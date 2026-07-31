Beliebtes Senderpaket FERNSEHEN MIT HERZ launcht bei HD+

Ab sofort können HD+ Kunden das Senderpaket FERNSEHEN MIT HERZ buchen und sich rund um die Uhr auf beste Unterhaltung voller Emotionen, Nostalgie und Musik freuen. Das Paket bündelt die drei beliebten Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV und bietet ein sorgfältig kuratiertes Programm für entspannte Fernsehmomente, ohne langes Suchen.



FERNSEHEN MIT HERZ steht für vorprogrammierte Wohlfühlzeit: Einfach zurücklehnen, einschalten und genießen. Das Paket bietet ein abwechslungsreiches lineares Senderangebot mit emotionaler Unterhaltung, vertrauten Geschichten und entspannter Fernsehzeit – ideal zum Abschalten vom Alltag.



„Wir freuen uns, FERNSEHEN MIT HERZ nun auch über HD+ anbieten zu können. Damit erreichen unsere Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV noch mehr Zuschauer, die entspannte Unterhaltung, vertraute Geschichten und besondere Momente zum Wohlfühlen schätzen“ - Tim Werner, CEO Mainstream Media AG



Empfang und Buchung



Das Programmpaket FERNSEHEN MIT HERZ ist ab sofort im HD+ Webshop buchbar. Den ersten Monat testen Zuschauer und Zuschauerinnen die Inhalte kostenlos und unverbindlich. Danach kann das Senderpaket für 4,99 € pro Monat gebucht und monatlich gekündigt werden. Mit HD+ Free ist das Paket auch ohne HD+ Abo empfangbar.



Drei Sender, drei Welten – ein gemeinsames Versprechen: Unterhaltung mit Herz



Romance TV – Liebe, Hoffnung und große Gefühle Romance TV entführt seine Zuschauerinnen und Zuschauer in eine Welt voller Romantik und bewegender Geschichten. Mit viel Leidenschaft wählen die Redaktionen Filme, Serien und Romanverfilmungen aus, die zum Mitfühlen, Träumen und Genießen einladen. Zu den Programm-Highlights zählen unter anderem Rosamunde Pilcher, Inga Lindström, Katie Fforde, Dr. Nice, Tierärztin Dr. Mertens, Ein Sommer in …, Das Traumschiff und Das Traumhotel. Happy End garantiert.



Heimatkanal – ein Zuhause voller Nostalgie und Vertrautheit Heimatkanal ist wie eine warme Decke aus Geborgenheit, Vertrautheit und Nostalgie. Der Sender zeigt zeitlose Klassiker der deutschen Filmgeschichte, beliebte Heimatfilme und erfolgreiche Serien mit vertrauten Gesichtern, malerischen Landschaften und großen Gefühlen. Zu den Highlights gehören die Sissi-Trilogie, die Immenhof-Filme, Peter Steiners Theaterstadl, Ein Schloss am Wörther See, Schwarzwaldklinik, Der Bergdoktor und Die Bergretter. Komm nach Haus!



GoldStar TV – die ganze Welt des Schlagers GoldStar TV bringt die größten Stars der deutschsprachigen Musikszene direkt ins Wohnzimmer. Der Musiksender bietet exklusive Konzerte, aktuelle Musikvideos und beliebte Unterhaltungssendungen – von den großen Legenden bis zu den Stars von morgen. Zu den Programm-Highlights zählen unter anderem Hitparade, disco, Geburtstagssendungen, Künstlerinterviews, Hitcocktail, Konzertmitschnitte sowie Formate rund um den Eurovision Song Contest. Schlager begeistert – als eines der vielseitigsten Musikgenres.



Über FERNSEHEN MIT HERZ



FERNSEHEN MIT HERZ bündelt die Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV und steht für emotionale Unterhaltung rund um die Themen Liebe, Heimat, Nostalgie und Musik. Mit einem sorgfältig zusammengestellten Programm bietet das Paket 24 Stunden am Tag beste Unterhaltung für die ganze Familie.



„Mit FERNSEHEN MIT HERZ baut HD+ sein Angebot an zusätzlichen Programmpaketen weiter aus und schafft noch mehr Auswahl für Zuschauerinnen und Zuschauer, die nach emotionalen Fernsehmomenten suchen“, sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. „Das Paket trifft ein Bedürfnis vieler Menschen nach Geschichten, die berühren: nach großen Gefühlen, vertrauten Heimatmomenten und Schlagerfeeling. Genau diese Mischung finden sie bei Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV – ganz einfach zugänglich über die HD+ TV-App.

(lifePR) (