEHEN MIT HERZ launcht bei HD+

Neue Zuschauer können Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV bei HD+ entdecken

(lifePR) (Grünwald, )
Ab sofort können HD+ Kunden das Senderpaket FERNSEHEN MIT HERZ buchen und sich rund um die Uhr auf beste Unterhaltung voller Emotionen, Nostalgie und Musik freuen. Das Paket bündelt die drei beliebten Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV und bietet ein sorgfältig kuratiertes Programm für entspannte Fernsehmomente, ohne langes Suchen.

FERNSEHEN MIT HERZ steht für vorprogrammierte Wohlfühlzeit: Einfach zurücklehnen, einschalten und genießen. Das Paket bietet ein abwechslungsreiches lineares Senderangebot mit emotionaler Unterhaltung, vertrauten Geschichten und entspannter Fernsehzeit – ideal zum Abschalten vom Alltag.

„Wir freuen uns, FERNSEHEN MIT HERZ nun auch über HD+ anbieten zu können. Damit erreichen unsere Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV noch mehr Zuschauer, die entspannte Unterhaltung, vertraute Geschichten und besondere Momente zum Wohlfühlen schätzen“ - Tim Werner, CEO Mainstream Media AG

Empfang und Buchung

Das Programmpaket FERNSEHEN MIT HERZ ist ab sofort im HD+ Webshop buchbar. Den ersten Monat testen Zuschauer und Zuschauerinnen die Inhalte kostenlos und unverbindlich. Danach kann das Senderpaket für 4,99 € pro Monat gebucht und monatlich gekündigt werden. Mit HD+ Free ist das Paket auch ohne HD+ Abo empfangbar.

Drei Sender, drei Welten – ein gemeinsames Versprechen: Unterhaltung mit Herz

Romance TV – Liebe, Hoffnung und große Gefühle Romance TV entführt seine Zuschauerinnen und Zuschauer in eine Welt voller Romantik und bewegender Geschichten. Mit viel Leidenschaft wählen die Redaktionen Filme, Serien und Romanverfilmungen aus, die zum Mitfühlen, Träumen und Genießen einladen. Zu den Programm-Highlights zählen unter anderem Rosamunde Pilcher, Inga Lindström, Katie Fforde, Dr. Nice, Tierärztin Dr. Mertens, Ein Sommer in …, Das Traumschiff und Das Traumhotel. Happy End garantiert.

Heimatkanal – ein Zuhause voller Nostalgie und Vertrautheit Heimatkanal ist wie eine warme Decke aus Geborgenheit, Vertrautheit und Nostalgie. Der Sender zeigt zeitlose Klassiker der deutschen Filmgeschichte, beliebte Heimatfilme und erfolgreiche Serien mit vertrauten Gesichtern, malerischen Landschaften und großen Gefühlen. Zu den Highlights gehören die Sissi-Trilogie, die Immenhof-Filme, Peter Steiners Theaterstadl, Ein Schloss am Wörther See, Schwarzwaldklinik, Der Bergdoktor und Die Bergretter. Komm nach Haus!

GoldStar TV – die ganze Welt des Schlagers GoldStar TV bringt die größten Stars der deutschsprachigen Musikszene direkt ins Wohnzimmer. Der Musiksender bietet exklusive Konzerte, aktuelle Musikvideos und beliebte Unterhaltungssendungen – von den großen Legenden bis zu den Stars von morgen. Zu den Programm-Highlights zählen unter anderem Hitparade, disco, Geburtstagssendungen, Künstlerinterviews, Hitcocktail, Konzertmitschnitte sowie Formate rund um den Eurovision Song Contest. Schlager begeistert – als eines der vielseitigsten Musikgenres.

Über FERNSEHEN MIT HERZ

FERNSEHEN MIT HERZ bündelt die Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV und steht für emotionale Unterhaltung rund um die Themen Liebe, Heimat, Nostalgie und Musik. Mit einem sorgfältig zusammengestellten Programm bietet das Paket 24 Stunden am Tag beste Unterhaltung für die ganze Familie.

„Mit FERNSEHEN MIT HERZ baut HD+ sein Angebot an zusätzlichen Programmpaketen weiter aus und schafft noch mehr Auswahl für Zuschauerinnen und Zuschauer, die nach emotionalen Fernsehmomenten suchen“, sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. „Das Paket trifft ein Bedürfnis vieler Menschen nach Geschichten, die berühren: nach großen Gefühlen, vertrauten Heimatmomenten und Schlagerfeeling. Genau diese Mischung finden sie bei Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV – ganz einfach zugänglich über die HD+ TV-App.

Mainstream Media AG

Die Mainstream Media AG ist ein mittelständisches Medienunternehmen, das seit dem Jahr 2000 erfolgreich im deutschsprachigen Fernsehmarkt tätig ist. Zum Kerngeschäft gehört der Bereich Broadcast mit mehreren eigenen Pay-TV-Sendern sowie Senderbeteiligungen im In- und Ausland. Neben den drei deutschen Pay-TV-Sendern GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV wird seit 2010 auch der polnische Sender Romance TV Polska ausgestrahlt. Seit 2019 werden außerdem Fernsehen mit Herz und GoldStar TV Plus über diverse Streaming-Plattformen vertrieben. 2022 erfuhr das Sender-Portfolio mit den Streaming-Channels FILMGOLD und WORLD OF FREESPORTS, letzteres in Kooperation mit der quattro media GmbH, eine Erweiterung. Ab 2025 kamen die Streaming-Channels KultKrimi und Telenovela ZDF hinzu sowie seit Juni 2026 der weitere FAST Channel: AKIBA ANIME. Seit 2019 steht Tim Werner, Diplom-Sportökonom, als CEO an der Spitze der Mainstream Media AG.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.