Schrott Ankauf in Dortmund: gute Preise durch Schrotthändler

Größere Mengen an Schrott können häufig anfallen und eine lästige, meist umständliche Entsorgung nötig machen. Doch verbirgt sich in vielerlei Schrott wertvolles Altmetall, das eine Schrottentsorgung für Sie rentabel machen kann.Vor allem in Elektrogeräten, Maschinenteilen und KFZ-Schrott können Metalle und Legierungen gefunden werden, die sich durch Aufbereitung wiederverwenden lassen.Aber auch in altem Werkzeug, Markisen und Armaturen lassen sich Metalle finden, die für einen Schrottankauf in Frage konnen.Wir kaufen Ihr Altmetall zu fairen Preisen und sorgen für den fachgerechten Abtransport, die nötige Schrottentsorgung und das richtige Recycling.Auf diese Art und Weise wird der Schrott nachhaltige nutzbar gemacht, ohne die Umwelt zu gefährden.Setzen Sie sich mit uns in Kontakt, sodass wir einen groben Überblick bekommen, um welche Menge an Metall es sich handelt, ob der Schrott eine Demontage erfordert und welcher Art sich der Schrott zuordnen lässt.Erste Auskünfte sind für Sie natürlich unverbindlich und dienen zur besseren Kommunikation, um den Schrottankauf zu vereinfach und eine reibungslos Entsorgung zu garantieren.Auf Grundlage dieser Informationen lassen sich bereits erste Preiseinschätzungen treffen und ein Termin für die Abholung Ihres Schrotts vereinbaren.Der Schrottpreise richtet sich nach folgenden Faktoren:: Handelt es sich um reines Metall oder Mischschrott ?: Ist das Ausschlachten oder Demontieren des Schrottes notwendig?: Welche Metalle sind in Ihrem Schrott enthalten?: Wie viel Schrott kommt für die Abholung in Betracht ?Generell orientiert sich das Angebot an tagesaktuellen Preisen der unterschiedlichen Metalle.Die Abholung (und falls erfoderlich der Abbau) ist im Schrottpreis inkludiert und wird nicht extra abgerechnet.Der abgeholtewird dann in Kooperation mit unseren Partnern einem Recyclingprozess unterzogen, bei dem die unterschiedlichen Metallsorten in Eisenmetalle und Nichteisenmetalle getrennt werden.In weiteren Schritten werden Nichtmetalle entfernt und eine Wiederverwendbarkeit nach dem Einschmelzen und einer Neuverarbeitung sichergestellt.All diese Arbeitsschritte werden mit dauernder Rücksichtnahme auf die Umwelt ausgefürt.Auf Wunsch stellen wir Ihnen bei der Abholung in Dortmund Ihres Schrottes einen Nachweis über die Entsorgung und das richtige Recycling aus.