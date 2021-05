Schrottankauf und Abholung aus einer Hand mit der Schrottabholung Duisburg

Warum nicht das Gute mit dem Nützlichen verbinden? Die Schrottabholung Duisburg macht es ihren Kunden seit Jahren leicht, einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und in vielen Fällen sogar noch etwas Geld damit zu verdienen. Ein Anruf reicht aus und schon kommen Mitarbeiter zu ihren Kunden, um den Schrott nicht nur kostenlos abzuholen, sondern bei einer größeren Menge auch ein Angebot für den Schrottankauf abzugeben.Möglich ist dieser Service, da für die begehrten, im Schrott enthaltenen Rohstoffe, ein riesiger Markt vorhanden ist. Dieser ist Kursschwankungen unterworfen, die wie üblich von Angebot und Nachfrage abhängen und dafür verantwortlich sind, dass auch die Angebote der Schrottabholung Duisburg tagesaktuell schwanken. Von besonderem Interesse sind Elektroschrott, Buntmetalle, Messing, Zink Kunststoffe, Kabel, Edelstahl, Kabelschrott, Zinn und Guss. Auch Kfz-Schrott ist sehr begehrt. Kommt ein Schrottankauf zustande, so erhält der Kunde den vereinbarten Preis in Form einer Barzahlung und ist dann nicht nur seinen Schrott los, sondern auch um einige Euro reicher.Als Faustregel gilt, dass sortenreiner Schrott einen höheren Preis erzielt als Mischschrott. Diewiederum transportiert den Schrott zu ihrem Betriebsgelände, um ihn nach entsprechenden Vorarbeiten über die Wiederaufbereitungsanlagen dem Rohstoff-Sekundärmarkt erneut zur Verfügung stellen zu können.Sortenreiner Schrott kann von der Schrottabholung Duisburg den Recycling-Anlagen direkt und ohne jeden Umweg zugeführt werden. Komplizierter wird es bei Mischschrott, wodurch sich auch die Diskrepanz bei den Ankaufpreisen erklärt: Dieser muss nämlich aufwändig von den Mitarbeitern sortiert werden. Abfall- und Giftstoffewerden aussortiert und an die Entfallstellen geliefert. Anschließend wird der restliche Schrott einer groben Reinigung und anschließenden akribischen Sortierung unterzogen. Metalle und Edelmetalle werden von Glas und Kunststoff sowie weiteren Komponenten getrennt. Erst dann können die einzelnen Materialien zu den jeweiligen Wiederaufbereitungsanlagen verbracht werden. Hier erhält die Schrottabholung Duisburg ihre Aufwandsentschädigung, die abzüglich der an die Kunden gezahlten Kaufpreise ihren Umsatz darstellt.Nachdem die Wiederaufbereitungsanlagen ihre Arbeit getan haben, gelangen die Metalle und sonstigen Materialien zurück in den Rohstoff-Kreislauf und stehen nun der Industrie erneut für ihre Fertigungsaktivitäten zur Verfügung.In erster Linie profitiert unsere Erde von sämtlichen Recycling-Aktivitäten. Materialien, die wiederaufbereitet werden, müssen der Umwelt nicht entnommen werden. Die Wichtigkeit alleine dieses Punktes wird klar, wenn man sich vor Augen führt, dass nicht nur ganze Regenwälder abgeholzt zu werden drohen, sondern insbesondere durch Bergbau eine intakte Natur für lange Zeit zerstört wird. Zum anderen profitiert aber auch die Industrie von Preisen für recycelte Materialien, die weit unter dem neu verhütteter Werkstoffe liegen.Am Ende dieser Wertschöpfungskette steht wiederum der Verbraucher, der dank dieser niedrigeren Preise für wiederaufbereitete Werkstoffe ebenfalls niedrigere Preise für beispielsweise seine neuen Elektrogeräte aufrufen muss. Somit ist das Recycling ein Vorgang, der an seinen unterschiedlichen Schnittstellen für Vorteile auf vielerlei Ebenen sorgt und somit für unsere hochmoderne Welt längst unverzichtbar geworden ist. Grund genug, dass sich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten an einem effektiven Recycling beteiligt.Die Schrottabholung Duisburg ist seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Schrottabholung und des Schrottankaufs in Duisburg und Umgebung tätig. Sie sorgt für eine komplikationslose Abholung von ihren Kunden und nach einer entsprechenden Vorsortierung für die Weitergabe der nutzbaren Schrott-Bestandteile an die Recycling-Anlagen. Von hier aus gelangen die Rohstoffe in den unverzichtbaren sekundären Rohstoff-Markt