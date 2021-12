Schrottabholung in Lüdenscheid: der bequemere Weg

Schon immer war die Menschheit darauf bedacht, Materialien möglichst restlos zu verwenden und tunlichst keine Verschwendung zuzulassen. Spielten in früheren Zeiten vor allem wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle bei der Entscheidung, ob bereits einmal verwendete Dinge einer neuen Bestimmung zugeführt werden können, so bestimmt heute in allererster Linie der Gedanke des Umweltschutzes die entsprechenden Überlegungen. Aber auch die Wirtschaftlichkeit ist nach wie vor ein wichtiges Argument dafür, das moderne Rohstoff-Recycling zu fördern und kontinuierlich voranzutreiben. Selbstverständlich haben sich die Materialien, die als recyclingwürdig eingeschätzt werden, grundlegend gewandelt: In alten Zeiten wurden vornehmlich Stoffreste, Knochen sowie Fette gesammelt, während in unserer modernen Welt Kunststoffe, Metalle, Glas und Papier im Fokus stehen. Um diese Materialien zurück in den Rohstoff-Kreislauf zu führen, werden unterschiedliche Wege gegangen. Beispiele sind Glascontainer, Papier- und Wertstoff-Tonnen sowie die in jeder größeren Gemeinde angesiedelten Wertstoffhöfe. Auch dieist eine Variante dieser unterschiedlichen Wege, die den Verlust wertvoller Rohstoffe vermeiden und dafür sorgen sollen, dass diese wieder zurück in den Kreislauf gelangen.Der Gedanke, dass Umweltschutz in einer Welt der Bevölkerungs- und Technologie-Explosion von besonderer Bedeutung ist, ist inzwischen fester Bestandteil des Weltbildes der meisten von uns geworden. Der Müll wird ordnungsgemäß getrennt, das Pfandsystem ist selbstverständlich geworden und viele Haushalte bringen ihren Schrott regelmäßig mit mehr oder weniger Aufwand verbunden zu den Wertstoffhöfen. Nicht jeder weiß, dass es einen sehr viel komfortableren Weg gibt, der jeden Aufwand überflüssig macht: die Schrottabholung. Die Schrottabholung Lüdenscheid beispielsweise ist seit Jahrzehnten in den Straßen Lüdenscheids unterwegs, um Haushaltsschrott kostenlos aus den privaten Haushalten abzuholen. Diese Variante spart nicht nur viel Zeit, sondern darüber hinaus die Möglichkeit, mit nur einem kurzen Anruf den gesamten Haushaltsschrott auf einen Streich loszuwerden.Die Schrottabholung Lüdenscheid holt quasi jeden Schrott, der für gewöhnlich in privaten Haushalten anfällt, ab. Lediglich Sondermüll, wie beispielsweise Kühlschränke, sind von der Abholung ausgenommen. Tatsächlich enthält jeder Schrott zahlreiche Bestandteile, die für das Schrott-Recycling von Bedeutung sind. Bei diesen Bestandteilen handelt es sich unter anderem um Primär-Rohstoffe wie Gold, Platin und Silber, außerdem Kunststoffe, Zink und Zinn, Glas, Aluminium und Edelstahl V2A sowie seltene Erden, die sich vor allem in Elektroschrott finden. Neben den gefragten Komponenten, die im Schrott enthalten sind, finden sich – ebenfalls vor allem in Elektroschrott, manches Mal allerdings auch in diversen Baumaterialien – Stoffe, die im Umgang heikel sind: Bei ihnen handelt es sich um toxische oder sogar radioaktive Substanzen, die einen fachgerechten Umgang erfordern. Die Schrottabholung Lüdenscheid verfügt über die entsprechende Expertise, diese Bestandteile sicher zu separieren und im Anschluss den Entfallstellen zuzuführen. Hier werden sie umweltverträglich und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend entsorgt, während die wertvollen Stoffe von der Schrottabholung Lüdenscheid zu den Wiederaufbereitungsanlagen transportiert werden, von wo aus sie am Ende zurück auf den Markt gelangen.Der Gedanke, Materialien bestmöglich zu nutzen und Verschwendungen zu vermeiden, ist wohl fast so alt wie die Menschheit selbst. Heute sorgt eine hochmoderne Recycling-Industrie dafür, diesen Anspruch zu erfüllen. Als Teil dieser Industrie sammelt die Schrottabholung Lüdenscheid im gesamten Stadtgebiet von Lüdenscheid Haushaltsschrott kostenlos ein und stellt ihn den Recyclinganlagen zur Verfügung.