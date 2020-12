Schrottabholung Bottrop: Schrott-Recycling – so wichtig ist der Schutz von Ressourcen

Schrott ist nicht gleich Schrott. Natürlich versteht ein Jeder unter Schrott zuallererst altes Zeug, das seinen Zweck längst erfüllt hat und nunmehr wertlos geworden ist. Darüber hinaus assoziieren wir Schrott mit „überflüssig“ und „platzraubend“. Doch all dies wird dem Schrott nicht gerecht, denn er steckt voller Edelmetalle und Sekundärrohstoffe, die, um Ressourcen der Natur und der Wirtschaft zu schonen, unbedingt in den Kreislauf zurückgeführt werden sollten. Dieser Aufgabe hat sich dieverschrieben.Sie holt den Schrott bei ihren Kunden in Bottrop ab und führt sie einem effektiven und umweltverträglichen Schrott-Recycling zu. Dadurch können – gerade bei Elektroschrott, wie Kfz-Teilen und Computerschrott, aber auch vielen anderen Schrottarten – Sekundärrohstoffe separiert und einem Wiedereinsatz zugeführt werden. Bei diesen Sekundärrohstoffen handelt es sich zum Beispiel um Aluminium, Kunststoff, Weißblech und Glas. Auch die Buntmetalle, Zink, VA-Stahl, Kupfer, Zink, Eisen, NE-Metalle und Messing sind begehrte Komponenten, die dank Schrott-Recycling in Bottrop zurückgewonnen werden. Darüber hinaus befinden sich Edelmetalle wie Gold und Silber im Schrott, die ebenfalls fachmännisch von den restlichen Materialien getrennt werden können. Zu guter Letzt kann Schrott Giftstoffe enthalten, die einer professionellen Entsorgung bedürfen, um keine gesundheitlichen oder Umweltschäden zu verursachen.Umweltschutz kann so einfach sein: Die Kunden der Schrottabholung Bottrop profitieren vom Service des Unternehmens, den Schrott kostenlos und zum Wunschtermin direkt vom Hof oder Werksgelände abzuholen. Keine lästige Schlepperei und kein überflüssiger Zeitaufwand sind notwendig, um einen wichtigen Beitrag zur Schonung der Ressourcen zu leisten. Alle Arbeiten rund um den Abtransport, das Schrott-Recycling und das Entsorgen giftiger Inhaltsstoffe werden von der Schrottabholung Bottrop übernommen – aufgrund der günstigen Lage im Ruhrgebiet ist dieser Service in ganz NRW nutzbar. Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang Batterien, Maschinen und Kabel, aber auch Motoren und Computerschrott. All diese Schrottsorten und viele mehr werden von der Schrottabholung Bottrop nach Terminabsprache mit den Kunden abgeholt. Darüber hinaus können Kunden, die über entsprechende Mengen Elektroschrott verfügen, ein tagesaktuelles Angebot anfordern und auf diese Weise sogar noch einen monetären Gewinn erzielen.Schrott ist nicht gleich Schrott. Natürlich versteht ein Jeder unter Schrott zuallererst altes Zeug, das seinen Zweck längst erfüllt hat und nunmehr wertlos geworden ist. Doch dies wird dem Schrott nicht gerecht, denn er steckt voller Edelmetalle und Sekundärrohstoffe, die, um Ressourcen zu schonen, unbedingt in den Kreislauf zurückgeführt werden sollten. Und dabei kann Umweltschutz auch noch einfach sein: Die Kunden der Schrottabholung Bottrop profitieren vom Service des Unternehmens, den Schrott kostenlos und zum Wunschtermin direkt vom Hof oder Werksgelände abzuholen.