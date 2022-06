Wir sind ihr Partner für Schrottabholung und Schrott Entsorgung in Bonn

Nie hatten beispielsweise Elektrogeräte eine geringere Halbwertzeit als heutzutage. In unserer Wegwerfgesellschaft gilt: Nur das neueste Gerät entspricht den Ansprüchen. Features, die man bis zur Einführung eines neuen Handys nicht einmal kannte, sind ab sofort unverzichtbar. Dieses Verhalten und Anspruchsdenken führt dazu, dass in den Industrienationen gleichzeitig eine immense Menge an teils seltenen Rohstoffen verbraucht wird und auf der anderen Seite unvorstellbare Schrottmengen entstehen.Neben Smartphones sind von dieser Entwicklung auch unter anderem Spielekonsolen betroffen. Von der Industrie wird dieser permanente Austausch von Hardware provoziert, indem Updates nicht allzu lange angeboten werden und neu herausgebrachte Spiele für ältere Geräte schnell nicht mehr erhältlich sind. Umso wichtiger ist es, die Schrottmengen nicht zu horten, sondern dafür zu sorgen, dass die in ihnen enthaltenen Ressourcen dem Rohstoff-Kreislauf erneut zugeführt werden. Diesammelt haushaltsüblichen Mischschrott in Bonn und dem gesamten Rheinland ein, sortiert ihn und führt ihn anschließend den Recyclinganlagen zu, die ihn nach einer entsprechenden Wiederaufbereitung zurück in den Kreislauf der Rohstoffe bringen. Für die Kunden, die ihren Schrott von der Schrottabholung Bonn abholen lassen, ist diese Dienstleistung, die ihnen hilft, einen hohen Aufwand zu vermeiden, komplett kostenlos.Nach einem Anruf wird die Schrottabholung Bonn umgehend aktiv, um den Metall- und Elektroschrott direkt vom Gelände ihrer Kunden in Bonn und dem Rheinland abzuholen. Diese für den Kunden mit keinerlei Kosten verbundene Dienstleistung erfolgt unkompliziert und zeitnah. Sobald die Mitarbeiter der Schrottabholung Bonn Zugang zum zu entsorgenden Schrott erhalten, wird dieser auf ihre Fahrzeuge geladen. Die gesamte Aktion erfordert selten mehr als eine halbe Stunde Zeit. Während für den Kunden damit das Thema „Schrott“ bereits erledigt ist, beginnt die eigentliche Arbeit der Schrottabholung an dieser Stelle erst: Materialien, die einer Wiederaufbereitung zugeführt werden können, müssen von wertlosen, oftmals auch gesundheitsschädlichen Materialien getrennt werden.Diese Vorarbeiten erfordern eine ausgeprägte Expertise, über die die Mitarbeiter der Schrottabholung Bonn verfügen. Wertlose und toxische Bestandteile werden aussortiert und an die Entfallstellen geliefert. Anschließend werden die Materialien, die für die Recyclingwirtschaft von Interesse sind, ebenfalls einer Vorsortierung unterworfen und an die unterschiedlichen Anlagen geliefert. Für das Recycling infrage kommen beispielsweise Glas, Papier, Kunststoffe und die unterschiedlichsten Metalle, Edelmetalle und seltene Erden. Würden all diese Materialien nicht in den sekundären Kreislauf zurückgeführt werden, gingen diesem erhebliche Werte verloren. Sämtliche Rohstoffe müssten neu gewonnen werden, was nicht nur ausgesprochen kostenintensiv ist, sondern darüber hinaus einen Kahlschlag der Natur bedeuten würde, dessen Folgen innerhalb kürzester Zeit spürbar würden. Die Schrottabholung Bonn leistet somit im Zusammenspiel mit ihren Auftraggebern einen Beitrag zum nachhaltigen Umweltschutz, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Für den Kunden ergibt sich über diesen wertvollen Effekt hinaus außerdem der Vorteil, viel Platz im Keller oder Dachboden zurückzugewinnen und schmuddelige Ecken in seinem Zuhause auflösen zu können. Damit wiederum entsteht mithilfe der Schrottabholung Bonn eine win-win-Situation für Mensch und Umwelt.Die Industriestaaten verursachen durch ihre Wegwerfmentalität weltweit einen stark um sich greifenden Raubbau natürlicher Ressourcen. Die Aufgabe der Schrott-Industrie, zu der auch die Schrottabholung Bonn gehört, ist es, den Schaden zu minimieren, indem die wertvollen im Schrott enthaltenen Rohstoffe dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Dieser Vorgang beginnt u.a. mit der Schrottabholung aus privaten Haushalten.