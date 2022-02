Die Schrottabholung Mülheim an der Ruhr sammelt Altmetallschrott im gesamten Stadtgebiet von Mülheim an der Ruhr ein

Während die Vorkommen vieler Rohstoffe in der Natur nahezu erschöpft sind, steigt der Bedarf der Industrie weiter an. Die Umweltverträglichkeit ist seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Europa hat vor vielen Jahren begonnen, mit einer Kreislauf-Wirtschaft auf dieses Ungleichgewicht zu reagieren. Es wurde ein mehrgleisiges Recycling-System gestartet, mit dem wir seitdem in unserem Alltag ständig konfrontiert werden. Da ist zum einen die Wertstofftonne, in der vorrangig Kunststoffe gesammelt werden. Des Weiteren wurde ein Pfandsystem eingeführt und Glas, bei dem dieses Pfandsystem nicht greift, wird seitdem in Containern, die Weißglas, Braunglas und Grünglas getrennt aufnehmen, gesammelt.Darüber hinaus wird auch Papier getrennt vom Restmüll gesammelt und abtransportiert, gleiches gilt für Biomüll, der ebenfalls einer Wiederaufbereitung zugeführt wird. Auch die Wertstoffhöfe, die von den einzelnen Kommunen betrieben werden, tragen ihren Teil zur Kreislauf-Wirtschaft bei, auf die wir angewiesen sind. Im Bereich der Abholung von Altmetallschrott ist außerdem dieaktiv. Sie fährt durch Mülheim an der Ruhrs Straßen und sammelt einerseits auf Zuruf den Schrott, der in den Haushalten anfällt ein, vereinbart andererseits aber auch feste Termine mit Kunden, die sich telefonisch bei ihr melden. Kurzfristig wird auch diese Abholung veranlasst, wofür die Kunden selbst nicht viel tun müssen. Die Mitarbeiter der Schrottabholung Mülheim an der Ruhr übernehmen selbst alle mit der Abholung von Schrott in Zusammenhang stehenden Arbeiten inklusive kleinerer Demontagearbeiten. Dem Kunden kommt lediglich die Aufgabe zu, den Zugang der Mitarbeiter zu den abzuholenden Gegenständen sicherzustellen.Unabhängig davon, ob sich der Schrott auf dem Dachboden, im Keller oder dem Garten oder auch in der Garage befindet: Die Mitarbeiter der Schrottabholung Mülheim an der Ruhr räumen ihn aus und verladen ihn auf ihr Fahrzeug. Diese aufwändige Leistung ist für die Kunden mit keinerlei Kosten verbunden, denn die Schrottabholung erfolgt in Mülheim an der Ruhr grundsätzlich kostenlos.Während sich die Mülheim an der Ruhrer Kunden bereits über den neu gewonnenen Platz in ihrem Zuhause freuen können, geht die Arbeit für die Mitarbeiter der Schrottabholung Mülheim an der Ruhr noch weiter. Sobald der Altmetallschrott das Firmengelände erreicht hat, beginnt der Vorgang des Sortierens. Haushaltsüblicher Schrott enthält nämlich neben den begehrten Metallen auch diverse Kunststoffe sowie Glas. Diese müssen zu verschiedenen Wiederaufbereitungsanlagen transportiert werden, die auf das jeweilige Material spezialisiert sind. Sobald der Schrott bei ihnen eingetroffen ist, wird der teils aufwändige Prozess des Recyclings gestartet, an dessen Ende die Materialien zurück in den Kreislauf der Rohstoffe gelangen. Währenddessen lagern bei der Schrottabholung Mülheim an der Ruhr noch die Stoffe, die für keine Form des Recyclings in Betracht kommen. Bei ihnen handelt es sich um wertlose Materialien, deren Handling teilweise dennoch besondere Umsicht voraussetzt.Gerade im Bereich Elektroschrott und Bauschrott können nämlich auch Substanzen enthalten sein, die sowohl gesundheitsgefährdend als auch umweltschädlich sind. Damit diese nicht in die Natur oder die falschen Hände geraten, werden sie zu guter Letzt von der Schrottabholung Mülheim an der Ruhr zu den entsprechenden Entfallstellen transportiert.Die Schrottabholung Mülheim an der Ruhr holt Altmetallschrott von Unternehmen und Privatpersonen im gesamten Mülheim an der Ruhrer Stadtgebiet und über die Stadtgrenzen hinaus kostenlos ab, um ihn nach einer entsprechenden Vorsortierung den Recycling-Anlagen zu übergeben. Diese bereiten ihn wieder auf und führen ihn zurück in den Rohstoff-Kreislauf.