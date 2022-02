Schrotthändler sind in gewisser Weise seit Jahrtausenden aktiv

Bereits in sehr frühen Zeiten bestand ein großes Interesse daran, Materialien, die im täglichen Leben Ausschuss oder aufgrund ihres Alters unbrauchbar geworden waren, einer neuen Bestimmung zuzuführen. Allerdings waren in vergangenen Jahrhunderten ganz andere Materialien Gegenstand des Interesses. Wie oft erklang früher der Ruf in den Dörfern: „Alteisen, Lumpen, Knochen und Papier, das alles sammeln wir.“ Würde man diesen Spruch auf den modernen Schrotthandel übertragen, so müsste er in etwa lauten: „Stahl, Alu, Edelmetalle und Glas, gebt her, wir nutzen das ...“ Wurden früher beispielsweise Seife, Kurz- und Tonwaren aus eingesammeltem Material gewonnen, so dient die Schrottabholung heutzutage dem so wichtigen Unterfangen, die wertvollen, im Metallschrott enthaltenen Rohstoffe in den Kreislauf zurückzuführen. Hintergrund hierfür ist der schier unendliche Bedarf der Industrie an Aluminium, Edelstahl, Buntmetallen, Edelmetallen, seltenen Erden und Kunststoffen. Neben der weltweiten Knappheit zahlreicher Primär-Rohstoffe stellt die Neuproduktion von beispielsweise Edelstahl eine sehr energie- und kostenintensive Angelegenheit im Vergleich zu durch Recycling gewonnenem Edelstahl dar. Dieist seit vielen Jahren Teil des Recyclingmarktes in Ennepetal und Umgebung und damit ein wichtiges Rädchen innerhalb der verschiedenen Wirtschaftszweige, die rund um die Wiederaufbereitung sowie die umweltverträgliche Entsorgung giftiger Restmaterialien entstanden ist. Damit ein effektives Recycling funktioniert, müssen alle beteiligten Rädchen reibungslos ineinander greifen.Die Schrottabholung Ennepetal arbeitet gewissermaßen auf Abruf. Nach einer entsprechenden Terminabsprache fahren die Mitarbeiter des Schrotthandels zum privaten Kunden oder Unternehmen, um den Metallschrott abzuholen. Sollten Demontagen notwendig sein, so können diese ebenfalls mit durchgeführt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Schrott anzukaufen. Insbesondere bei sortenreinem Schrott können schnell nennenswerte Beträge entstehen, aber auch mit Mischschrott kann der eine oder andere kleine Gewinn gemacht werden – vorausgesetzt, es handelt sich um eine relevante Menge. Auch Kleinmengen hingegen werden grundsätzlich kostenfrei abgeholt, wodurch der Kunde im Gegensatz zur Lieferung an Wertstoffhöfe die Möglichkeit hat, ohne irgendeinen finanziellen Aufwand Ordnung zu schaffen.Der Gedanke der Wiederaufbereitung und Weiterverwendung von Stoffen, die nach ihrer ersten Bestimmung nicht mehr benötigt werden, ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Allerdings werden heute vor allem Materialien gesammelt, die im Zuge von Produktionsprozesse benötigt werden, um auf vielfältige Art und Weise Ressourcen zu sparen. Die Schrottabholung Ennepetal holt den Metallschrott direkt beim Kunden ab und splittet ihn in Komponenten, die weiterverwendet und Bestandteile, die entsorgt werden, auf.