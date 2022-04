Die Schrottabholung Velbert arbeitet hochprofessionell: Schnelles Service

Ihr Keller ist vollgestopft mit ausrangierten Elektrogeräten und Ihre Garage bietet vor allem alten Mofas und nicht fahrbereiten Fahrrädern Schutz vor Regen und Sturm, während das Auto mangels Platz davor stehen muss? Und auch auf Ihrem Dachboden sammeln sich seit Jahren die Hinterlassenschaften vorangegangener Generationen? Dann ist es höchste Zeit für einen Anruf bei der. Diese steht 24/7 bereit, um haushaltsüblichen Schrott von ihren Kunden abzuholen – ohne dass diesen irgendwelche Kosten entstehen. Nach der Vereinbarung eines Termins ist die Arbeit für die Kunden auch schon getan.Zwar müssen sie dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter der Schrott Abholung am vereinbarten Tag freien Zugang zum Schrott erhalten – mit der Beladung aber hat der Kunde nichts zu tun. Die Mitarbeiter holen den Schrott von seiner Lagerfläche und verladen ihn. Anschließend transportieren sie ihn zu ihrem Firmengelände. Hier wird er bei Bedarf grob gereinigt und anschließend sortiert. Giftstoffe und wertlose Komponenten werden separiert und den Entfallstellen zugeführt, die für eine umweltgerechte Lagerung oder Entsorgung verantwortlich sind. Alle anderen Materialien gelangen vom Hof der Schrott Abholung entweder über den Umweg über einen Großhändler oder aber direkt zum Schrott-Recycling, wo die Metalle oder Kunststoffe aufbereitet und anschließend dem Rohstoff-Kreislauf erneut zur Verfügung gestellt werden.Für Kunden, bei denen im Zuge von Sanierungen oder einer Haushaltsauflösung eine Schrottmenge anfällt, die über eine haushaltsübliche Menge hinausgeht, kann neben der kostenlosen Abholung auch ein Ankauf ihres Schrotts durch die Schrottabholung Velbert interessant sein. Hier lohnt ein Telefonat, um sich über die Tageskurse und die grundsätzliche Möglichkeit zu informieren sowie einen vor-Ort-Termin zu vereinbaren. In dem Fall, dass ein Schrottankauf möglich ist, erhalten die Kunden direkt bei der Abholung den vereinbarten Betrag in Form einer Barzahlung. Auf diese Weise können diese Kunden mit dem „Ärgernis Schrott“ nicht nur Platz gewinnen, sondern sich darüber hinaus über eine unkomplizierte Barzahlung freuen.Nicht nur bei Sanierungen kann eine Menge Schrott anfallen, die über die haushaltsübliche hinausgeht. In diesem Fall profitieren die Haushalte nicht nur davon, dass sie ihren Schrott kostenlos abholen lassen können, sondern auch von einem möglichen Schrottankauf. Dieser wird von der Schrottabholung Velbert unkompliziert und auf Basis von Tageskursen mittels Barzahlung abgewickelt.